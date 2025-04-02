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  • Lotus обновил линейки электромобилей Eletre и Emeya в ожидании мощных гибридов

Lotus обновил линейки электромобилей Eletre и Emeya в ожидании мощных гибридов

02.04.2025 103 0 0

Британская компания Lotus, принадлежащая китайскому холдингу Geely, переименовала и расширила линейки модификаций электрических кроссовера Eletre и лифтбека Emeya: наряду с буквами теперь используются цифры, указывающие на мощность силовой установки.

Lotus находится под крылом холдинга Geely с 2017 году, но пока ему не удалось стать прибыльной компанией, так как изначальная ставка на электромобили оказалась ошибочной, а торговые войны между США, Китаем и Европой тормозят продажи. Тем не менее в прошлом году компании Lotus удалось реализовать в мире 12 065 машин, что на 70% больше продаж в 2023 году. Другое дело, что даже такого впечатляющего роста недостаточно, чтобы конкурировать по объёму бизнеса с Porsche, поэтому осенью прошлого года руководство Lotus кардинально изменило стратегию и сделало ставку на мощные plug-in гибриды вместо «электричек». Ну а уже запущенные электромобили, разумеется, останутся в строю, сегодня объявлено о переименовании линейки модификаций родственных моделей Eletre и Emeya.

Lotus Eletre 900 и Eletre 600
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Lotus Emeya 600 и Emeya 900
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Lotus Emeya 900 и Eletre 600
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Электрический кроссовер Lotus Eletre дебютировал в 2022 году, лифтбек Lotus Emeya справил премьеру в 2023-м, обе модели построены на модульной платформе EPA (производная от разработанной Geely платформы SEA) и обе производятся на заводе Lotus в китайском Ухане. Eletre и Emeya унифицированы по технической начинке, силовые установки у них только двухмоторные — соответственно полный привод есть уже в «базе». Изначально на мощность силовой установки указывали литеры L, S и R в зависимости от модификации, теперь им на смену пришли цифры 600 и 900 в сочетании с буквенным обозначением комплектаций.

Lotus Emeya 600
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Lotus Emeya 600
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Lotus Emeya 600
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Lotus Emeya 600
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Цифра 600 указывает на то, что максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 450 кВт (612 л.с.) и 710 Нм, у версий с цифрой 900 максимальная отдача повышена до 675 кВт (918 л.с.) и 985 Нм. Базовая комплектация не имеет собственного буквенного обозначения, то есть минимальная цифра в прайс-листе соответствует версиям Eletre 600 и Emeya 600, далее по возрастающей идут версии 600 GT, 600 GT SE, 600 Sport SE, 900 Sport и 900 Sport Carbon. Слово Sport указывает на пакет улучшения управляемости в сочетании с активными аэродинамическими элементами и передними креслами с вентиляцией и массажёрами. Слово Carbon указывает на расширенную отделку кузова углепластиком.

Lotus Eletre 600
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Lotus Eletre 600
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Lotus Eletre 600
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Lotus Eletre 600
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В Германии кроссовер Eletre стоит от 99 990 до 165 895 евро без учёта опций, лифтбек Emeya — от 107 990 до 160 990 евро, причём в Германии базовым лифтбеком является Eletre 600 GT. Самый простой лифтбек Eletre 600 пока доступен только в Великобритании по цене от 84 990 фунтов стерлингов. Для сравнения скажем, что базовый Porsche Taycan стоит в Германии 102 600 евро, в Великобритании — 88 200 фунтов стерлингов.

Lotus Emeya 900
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Lotus Emeya 900
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Все версии Lotus Eletre оснащаются батареей ёмкостью 112 кВт·ч (запас хода на одной зарядке — от 410 до 600 км по циклу WLTP в зависимости от модификации), все версии Lotus Emeya — батареей ёмкостью 102 кВт·ч (запас хода на одной зарядке — от 435 до 580 км по циклу WLTP в зависимости от модификации). Lotus Eletre 600 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, Eletre 900 — за 2,95 с, максимальная скорость — 258 и 265 км/ч соответственно. Лифтбек Emeya 600 набирает первую «сотню» за 4,15 с, Emeya 900 — за 2,78 с, максимальная скорость — 250 и 256 км/ч соответственно.

Lotus Eletre 900
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Lotus Eletre 900
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Заказы на Lotus Eletre и Emeya в обновлённых комплектациях уже принимаются, поставки заказанных машин клиентам начнутся ближайшим летом.

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