Флагманский пикап Sollers ST9 выходит на российский рынок

На данный момент новый рамный пикап Sollers предложен с бензиновым турбомотором, автоматом и полным приводом. На выбор доступны две богатые комплектации. Позже гамму могут расширить.

Компания Соллерс объявила о старте продаж флагманского пикапа Sollers ST9, показанного еще осенью прошлого года. Как и младшие грузовички ST6 и ST8, новую для российского бренда модель производят в Ульяновске на индустриальной площадке УАЗа (также принадлежит Соллерсу). Донором для ST9 стал пикап JAC T9, тогда как модели ST6 и ST8 сделаны на базе JAC T6 и JAC T8 Pro соответственно (а вообще, Соллерсы и старшие Джаки являются разновидностью одного и того же автомобиля – JAC T6).

Длина Sollers ST9 равна 5330 мм, колесная база – 3110 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1590/470 мм. Отсек имеет специальное износостойкое покрытие и внутренние петли для фиксации. Паспортный дорожный просвет составляет 210 мм. Грузоподъемность – 980 кг. Как отметили в пресс-службе производителя, пикап «сертифицирован для установки защитных крышек и ТСУ».

Согласно официальному пресс-релизу, сейчас ST9 предложен только с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 224 л.с., которая сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. У пикапа зависимая многорычажная пружинная задняя подвеска. Sollers ST9 по умолчанию имеет полный привод с понижающей передачей. При этом, по неофициальным данным, позже, как и донорский JAC T9, пикап Sollers получит еще и двухлитровый турбодизель.

На данный момент ST9 доступен в двух комплектациях. В базовой Premium есть светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, передний и задний парктроники, кожаная обивка, подогрев передних кресел, электропривод водительского сиденья, мультимедийная система с планшетом диагональю 10,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Версия Ultimate – это еще электронная блокировка заднего дифференциала, электропривод переднего пассажирского кресла и люк в крыше.

Рекомендованная цена Sollers ST9 Premium без учета акций – 3 499 000 рублей, исполнения Ultimate – 3 575 000 рублей. Заводская гарантия – три года или 150 000 км пробега. Для сравнения, JAC T9 2024 года выпуска с аналогичным бензиновым мотором и 8АТ в единственной комплектации Explore без учета спецпредложений стоит 3 599 000 рублей, пикап JAC 2025 года – 3 649 000 рублей.