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  • Внедорожник Tank 700, который может добраться до России: подробности

Внедорожник Tank 700, который может добраться до России: подробности

11.01.2023 666 0 0

Новый вездеход крупнее уже подтвержденной для РФ модели Tank 500, а еще у «семисотого» более агрессивный облик.

Почти готовый к производству рамный внедорожник Tank 700 (марка Tank принадлежит концерну Great Wall) дебютировал весной 2021-го, а на протяжении прошлого года в Китае ловили замаскированные тестовые прототипы. Теперь же, наконец, появились фото серийного SUV без лоскутка камуфляжа, их внесли в базу местного минпрома, вдобавок раскрыты основные характеристики. Напомним, «семисотый» станет третьей моделью внедорожного суббренда Great Wall, он присоединится к Tank 300 и Tank 500.

Серийный Tank 700
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Серийный Tank 700
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Товарный вездеход в целом сохранил дизайн образца двухлетней давности, разве что переделали задний бампер и фонари, заменили наружные зеркала, а обвес отныне в цвет кузова. Ну и еще SUV лишился выставленных напоказ сдвоенных патрубков выпускной системы. Особенности внешности Tank 700 – угловатый кузов, фары с «бровями» ходовых огней, распашная багажная дверь с запаской. Судя по картинкам минпрома КНР, у модели не будет панорамной крыши – лишь обычный люк. Зато SUV положены 20- или 22-дюймовые колеса.

Серийный Tank 700
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Серийный Tank 700
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Длина Tank 700 равна 5090 мм (с запаской – 5113 мм), ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм, колесная база – 3000 мм. Таким образом, по габаритам «семисотый» превзошел Tank 500 (4878/1934/1905 мм, расстояние между осями – 2850).

Фото интерьера сертификационный орган не публикует, впрочем, внутри серийный Tank 700 тоже, скорее всего, повторил предвестника. Последнему же достался широкоформатный дисплей мультимедиа-системы, приборка состоит из трех колодцев со встроенными экранами.

Салон прототипа Tank 700 из 2021 года

Двигатель такой же, как у младшего Tank 500: это бензиновый битурбомотор V6 3.0 с комбинированным впрыском, он выдает 360 л.с. и 500 Нм. Движок «пятисотого» еще имеет 48-вольтовый стартер-генератор – скорее всего, довесок будет и у Tank 700. Внедорожник Tank 500 доступен с девятиступенчатым «автоматом», и ту же коробку, видимо, получил и «семисотый». Разумеется, у моделей марки Tank есть полный привод.

В Китае новый вездеход Tank 700 ждут в продаже весной этого года. Между тем суббренд Great Wall вот-вот выйдет и на российский рынок: для нас заявлены обе нынешние серийные модели – Tank 300 и Tank 500. То есть у «семисотого» тоже есть все шансы добраться до РФ.

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