Гибридные авто ×
  • Гибридный внедорожник FangChengBao Leopard 5 от BYD выходит на рынок, объявлены цены

Гибридный внедорожник FangChengBao Leopard 5 от BYD выходит на рынок, объявлены цены

10.11.2023 56 0 0

Минувшим летом лидирующая на китайском рынке компания BYD запустила новый премиальный бренд FangChengBao, его первой моделью стал среднеразмерный 5-местный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5, сегодня он поступил в продажу, отгрузки заказанных машин клиентам начнутся уже в этом месяце.

FangChengBao в переводе с латинизированного китайского на русский означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка позиционируется между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Основу модельного ряда FangChengBao составят plug-in гибридные и полностью электрические SUV (внедорожники и кроссоверы), но в перспективе обещаны также пикапы и некие спортивные модели.

Премьера первой модели — внедорожника Leopard 5 — состоялась в августе, а сегодня начались полноценные продажи. В основе Leopard 5 лежит рамная платформа DMO (расшифровывается как Dual Mode Off-Road) с полностью независимой пружинной подвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Габаритная длина Leopard 5 — 4890 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2800 мм, дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 35 градусов, угол съезда — 32 градуса. Топ-версия Ultimate Edition имеет регулируемую по высоте подвеску, она позволяет увеличить дорожный просвет до 310 мм и преодолевать броды глубиной до 790 мм. Снаряженная масса внедорожника — 2850 кг, полная масса — 3265 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. Объём багажника не указан.

Plug-in гибридная силовая установка Leopard 5 состоит из установленного спереди продольно 1,5-литрового бензинового турбомотора BYD476ZQF (194 л.с., 273 Нм), электромеханического вариатора и двух электромоторов: передний выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 388 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 505 кВт (687 л.с.) и 760 Нм. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

До 100 км/ч Leopard 5 разгоняется за 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость вмонтированной в раму литий-железо-фосфатной батареи — 31,8 кВт·ч, запас хода на электротяге — 125 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полным баком (83 л) Leopard 5 может проехать 1200 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 100 кВт, пополнить на ней заряд с 30 до 80% можно за 16 минут.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Салон FangChengBao Leopard 5 имеет дорогую отделку и эстетские детали вроде «хрустальных» тумблеров на центральном тоннеле. На передней панели три экрана — приборный (12,3-дюймовый), центральный мультимедийный (15,6-дюймовый с 2,5К-разрешением) и развлекательный для переднего пассажира (12,3-дюймовый), для водителя вдобавок предусмотрен огромный 50-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. В оснащение входят фирменная система ароматизации воздуха с несколькими ароматами на выбор, аудиосистема от французской компании Devialet с 18 громкоговорителями, панорамная прозрачная крыша с люком и полный набор различных электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня. Под крышкой подлокотника между передними креслами есть холодильник для напитков.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В Китае Leopard 5 в базовой комплектации стоит 289 800 юаней (3,66 млн рублей в переводе по текущему курсу), топ-версия Ultimate Edition с регулируемой подвеской обойдётся в 352 800 юаней (4,45 млн рублей). В Россию компания BYD свои машины официально не поставляет, но мы не сомневаемся, что FangChengBao Leopard 5 скоро появится у серых дилеров.

В следующем году FangChengBao обещает вывести на рынок более крупный plug-in гибридный внедорожник Leopard 8 и компактный полностью электрический внедорожник Leopard 3.

внедорожник Китай новинки гибридные авто BYD FangChengBao FangChengBao Leopard 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 5146 3 4 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 3482 6 1 07.11.2023
Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 4099 26 4 04.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25710 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21004 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19841 10 0 08.08.2023
Change privacy settings