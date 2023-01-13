Серийный внедорожник Tank 700: первое официальное фото

На родине новый вездеход ждут в этом году. Марка Tank также скоро начнет осваивать российский рынок, то есть у этого SUV есть шансы добраться до нашей страны.

Пару дней назад китайский минпром в очередной раз порадовал автомобильные медиа, выложив несколько сертификатов будущих и рестайлинговых моделей. В той партии оказался и рамный внедорожник Tank 700. А теперь – то ли вынужденно, то ли по плану – сам бренд, коим владеет концерн Great Wall, опубликовал первое фирменное изображение товарного вездехода. Напомним, в предсерийном виде «семисотый» показали еще в 2021 году. Ну и добавим, что Tank 700 станет третьей моделью марки, он присоединится к Tank 300 и Tank 500.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Внешне конвейерный вариант в целом повторил предвестника, хотя кое-какие изменения все же есть. Так, наружные зеркала отныне установлены на отдельных массивных ножках, на колесных арках больше нет глянца, а на крыше появились рейлинги. Благодаря китайскому сертификационному органу мы также знаем, что серийный Tank 700 получил другие задний бампер и фонари, а расположенная на распашной задней двери запаска сдвинута вправо (у прототипа она была посередине). Кроме того, вездеход лишился выставленных напоказ сдвоенных патрубков выпускной системы (впрочем, не исключено, что скрытые патрубки будут лишь у «простых» версий).



Серийный Tank 700 на фото минпрома КНР 1 / 2 Серийный Tank 700 на фото минпрома КНР 2 / 2

По своим габаритам Tank 700 превзошел внедорожник Tank 500. Длина старшего SUV составляет 5090 мм (с запаской – 5113 мм), ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм, колесная база – 3000 мм. Размеры «пятисотого»: 4878/1934/1905 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Для Tank 700 заявлены 20- или 22-дюймовые колеса.



В салон ранее заглянули фотошпионы, и он почти такой же, как у образца двухлетней давности. Главные фишки – отдельный гигантский дисплей мультимедиа-системы и приборка, состоящая из трех колодцев, в которые встроены экраны.

Предсерийный Tank 700 образца 2021 года 1 / 5 Предсерийный Tank 700 образца 2021 года 2 / 5 Предсерийный Tank 700 образца 2021 года 3 / 5 Предсерийный Tank 700 образца 2021 года 4 / 5 Предсерийный Tank 700 образца 2021 года 5 / 5

Двигатель перешел с младшего SUV: это бензиновый битурбомотор V6 3.0 с комбинированным впрыском, он выдает 360 л.с. и 500 Нм. Движок «пятисотого» еще имеет 48-вольтовый стартер-генератор – вероятно, довесок будет и у Tank 700. Как и у Tank 500, у грядущего вездехода будет девятиступенчатый «автомат». Разумеется, у моделей марки Tank есть полный привод.



По предварительным данным, в Китае Tank 700 стартует весной. Внедорожный суббренд Great Wall готовится к запуску и в России: нам обещаны Tank 300 и Tank 500. «Семисотый» тоже вполне может добраться до РФ – после того, как освоит домашний рынок.