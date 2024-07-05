Denza Z9 GT готовится к старту продаж: конкурент Zeekr 001 показал роскошный салон

На сертификационных снимках пятидверка Denza Z9 GT формата Zeekr 001 раскрылась в середине апреля, а под конец того же месяца на Пекинском автосалоне провели первый публичный показ. Однако на выставке показали лишь прототип с тонированными стеклами. Теперь же рассекречен и интерьер.
Напомним, бренд Denza изначально был создан компаниями Mercedes (тогда еще Daimler) и BYD. Выдающихся результатов марка не продемонстрировала, так что затем немцы утратили к ней интерес, сократив свою долю с 50 до 10%. Ну а BYD пообещала превратить Denza в конкурентоспособный и электрифицированный «премиум». Актуальный модельный ряд включает минивэн Denza D9, кроссоверы Denza N7 и Denza N8. Любопытно, что паркетники Denza спросом не пользуются – львиная доля продаж приходится именно на вэн. В общем, хэтчбек должен помочь бренду уйти от статуса производителя «бизнес-автобусов».
Итак, на передней панели Denza Z9 GT установлены три отдельных экрана, при этом центральный планшет как бы прилеплен к ней. Боковые дефлекторы обдува открываются/закрываются автоматически. В обшивку дверей (они, к слову, безрамочные) могут быть встроены дополнительные дисплеи, ведь вместо привычных наружных зеркал для хэтча предусмотрены камеры. Селектор коробки сделали «хрустальным».
Спинки задних боковых сидений откидываются, сами кресла имеют выдвижные подставки для ног, подогрев, вентиляцию и массажер. Есть сразу два холодильника, спрятанных в боксы-подлокотники между креслами на переднем и заднем рядах. В крыше – две стеклянные секции, а в потолочной панели между ними скрыты зеркала с подсветкой.
Что же касается дизайна экстерьера, то Denza Z9 GT получил довольно агрессивные бамперы, вытянутые фары, под которыми расположены полоски ходовых огней, и похожей формы задние фонари. В зависимости от модификации длина пятидверки равна 5180 или 5195 мм, ширина составляет 1990 мм, высота – 1480 или 1500 мм. Колесная база – 3125 мм. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски.
По предварительным данным, Denza Z9 GT предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. В состав установки первой версии войдут бензиновая турбочетверка 2.0 и сразу три электродвигателя (один спереди и два сзади), совокупная отдача – 870 л.с. Электрокар также получит трехмоторную установку, но его двигатели окажутся мощнее: вместе они будут выдавать уже 965 л.с. О батареях информации пока нет.
На китайский рынок большой хэтчбек Denza Z9 GT должен выйти до конца года.
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