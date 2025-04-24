Mercedes ушёл, но немецкий дизайн остался: Denza Z составит конкуренцию Porsche 911

Китайская марка Denza, принадлежащая компании BYD, представила в рамках Шанхайского автосалона концептуальное спорткупе Denza Z, созданное под началом опытного немецкого дизайнера Вольфганга Эггера. Одной из особенностей Denza Z является убирающийся руль, но вряд ли такой будет у серийной версии спорткара.

Компания BYD запустила марку Denza в 2010 году как совместный проект с Mercedes-Benz и пользовалась технологиями немецкой компании в области электромобилей, но теперь BYD сама достигла в этой области таких компетенций, что Mercedes-Benz может только позавидовать. В прошлом году компания Mercedes-Benz окончательно рассталась с маркой Denza, теперь она полностью принадлежит BYD и чувствует себя очень даже неплохо: благодаря расширению модельной линейки продажи растут, с января по март текущего года, по данным CAAM, Denza реализовала в Китае 33 062 автомобиля (+38,9% по сравнению с АППГ).

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В Шанхае Denza представила свой первый полноценный спорткар, обозначенный литерой Z — привет одноимённому купе от Nissan. В презентации Denza Z участвовал лично Вольфганг Эггер, занимающий с конца 2016 года пост дизайн-директора компании BYD. До отъезда в Китай Эггер работал в Alfa Romeo, Seat, Lancia, Audi и Lamborghini, и вот теперь он прививает спортивную экспрессию моделям BYD и её дочерним брендам. В прошлом году на Пекинском автосалоне Эггер представлял публике концептуальный родстер FangChengBao Super 9.

Вольфганг Эггер и Denza Z 1 / 2 Вольфганг Эггер и Denza Z 2 / 2

Denza Z и FangChengBao Super 9 имеют очевидное стилистического сходство, особенно в дизайне задних фонарей. Купе Denza Z спереди вдобавок немного напоминает суперкары Lamborghini, но в профиль Denza Z больше тяготеет к классическим купе, то есть кабина не так сильно смещена вперёд, как у среднемоторных Lamborghini.

Компания BYD оказалась очень скупа на технические подробности о Denza Z, известно только, что спорткар имеет рулевое управление по проводам и адаптивную подвеску, очень быстро подстраивающуюся под текущие дорожные условия. Колёса вращают электромоторы, в теории возможна гибридная версия с ДВС в роли удлинителя электрического запаса хода, то есть без механической связи с колёсами. Также в теории возможна езда в Denza Z с полным автопилотом: при его активации сплюснутый руль уезжает под переднюю панель. Увы, полноценный автопилот в Китае не легализован и вряд ли будет легализован в обозримом будущем.

Когда Denza Z превратится в серийную модель, пока неизвестно, но его детально проработанный облик намекает, что долго ждать не придётся.

Добавим, что в начале апреля марка Denza официально вышла на европейский рынок с мощным электрическим шутинг-брейком Z9 GT, который будет конкурировать с Porsche Taycan Sport Turismo.

