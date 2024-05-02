Stellantis готовит ещё более мощный Ram 1500 для конкуренции с Ford F-150 Raptor R

Сам по себе новый Ram 1500 RHO, оснащённый 3,0-литровой бензиновой «битурбошестёркой» Hurricane (548 л.с., 706 Нм), совершенно чудесен: он унаследовал от более мощного предшественника Ram 1500 TRX с каноническим 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI (712 л.с., 881 Нм) «бронебойное» шасси и мускулистый облик, но при этом RHO легче, чем TRX, и лучше пригоден для быстрой езды по дюнам и буеракам, а разгонная динамика почти не пострадала: до 60 миль/ч (96,56 км/ч) RHO разгоняется за 4,6 с, TRX — за 4,5 с.

Ram 1500 RHO 1 / 3 Ram 1500 RHO 2 / 3 Ram 1500 RHO 3 / 3

По мощности Ram 1500 RHO к тому же превосходит главного конкурента — Ford F-150 Raptor, что оснащается 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 (456 л.с., 692 Нм). Проблема в том, что у Форда есть ещё более мощный масл-трак F-150 Raptor R с 5,2-литровым компрессорным V8 Predator, выдающим после недавнего обновления внушительные 730 л.с. и 868 Нм. Ford F-150 Raptor R, понятное дело, является раздражителем для руководства подразделения Ram Trucks, им хотелось бы, чтобы самый крутой в мире серийный пикап выпускался под маркой Ram, поэтому, как на днях выяснилось, вслед за Ram 1500 RHO на рынок выйдет некая ещё более мощная версия, известная пока под рабочим названием Ram High HP.



Ram 1500 RHO

Ram High HP упомянул глава рекламного отдела Ram Trucks Джефф Саммерс, разъясняя сценарий промо-ролика Ram 1500 RHO: в этом каскадёрском ролике участвуют два кроссовых мотоцикла KTM, один из них символизирует Ram 1500 RHO, а другой — ещё не представленный Ram High HP.



Ram 1500 RHO 1 / 3 Ram 1500 RHO 2 / 3 Ram 1500 RHO 3 / 3

Увы, пока никаких подробностей и даже намёков на то, каким может быть новый топовый Ram 1500, от компании нет, но можно вспомнить, что, представляя два года назад семейство рядных 6-цилиндровых двигателей Hurricane, корпорация Stellantis заявила, что эти двигатели разрабатывались с прицелом на включение в состав гибридных силовых установок, так что можно предположить, то новый топовый Ram 1500 будет гибридным. Гибриды по определению тяжёлые, поэтому можно также предположить что Ram High HP будет ориентирован на езду по асфальту, а не по бездорожью, что позволит Ram Trucks с одной стороны уйти от прямого сравнения новой модели с Ford F-150 Raptor R, а с другой — создать уникальный продукт, аналога которого нет ни у Ford, ни у других конкурентов. В общем, полагаем, будет интересно.



Добавим, что сейчас полноразмерные пикапы Ram уступают по продажам своим основным конкурентам: в первом квартале текущего года в США совокупные продажи пикапов Ram в версиях 1500, 2500 и 3500 составили 89 417 шт., что на 15% меньше, чем было реализовано в январе-марте 2023 года. Ford F-Series в первом квартале 2024 года разошёлся в США тиражом 152 943 шт. (-10,2%), Chevrolet Silverado — 129 987 шт. (+2,4%).

