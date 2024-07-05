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  • Denza Z9 GT готовится к старту продаж: конкурент Zeekr 001 показал роскошный салон

Denza Z9 GT готовится к старту продаж: конкурент Zeekr 001 показал роскошный салон

05.07.2024 118 0 0

Совершенно новый большой хэтчбек Denza будет доступен с гибридной установкой или в виде полноценного электрокара. На рынок модель выйдет до конца текущего года.

На сертификационных снимках пятидверка Denza Z9 GT формата Zeekr 001 раскрылась в середине апреля, а под конец того же месяца на Пекинском автосалоне провели первый публичный показ. Однако на выставке показали лишь прототип с тонированными стеклами. Теперь же рассекречен и интерьер.

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Напомним, бренд Denza изначально был создан компаниями Mercedes (тогда еще Daimler) и BYD. Выдающихся результатов марка не продемонстрировала, так что затем немцы утратили к ней интерес, сократив свою долю с 50 до 10%. Ну а BYD пообещала превратить Denza в конкурентоспособный и электрифицированный «премиум». Актуальный модельный ряд включает минивэн Denza D9, кроссоверы Denza N7 и Denza N8. Любопытно, что паркетники Denza спросом не пользуются – львиная доля продаж приходится именно на вэн. В общем, хэтчбек должен помочь бренду уйти от статуса производителя «бизнес-автобусов».

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Итак, на передней панели Denza Z9 GT установлены три отдельных экрана, при этом центральный планшет как бы прилеплен к ней. Боковые дефлекторы обдува открываются/закрываются автоматически. В обшивку дверей (они, к слову, безрамочные) могут быть встроены дополнительные дисплеи, ведь вместо привычных наружных зеркал для хэтча предусмотрены камеры. Селектор коробки сделали «хрустальным».

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Спинки задних боковых сидений откидываются, сами кресла имеют выдвижные подставки для ног, подогрев, вентиляцию и массажер. Есть сразу два холодильника, спрятанных в боксы-подлокотники между креслами на переднем и заднем рядах. В крыше – две стеклянные секции, а в потолочной панели между ними скрыты зеркала с подсветкой.

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Что же касается дизайна экстерьера, то Denza Z9 GT получил довольно агрессивные бамперы, вытянутые фары, под которыми расположены полоски ходовых огней, и похожей формы задние фонари. В зависимости от модификации длина пятидверки равна 5180 или 5195 мм, ширина составляет 1990 мм, высота – 1480 или 1500 мм. Колесная база – 3125 мм. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски.

По предварительным данным, Denza Z9 GT предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. В состав установки первой версии войдут бензиновая турбочетверка 2.0 и сразу три электродвигателя (один спереди и два сзади), совокупная отдача – 870 л.с. Электрокар также получит трехмоторную установку, но его двигатели окажутся мощнее: вместе они будут выдавать уже 965 л.с. О батареях информации пока нет.

На китайский рынок большой хэтчбек Denza Z9 GT должен выйти до конца года.

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