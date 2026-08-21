FangChengBao Tai 9: флагманский plug-in гибридный кроссовер с эстетикой внедорожника

Премиальный бренд FangChengBao, принадлежащий китайской компании BYD, представил в рамках автосалона в Чэнду большой трёхрядный кроссовер Tai 9 с plug-in гибридной силовой установкой, в продажу он поступит до конца текущего года.

Если продажи материнского бренда BYD в Китае падают и он вынужденно переориентировал стратегию развития на экспорт, то бренд FangChengBao, запущенный в 2023 году, растёт как на дрожжах: за первые семь месяцев 2026 года его продажи в Китае, по данным CAAM, выросли на 114,1% до 160 365 автомобилей. Успех FangChengBao принесли брутальные кроссоверы Tai 3 и Tai 7, которые выглядят как внедорожники, но при этом стоят гораздо дешевле, чем полноценные рамные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8. Успех линейки Tai (в англоязычной прессе также встречается написание Ti) должен закрепить флагманский кроссовер Tai 9.

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Габаритная длина FangChengBao Tai 9 — 5270 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3130 мм. Кузов — несущий. Подвеска — полностью независимая. Штатные колёса (21- либо 22-дюймовые) обуты в низкопрофильные легковые шины, из-за чего Tai 9 на пересечённой местности выглядит немного нелепо. Геометрическая проходимость — так себе: угол въезда — 19 градусов, угол съезда — 22 градуса. Тем не менее именно такой форм-фактор сейчас идёт в Китае на ура.

На автосалоне в Чэнду состоялась чисто формальная премьера Tai 9 — кроссовер стоит на стенде FangChengBao с наглухо тонированными стёклами за верёвочной оградкой. Технических подробностей от производителя пока нет, но ранее Tai 9 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, поэтому некоторые характеристики Tai 9 уже известны.

Силовая установка — plug-in гибридная. Вероятно, она, как и у кроссовера Tai 7, может работать как в параллельном, так и в последовательном режиме. 1,5-литровый бензиновый турбомотор под капотом выдаёт 156 л.с. Тяговых электромотора два — передний и задний, каждый выдаёт 200 кВт (272 л.с.). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 400 кВт (544 л.с.). Максимальная скорость — 220 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 66,48 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 310 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2865 кг.

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Полноценная премьера FangChengBao Tai 9 состоится довольно скоро, тогда станут известны все технические подробности и будет рассекречен интерьер.