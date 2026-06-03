Гибридный Lotus Eletre X дебютировал в Европе с отличным соотношением цена/мощность

Компания Lotus представила в Европе спортивный plug-in гибридный кроссовер Eletre X, известный в Китае как Lotus For Me. Заказы на Lotus Eletre X в странах континентальной Европы уже принимаются, поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале этого года.

Благодаря технологической мощи китайского холдинга Geely компания Lotus смогла оперативно подготовить plug-in гибридную версию своего изначально электрического кроссовера Eletre, выпускающегося с 2022 года. Напомним, что компания Lotus в 2024 году изменила стратегию развития с чисто электромобильной на гибридную из-за начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили. Lotus Eletre X/For Me — первый продукт Lotus, разработанный в рамках скорректированной стратегии.

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В Китае премьера Lotus For Me состоялась в начале марта, в конце того же месяца начались продажи. Глобальный Lotus Eletre X будет производиться в Китае вместе с Lotus For Me. Между Eletre X и For Me есть некоторые отличия в оснащении, но в техническом плане это одинаковые машины, построенные на разработанной холдингом Geely платформе SEA-S с 900-вольтовой электрической архитектурой. Первым носителем этой платформы стал большой кроссовер Zeekr 9X.

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Чтобы оправдать британские корни Lotus Eletre X/For Me, была придумана маркетинговая аббревиатура LTS (Lotus Tuned Specification) — мол, все разработанные в Китае детали силовой установки и шасси прошли тщательную проверку и были должным образом настроены специалистами Lotus, так что даже самые искушённые западные автогурманы будут довольны результатом.

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Plug-in гибридная силовая установка Eletre X может работать как в последовательном, так и параллельном режиме. В её состав входят два тяговых электромотора (передний и задний), 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 205 кВт (279 л.с.), одноступенчатая коробка передач DHT со встроенным 150-киловаттным генератором и тяговая батарея ёмкостью 70 кВт·ч.

Максимальная мощность зарядки батареи — 436 кВт, но найти в Европе терминал такой мощности практически невозможно. На мощности 350 кВт (таких терминалов в Европе довольно много) пополнить заряд с 20% до 80% можно всего за 9 минут. Расчётный запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 350 км по циклу WLTP, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (52 л) — 1200 км.

В Европе гибридный кроссовер Lotus будет доступен в двух версиях — Eletre X H550 и Eletre X H1000. На Lotus Eletre X H550 максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 405 кВт (550 л.с.) и 935 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

На Lotus Eletre X H1000 пиковая мощность силовой установки увеличена до 700 кВт (952 л.с.), первую «сотню» такой кроссовер набирает за 3,3 с, потолок максимальной скорости увеличен до 230 км/ч. Lotus обещает, что даже с разряженной до 10% батареей Eletre X H1000 сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

Любопытно, что у китайского Lotus For Me нет младшей 550-сильной версии, то есть 952 л.с. предлагаются уже в «базе».

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В стандартное оснащение Lotus Eletre X входит двухкамерная пневмоподвеска с адаптивными двухклапанными амортизаторами. У Eletre X H550 обычные стабилизаторы поперечной устойчивости, у Eletre X H1000 — активные с 48-вольтовыми электрическими актуаторами. Вдобавок Eletre X H1000 оснащён более мощными дисковыми тормозами Brembo с 6-поршневыми передними суппортами (у Eletre X H550 — 4-поршневые). Штатные шины — Pirelli P Zero 5 LTS. Габаритная длина Lotus Eletre X — 5103 мм, ширина — 2019 мм, высота — 1636 мм, колёсная база — 3019 мм. Существенных отличий в дизайне гибридного Eletre X от электрических версий нет.

В Германии Lotus Eletre X H550 стоит от 96 990 евро, Eletre X H1000 — от 119 990 евро. В Китае Lotus For Me стоит от 508 000 юаней или 64 600 евро в переводе по текущему курсу.

Для сравнения скажем, что самый доступный гибридный Porsche Cayenne E-Hybrid мощностью 470 л.с. стоит в Германии от 115 900 евро, а за топовый Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid мощностью 739 л.с. нужно отдать минимум 187 600 евро. Гибридный Lamborghini Urus SE мощностью 800 л.с. стоит более 260 000 евро. Базовый гибридный BMW XM мощностью 476 л.с. стоит от 135 500 евро, а топовый BMW XM Label мощностью 748 л.с. стоит от 185 500 евро.

Короче говоря, за свои деньги Lotus Eletre X — отличный выбор, причём по электротехнической части он превосходит любого из европейский конкурентов (900 вольт и большая батарея).

