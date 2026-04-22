Новый внедорожник Sollers S9 готовится к выходу на российский рынок

Выпуск SUV под местной маркой будет налажен на заводе в Ульяновске, старт производства намечен на сентябрь 2026 года.

Российский производитель «Соллерс» презентовал большой пикап Sollers ST9 осенью 2024 года, а в продажу он поступил в октябре 2025-го. Производство модели налажено в Ульяновске на мощностях индустриальной площадки УАЗа (принадлежит Соллерсу). Напомним, «донором» для Sollers ST9 стал китайский пикап JAC T9, который присутствует на российском рынке.

Предсерийный прототип внедорожника Sollers S9

Соллерс ранее анонсировал пополнение модельного ряда за счёт внедорожника под названием Sollers S9. Известно, что сейчас этот проект находится на финальной стадии: цикл разработки и инжиниринговых процессов уже завершён. Компания сегодня, 22 апреля, рассекретила внешность грядущей новинки с помощью видеоролика, опубликованного в официальном сообществе в соцсети vk.ru. Сообщается, что полноценная презентация модели пройдёт в ближайшее время, а серийное производство стартует в сентябре 2026 года.

В основе грядущего рамного полноприводного внедорожника лежит уже упомянутый пикап Sollers ST9. Выпуск нового S9 по технологии полного цикла тоже будет налажен на заводе в Ульяновске, сейчас компания занимается созданием новых производственных мощностей для выпуска SUV на индустриальной площадке УАЗа.

Экстерьер Sollers S9 отличается от родственного пикапа не только из-за традиционной для внедорожника кормы, но и за счёт иной массивной решётки радиатора. У показанного сегодня предсерийного прототипа она выполнена в чёрном цвете с горизонтальными линиями и вертикальными объёмными штрихами, а также с надписью в виде названия бренда. Аналогичная надпись имеется также и на багажной двери.

Габариты внедорожника в компании пока не раскрыли. У ближайшего родственника – пикапа ST9 – длина составляет 5330 мм, ширина – 1965 мм (без зеркал), высота – 1880 мм (без рейлингов на крыше), а расстояние между осями – 3110 мм. Угол въезда у большого грузовика равен 27°, угол съезда – 23°, а клиренс – 210 мм.

Вероятно, технику внедорожник разделит с уже представленным в РФ пикапом. На сегодняшний день грузовик на российском рынке предлагается с 2,0-литровыми бензиновым (максимальная мощность – 224 л.с., крутящий момент – 390 Нм) и дизельным (163 л.с. и 410 Нм) двигателями. Оба мотора работают в паре с безальтернативной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть только полным.

Цены внедорожника Sollers S9 станут известны позже. Рекомендованная розничная цена актуального родственного бензинового пикапа в РФ сейчас составляет 3 558 000 – 3 635 000 рублей (в зависимости от комплектации), а покупка дизельного варианта обойдётся в 3 782 000 – 3 859 000 рублей.