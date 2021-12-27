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  • Daimler и BYD заново поделят провальную марку Denza. В 2022 году обещаны новинки

Daimler и BYD заново поделят провальную марку Denza. В 2022 году обещаны новинки

27.12.2021 104 0 0

Созданное в 2010 году на паритетных началах совместное предприятие BYD Daimler New Technology (BDNT) и его торговая марка Denza (Shenzhen DENZA New Energy Automotive) не добились сколь-нибудь заметного успеха на китайском рынке и теперь немецкий концерн уступает китайской стороне значительную часть своей 50-процентной доли. Формально Daimler остаётся в деле, но, по сути, дальше «рулить» СП будет BYD.

 

Предприятие BDNT создавалось на заре появления массовых электромобилей в Китае и, казалось бы, имело все шансы на успех. Первенцем марки Denza стал конвертированный в электромобиль компактвэн Mercedes-Benz B-класса первого поколения (W245) — его двойной пол отлично подходил для размещения батареи, дизайн кузова слегка изменили на китайский манер и в таком виде в 2014 году выпустили на рынок.

Denza 500

За свою конвейерную жизнь в Шэньчжэне компактвэн Denza пережил две модернизации, в ходе которых запас хода на одной зарядке вырос с 350 км до 400 и 500 км соответственно. Последняя версия, получившая наименование Denza 500, была представлена в 2018 году и помимо доработанного «железа» получила обновлённый дизайн, но рестайлинг не помог — уже в 2019 году модель ушла с рынка. Её совокупные продажи за неполные шесть лет производства, по данным ресурса CarSalesBase, составили 14 055.

Denza X

На смену конвертированному в электромобиль Мерседесу предприятие BDNT в 2019 году подготовило среднеразмерный кроссовер Denza X в гибридной и чисто электрической модификациях. В плане техники Denza X оказался копией китайского кроссовера BYD Tang, а участие Daimler в данном случае свелось к дизайну — снаружи кузова и в интерьере есть надписи Styled by Mercedes-Benz. Увы, эта машина тоже оказалась провальной: в 2020 году продано 4175 экземпляров, за первые 11 месяцев этого года — 4268. По меркам китайского рынка это крохи, успешный бизнес на таких тиражах не сделаешь.

Denza X

Электрический Denza X стоит в Китае на уровне Tesla Model Y, но при этом не имеет ни известности, ни харизмы «американца», а запас хода на одной зарядке примерно на 100 км меньше, чем Model Y. Надписи Styled by Mercedes-Benz не играют большой роли, если можно купить настоящий Mercedes-Benz — немецкая марка сейчас ведёт активное наступление на Китай. BYD Tang, к слову, продаётся намного лучше родственного Denza X: с января по ноябрь этого года реализовано 45 204 шт.

Denza X

Короче говоря, ясно что марка Denza пошла куда-то не туда и с совместным предприятием надо что-то делать. Свежий пресс-релиз от Daimler сообщает, что к середине следующего года в Shenzhen DENZA New Energy Automotive завершится реструктуризация, в ходе которой доля BYD увеличится с 50 до 90%, а доля Daimler уменьшится с 50 до 10%. Daimler останется в СП как акционер и вряд ли будет иметь к будущем новинками Denza какое-либо отношение. Новинки обещаны в 2022 году, но что это будут за машины, пока неизвестно — вероятно, премиальные версии моделей BYD.

Denza X

Напомним, что BYD имеет собственное производство аккумуляторный батарей и ячеек для них, благодаря чему уверенно чувствует себя в «розеточном» сегменте китайского рынка — занимает 18% его объёма (данные ресурса СleanTechnica). Выше доля только у концерна SAIC — 21%, на третьем месте Tesla — 9%.

Китай электромобиль бизнес BYD Daimler Mercedes-Benz Denza

 

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