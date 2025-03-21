Ram думает о выпуске бюджетного пикапа на замену отправленному в отставку 1500 Classic

Кроме того, американская марка продолжает разрабатывать среднеразмерный грузовик, который сможет побороться за покупателей с Chevrolet Colorado и Ford Ranger.

Бренд Ram входит в состав автогиганта Stellantis. В прошлом году под руководством бывшего главы концерна Карлоса Тавареса было принято решение отказаться от модели Ram 1500 Classic. Напомним, в основе этого грузовика лежала версия «1500-го» от 2008 года. В линейке Ram он представлял собой более доступную альтернативу новой модели, которая появилась в 2019-м.

На фото: отправленный в отставку Ram 1500 Classic

Отказ от Ram 1500 Classic в компании обосновали необходимостью отказаться от двигателя Hemi V8: на этом настаивал Карлос Таварес. Однако после того, как он покинул пост главы Stellantis в конце прошлого года, некоторые его решения были пересмотрены. В частности, моторы Hemi и модели, которые ими оснащаются, решили продержать на рынке подольше.

Однако Ram оказался в непростой ситуации: 1500 Classic уже был отправлен в отставку, при этом, по словам финансового директора компании Дуга Остерманна, на которого ссылается Bloomberg, зафиксирован явный спрос на подобную модель. Отмечается, что теперь в компании думают о том, чтобы заполнить образовавшийся пробел.

﻿По данным издания, американская марка может принять решение начать выпускать некий новый бюджетный полноразмерный пикап. Отмечается, что скорого появления подобной модели ждать не стоит, никаких ориентировочных сроков её появления пока нет. Стоит отметить, что по итогам 2024 года марка Ram зафиксировала 15-процентное падение продаж пикапов в США. Помимо этого, отказ от производства «классического» грузовика привёл к тому, что около 1,1 тыс. сотрудников завода в Мичигане лишились работы.

На фото: салон Ram 1500 Classic

Информации о том, каким может оказаться новый большой пикап, пока нет. Не исключено, что компания остановится на варианте выпуска «урезанной» версии нынешнего полноразмерного грузовика Ram 1500. Согласно официальному сайту марки, на американском рынке стартовое исполнение актуального пикапа составляет 40 275 долларов (эквивалентно примерно 3,41 млн рублей по текущему курсу).

Помимо этого, в Ram по-прежнему намерены расширить американскую линейку марки за счёт среднеразмерного пикапа, который сможет составить конкуренцию Chevrolet Colorado и Ford Ranger. Официальной информации о будущей новинке пока нет. Напомним, у марки есть модель в указанном сегменте: это Ram 1200 – рассекреченный летом 2024-го рамный грузовик, адресованный Латинской Америке. У этой модели есть близнецы под марками Changan, Peugeot и Fiat.

На фото: Ram 1200

Как Kolesa.ru сообщал ранее, скорее всего, производство этого грузовика будет налажено на заводе в Белвидире (штат Иллинойс), где раньше выпускали Jeep Cherokee, площадка была приостановлена ещё в январе 2023-го. Согласно планам компании, это предприятие должно возобновить работу в полном объёме в 2027 году.