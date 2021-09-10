Четырехместный вэн Roewe стал серийным: телевизор, окрас «под люкс» и Lexus в конкурентах

Минивэн под именем iMax8 в гамме принадлежащего концерну SAIC бренда Roewe появился в прошлом году. Пока модель доступна только с семиместным салоном (2+2+3), и у такого MPV есть своя «фишка» — передвижной центральный бокс (внутри находится охлаждаемый/обогреваемый отсек), который можно «катать» между креслами первого и второго рядов. Между тем еще весной марка показала на выставке в Шанхае четырехместный концепт, а теперь засвечена серийная VIP-версия, ее фотографии и характеристики внесли в базу минпрома КНР.

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В задней части салона новой модификации установили два отдельных кресла с электрорегулировками и выдвижными подставками для ног. Между сиденьями расположена консоль, из которой торчит сенсорная панель для управления «климатом» и прочими настройками, также из этой консоли могут выезжать два небольших столика. Кроме того, за передними сиденьями есть перегородка – с матовым стеклом сверху (оно наверняка опускается) и, судя по всему, «телевизором». К слову, дисплей вписан в нее намного органичнее, нежели это было у концепта. Наконец, пол серийного четырехместного Roewe iMax8 покрыт «ламинатом».



Что же касается внешности, то для новинки предусмотрены несколько вариантов радиаторной решетки и двухцветная окраска. Причем можно будет выбрать не только черную крышу, но и окрас в стиле люксовых Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach – в этом случае вся верхняя часть, включая стойки и капот, будет выполнена в серебристом цвете.



Габариты по сравнению со стандартным семиместным вэном не изменились. Длина Roewe iMax8 равна 5016 мм, ширина – 1909 мм, высота – 1782 мм, колесная база – 3000 мм. Двигатель тоже перешел с обычного MPV – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 234 л.с. Коробка в документах сертификационного органа не указана, но и она наверняка от исходного однообъемника, речь идет о восьмиступенчатом «автомате». Привод только передний.



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На домашний рынок четырехместный iMax8 может выйти до конца текущего года. В Китае модель будет конкурировать с аналогичными исполнениями Buick GL8 и Lexus LM (да, Лексус продает в Азии минивэн, он сделан из Toyota Alphard). Вэн Buick с салоном на четверых сегодня стоит от 533 900 юаней (около 6 046 000 рублей по актуальному курсу), а за импортный четырехместный Lexus LM просят минимум 1 466 000 юаней (16 600 000 рублей). Но VIP-версия Roewe iMax8, конечно, окажется дешевле (цена семиместного вэна – от 188 800 юаней или 2 138 000 рублей).

