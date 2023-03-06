Гибридные авто ×

Рассекречен новый кроссовер Mercedes и BYD

06.03.2023 518 0 0

Паркетник окажется второй моделью «новой волны» в гамме не слишком успешной марки Denza. Презентацию «пятидверки» ждут в апреле.

Бренд Denza был создан концернами Daimler и BYD еще в 2010 году (в начале 2022-го Даймлер переименовали в Mercedes-Benz AG), его первенцем стал неказистый электрокар, который сделали из старого B-класса. Та «электричка» вышла на рынок в 2014-м, спросом она не пользовалась, и через пять лет ее сняли с производства. В 2019-м же марку попытались перезапустить с помощью кроссовера Denza X, построенного на базе BYD Tang, но паркетник тоже провалился. Немцы, видимо, устали ждать успеха от Denza, так что в конце 2021 года они сократили свою долю в совместном проекте с 50 до 10%. Ну а компания BYD тогда пообещала превратить бренд в настоящий «премиум» и выпустить новые модели.

Почившие самый первый электрокар Denza и паркетник Denza X
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Почившие самый первый электрокар Denza и паркетник Denza X
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Очередной перезапуск начался с минивэна D9, который доступен в виде электрокара или подзаряжаемого гибрида. В Китае полноценные продажи MPV стартовали в октябре 2022 года, и пока однообъемник не разочаровал своих создателей: например, за один только февраль 2023-го было реализовано 7325 вэнов, тогда как почивший кросс Denza X за весь 2021 год разошелся тиражом всего 4783 экземпляра. И вот на подходе вторая модель «новой волны».

Denza D9

Эту «пятидверку» бренд Denza позиционирует в качестве кроссовера, хотя внешне она больше напоминает крупный хэтчбек. Пятиместный паркетник вырос из прошлогоднего концепта Denza Inception (одноименный шоу-кар Peugeot дебютировал позже), товарное название – N7. К слову, новая линейка китайской марки будет состоять из пяти семейств, которые незатейливо обозначили буквами D, E, N, Z и A: под литерами D и N скрываются минивэны и SUV соответственно, в планах также седаны и купе (а вот пятый сегмент не указан).

Denza N7
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Denza N7
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Серийный кросс Denza N7 в целом сохранил облик предвестника, разве что вместо камер установили традиционные зеркала. Судя по плоскому «носу», перед нами электромобиль, но не исключено, что, как и у минивэна D9, у паркетника еще будет подзаряжаемая гибридная версия. Другие особенности внешности – купеобразный силуэт, довольно агрессивный передний бампер, диодные бумеранги ходовых огней, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Модели также обещан автопилот (уровень не указан), причем лидары установили там, где у других машин расположены противотуманки. 

Denza N7

Интерьер конвейерного кросса еще не засвечен. Салон прототипа оформили в стиле минивэна Denza D9 – с узким экраном приборки и отдельным гигантским тачскрином мультимедиа-системы. При этом у Denza Inception был еще и дисплей для переднего пассажира: вполне возможно, что серийный кроссовер N7 тоже предложат с тремя экранами.

Denza N7
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Denza N7
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О технике информации пока нет. Больше подробностей появится после официальной премьеры Denza N7, а она намечена на апрель текущего года. Между тем следом за «семеркой» марка представит еще один кроссовер, он уже анонсирован: по предварительным данным, это будет трехрядная модель.

Прошлогодний конепт Denza Inception
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Прошлогодний конепт Denza Inception
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Сегодня Denza присутствует только на китайском рынке, но не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров обратит внимание на этот бренд и впоследствии организует поставки его SUV по схеме параллельного импорта.

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