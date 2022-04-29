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  • Провальная марка Mercedes и BYD: первенцем «новой волны» стал роскошный минивэн D9

Провальная марка Mercedes и BYD: первенцем «новой волны» стал роскошный минивэн D9

29.04.2022 170 0 0

Внешность у нового однообъемника бренда Denza вполне себе традиционная, зато внутри богатая отделка, множество экранов и «тумбочка». Модель будет доступна в виде гибрида или электрокара, полноценную премьеру проведут совсем скоро.

 

Марка Denza была создана концернами Daimler и BYD еще в 2010 году (к слову, в начале 2022-го Даймлер переименовали в Mercedes-Benz AG), ее первой моделью стал неказистый электрокар, сделанный из старого B-класса. Та «электричка» стартовала в 2014-м, спросом она не пользовалась, и через пять лет ее сняли с производства. В 2019-м же бренд попытались перезапустить с помощью кроссовера Denza X, построенного на базе BYD Tang, но SUV тоже провалился: по итогам прошлого года он разошелся тиражом всего 4780 единиц. Видимо, наблюдая за тем, как плохо идут продажи, немцы поняли, что успешной Denza уже не сделаешь, так что в конце 2021-го они сократили свою долю в совместном проекте с 50 до 10%. А компания BYD тогда пообещала превратить бренд в полноценный «премиум» и выпустить новые модели. И вот анонсирован первенец этой «новой волны» — минивэн D9.

Каков вклад Мерседеса, да и есть ли он вообще, – пока неизвестно. Кстати, пусть кросс Denza X и создан из «китайца», но над его обликом работали немецкие стилисты, о чем должны напоминать шильдики Styled by Mercedes-Benz на передних крыльях. У вэна ничего подобного нет, внешность вообще достаточно заурядная по нынешним меркам: гигантская радиаторная решетка уже не удивляет (аналогичные решетки есть, например, у Maxus G90, Voyah Dreamer, Roewe iMax8 и, конечно, у MPV Тойоты), как и задние фонари в виде единой плашки.

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Интерьер революционным тоже не назовешь, но он хотя бы с претензией на роскошь. Так, на передней панели имеются вставки «под дерево», карты дверей и сиденья обиты светлой простеганной кожей (обивка сидений – еще и с перфорацией), в селектор трансмиссии встроен «хрустальный» элемент. По центру красуется крупный экран мультимедиа-системы, перед водителем расположен дисплей поменьше.

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Denza D9 предложат с салоном на семерых, кресла установлены по схеме 2+2+3. Сиденья второго ряда – с подлокотниками, причем у каждого седока есть собственный сенсорный «пульт». Вдобавок к услугам пассажиров два гигантских планшета. Ну и еще у расположенной между передними сиденьями «тумбы» есть выдвижные ящики. А вот откидных столиков вроде бы нет, вместо них – небольшая пластиковая панель с подстаканниками, которая крепится к подлокотнику одного из кресел второго ряда.

Минивэн будет доступен в виде последовательного гибрида, также покупателям предложат полностью электрический вариант. Техника – от BYD, но подробностей пока нет. Впрочем, ждать осталось недолго: Denza D9 справит премьеру уже в мае. Следом за MPV марка планирует представить новые кроссоверы.

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