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  • Denza N8: новый трёхрядный кроссовер от совместной марки Mercedes-Benz и BYD

Denza N8: новый трёхрядный кроссовер от совместной марки Mercedes-Benz и BYD

19.07.2023 283 0 0

Перезапущенная в прошлом году марка Denza продолжает расширять модельную линейку: в Китае состоялась премьера среднеразмерного кроссовера Denza N8, он выйдет на рынок в plug-in гибридных и электрических модификациях.

Марка Denza была запущена в 2010 году в рамках совместного предприятия BYD и Daimler (ныне Mercedes-Benz), но её первенец — электрический компактвэн, сделанный на базе Mercedes-Benz B-класса первого поколения, оказался провальным. В 2019 году дебютировал кроссовер Denza X — это клон BYD Tang второго поколения, облагороженный дизайнерами Mercedes-Benz. Denza X тоже не приглянулся китайскому потребителю, и в конце 2021 года компания Mercedes-Benz решила сократить свою долю в не слишком успешном СП с BYD с 50 до 10%. Теперь маркой Denza полностью заведует BYD, даже дизайном её моделей Mercedes-Benz больше не занимается.

Под началом BYD у марки Denza в прошлом году началась новая жизнь: весной в Китае дебютировал минивэн Denza D9, он оснащается plug-in гибридной либо чисто электрической силовой установкой. Весной 2023 года был представлен чисто электрический купеобразный кроссовер Denza N7. После перезапуска дела у Denza пошли в гору: за первые шесть месяцев этого года марка реализовала в Китае 56 164 автомобилей — это больше, чем суммарные продажи Denza за все предыдущие годы. На днях состоялась презентация третьей модели — кроссовера Denza N8.

Denza N8 — это, по сути, попытка дать вторую жизнь проекту Denza X, то есть в основе новинки лежит всё тот же BYD Tang, но уже в рестайлинговых версиях образца 2021-2022 годов. Denza N8 чуть длиннее, чем BYD Tang, и позиционируется как более престижная, премиальная модель. У Denza N8 собственное оформление передка и кормы, более гладкие боковины и масса уникальных деталей в салоне, хотя расположение основных органов управления у двух родственных моделей идентичное.

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Габаритная длина Denza N8 — 4949 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1725 мм, колёсная база составляет — 2830 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. В салоне может быть 5, 6 либо 7 посадочных мест. Показанная на фотографиях 6-местная версия имеет два раздельных кресла во втором ряду с проходом между ними.

Denza пока не опубликовала технические характеристики N8, но согласно поданным в китайский Минпром документам, кроссовер будет предлагаться в виде plug-in гибрида и электромобиля. Гибридных версий две: переднеприводная оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 102 кВт (139 л.с.) и электромотором мощностью 160 кВт (217,5 л.с.), полноприводная дополнена задним электромотором мощностью 200 кВт (272 л.с.).

Электрических версий тоже две (снаружи они отличаются от гибридных гладкой панелью на месте радиаторной решётки): одномоторная переднеприводная мощностью 230 кВт (313 л.с.) и двухмоторная полноприводная, у которой мощность переднего электромотора составляет 230 кВт (313 л.с.), заднего — 200 кВт (272 л.с.). Информации о ёмкости батареи пока нет.

Цены и комплектации Denza N8 пока не объявлены, но, очевидно, он будет дороже, чем родственный BYD Tang, цены на который в Китае начинаются от 209 800 юаней (2,65 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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