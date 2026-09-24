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  • Sollers S9 готовится к серийному производству: с конвейера сошли первые рамные внедорожники

Sollers S9 готовится к серийному производству: с конвейера сошли первые рамные внедорожники

24.09.2026 653 0 0
Sollers S9 готовится к серийному производству: с конвейера сошли первые рамные внедорожники

Отгрузки полноразмерных SUV дилерам в РФ планируется начать с декабря, а в конце 2026 года российская компания официально запустит продажи новинки.

В актуальной линейке российской марки числится большой пикап Sollers ST9, который дебютировал осенью 2024 года, а в продажу поступил в октябре 2025-го. Напомним, близнецом этого грузовика является китайский JAC T9. Выпуск местной модели компания наладила в Ульяновске на мощностях индустриальной площадки УАЗа, которая принадлежит Соллерсу. Модельный ряд скоро пополнится за счёт новинки.

На фото: Sollers S9

Речь идёт о полноразмерном рамном внедорожнике, которому присвоили название Sollers S9. Весной компания рассекретила внешность этой новинки: SUV многое позаимствовал у ближайшего родственника – пикапа ST9 – но отличия всё-таки имеются. Причём речь идёт не только о «закрытой» корме, но и об иной массивной решётке радиатора, которая выполнена полностью в чёрном цвете (включая название бренда) с узором в виде горизонтальных линий и вертикальных объёмных штрихов.

Двухэтажная головная оптика Sollers S9 досталась от родственного пикапа: в верхней части находятся светодиодные ходовые огни, ниже – основные блоки фар. Под ними располагаются противотуманки. Внедорожник получил массивный пластиковый обвес по периметру кузова, включая широкие округлые накладки на колёсные арки. Также ему достались подножки, полноценные рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала и дверные ручки под привычный хват.

Ещё полноразмерному SUV с индексом S9 достались двухцветные шестиспицевые колёсные диски, слегка покатое заднее стекло, спойлер в верхней части багажной двери, вертикальные задние фонари, а также крупная надпись с названием бренда между ними, тоже выполненная в чёрном цвете. Габариты производитель пока так и не раскрыл, но очевидно, что они будут близки к показателям родственного большого пикапа, длина которого равна 5330 мм, колёсная база – 3110 мм.

Внедорожник был разработан инженерами «Соллерса» совместно с технологическим партнёром и с привлечением МГТУ им. Баумана. Как стало известно теперь, на мощностях «Парка новых технологий» в индустриальном комплексе УАЗ в Ульяновске началось производство первых партий Sollers S9 – по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства. Сейчас первые экземпляры отправились на контроль качества и проверочные пробеговые испытания.

На фото: салон родственного пикапа Sollers ST9

Производитель рассказал о том, что Sollers S9 будет предложен на российском рынке с оцинкованным кузовом, «зимним пакетом», а также с бензиновым и дизельным двигателями, оба будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Иные технические характеристики в компании пока не раскрыли, но, скорее всего, она такие же, как у родственного пикапа, который оснащается 2,0-литровыми бензиновым (224 л.с. и 390 Нм) и дизельным (163 л.с. и 410 Нм) моторами.

Известно, что производитель начнёт отгружать полноразмерные внедорожники дилерам в РФ с декабря, а в конце 2026 года планируется официально запустить продажи Sollers S9. Цены станут известны позже. Отметим, рекомендованная розничная цена родственного пикапа в стартовой версии с бензиновым двигателем на сегодняшний день равна 3 660 000 рублей.

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