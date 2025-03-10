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  • Stellantis планирует вернуть Ram 1500 TRX и представить «горячий» Dodge Hornet GLH в этом году

Stellantis планирует вернуть Ram 1500 TRX и представить «горячий» Dodge Hornet GLH в этом году

10.03.2025 293 0 1

Предполагается, что в 2025 году в семейство полноразмерных пикапов вернётся масл-трак, причём у такой модификации техника будет более мощной, чем у предшественника.

Автогигант Stellantis намерен укрепить свои позиции на американском рынке: как Kolesa.ru сообщал ранее, с этой целью концерн готовит новинки сразу в нескольких сегментах. Одной из них станет представленный в ноябре 2023 года гибридный пикап Ram 1500 Ramcharger, его продажи в Штатах начнутся в первой половине 2025 года. Как оказалось, семейство этого пикапа в ближайшей перспективе ожидают и другие изменения.

На фото: актуальный пикап Ram 1500 RHO

О том, что изменится в модельных линейках нескольких американских марок, принадлежащих Stellantis, сообщает издание Sportsnaut со ссылкой на письмо, полученное от сотрудника дилерского центра Chrysler, Dodge, Jeep и Ram в Висконсине. Утверждается, что он присутствовал на встрече, в рамках которой «официальные лица» концерна рассказали о планах по ассортименту будущих продуктов, при этом в письме были перечислены как уже анонсированные новинки, так и те изменения, о которых официально пока не объявлялось.

На фото: отправленный в отставку Ram 1500 TRX

Так, в письме отмечается, что в текущем году на американский рынок выйдет новый Ram 1500 TRX. Напомним, предшественник официально покинул линейку в 2023-м: в начале осени того года в компании презентовали прощальную версию масл-трака с прибавкой Final Edition, она была выпущена тиражом в 4 тыс. экземпляров. Ранее сообщалось, что место преемника займёт флагманское исполнение Ram 1500 RHO, однако позже в компании всё-таки намекнули на возвращение топового варианта с прибавкой TRX к названию.

На фото: актуальный пикап Ram 2500

Как рассказал сотрудник дилерского центра, в моторную линейку Ram 1500 снова войдёт двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра, а также Hemi V8 объёмом 6,4 литра, который сейчас числится в гамме исполнений HD (heavy duty). Также в письме говорится о том, что Ram 1500 TRX вернётся на рынок с более мощной техникой, правда, никаких подробностей о ней пока нет.

Напомним, у предшественника под капотом находился компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра, его максимальная мощность равна 712 л.с., а крутящий момент – 881 Нм. Дорожный просвет у 1500 TRX составляет 300 мм, на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч.

На фото: представленный в марте 2023 года концепт Dodge Hornet GLH

Также в списке обновок числятся исполнения Night Edition и Warlock для «тяжеловесов» Ram 2500 и 3500 HD (аналогичные версии есть у актуального полноразмерного пикапа Ram 1500). Ещё в письме говорится о том, что Jeep в октябре текущего года начнет производство преемника Cherokee (модели могут дать другое название, но в компании об этом официально пока не объявляли).

Помимо этого, сотрудник дилерского центра рассказал о том, что 2025-й станет последним годом для актуального Dodge Durango, при этом ещё в январе сообщалось, что модель нового поколения уже находится в разработке. Ещё в письме говорится о том, что кроссовер Hornet уже в текущем году получит «заряженную» версию GLH. О том, что соответствующему проекту дали «зелёный свет», ранее сообщал гендиректор Dodge Мэтт Макалир.

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