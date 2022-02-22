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  • У минивэна Buick GL8 появится ещё один соперник: к старту продаж готовится Maxus G90

У минивэна Buick GL8 появится ещё один соперник: к старту продаж готовится Maxus G90

22.02.2022 450 0 0

Ожидается, что новая модель окажется одной из самых дорогих в «традиционной» MPV-линейке китайской марки. Полноценная премьера намечена на весну.

 

Бренд Maxus, входящий в портфель концерна SAIC, произошел от британской компании LDV (той в свое время владела Группа ГАЗ). Сегодня под этой маркой в Поднебесной выпускают фургоны, внедорожник, кроссовер и пикапы, а также сразу несколько моделей пассажирских минивэнов. И скоро семейство MPV вновь будет расширено: к дебюту готовится Maxus G90. На фото местного минпрома этот вэн засветился под конец прошлого года, теперь же опубликованы фирменные изображения. 

Maxus G90
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Maxus G90
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Maxus G90
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Maxus G90
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Maxus G90
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Maxus G90 – это бензиновая версия другой свежей модели бренда, «электрички» Maxus Mifa 9, представленной в серийном виде осенью 2021-го. Внешне от электрического минивэна «традиционный» отличается оформлением передней части. Так, G90 достались «клыкастые» диодные ходовые огни, тогда как у электрокара они в виде единой горизонтальной полоски. Плюс у «девяностого», разумеется, полноценная радиаторная решетка, причем у модели с ДВС два варианта дизайна: на официальных изображениях запечатлена топ-версия с рисунком в виде перевернутой сетчатой «елочки», а на снимках минпрома КНР – массивные хромированные плашки. Корма – такая же, как у Mifa 9.

Maxus G90

Длина Maxus G90 равна 5280 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1845 мм. Для сравнения, габариты электрического вэна: 5270/2000/1840 мм. Колесная база у машин совпадает – 3200 мм.

На данный момент показан только фрагмент пассажирского отсека G90. Впрочем, вездесущие папарацци уже заглянули в салон бензинового MPV, так вот он такой же, как у электрокара – с табло почти на всю ширину передней панели. Maxus G90 предложат в семи- или шестиместном исполнении, в последнем случае во втором ряду – два отдельных кресла с электрорегулировками и функцией массажа. Для Mifa 9 еще предусмотрены многоцветная фоновая подсветка, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и множество электронных ассистентов – вероятно, все это добро будет и у G90.

Maxus G90

Новый минивэн предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 234 л.с. О коробках информации пока нет, привод же, скорее всего, только передний. Maxus Mifa 9 оснащен электромотором мощностью 245 л.с. (расположен на передней оси) и батареей емкостью 90 кВт*ч, заявленный максимальный запас хода – около 560 км.

Maxus Mifa 9
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Maxus Mifa 9
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Maxus Mifa 9
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Maxus Mifa 9
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Maxus Mifa 9
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Китайские СМИ пишут, что презентацию Maxus G90 проведут в конце марта. Ожидается, что модель займет позицию флагмана среди «традиционных» MPV марки. Ну а главным конкурентом новинки считается Buick GL8. Впрочем, в соперники Бьюика записывают почти все новые вэны, ведь GL8 возглавляет рейтинг самых продаваемых пассажирских MPV китайского рынка.

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