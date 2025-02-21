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  • Обновлённый внедорожник FangChengBao Leopard 5: меньше агрессии, больше интеллекта

Обновлённый внедорожник FangChengBao Leopard 5: меньше агрессии, больше интеллекта

21.02.2025 113 0 0

На втором году жизни plug-in гибридный рамный внедорожник FangChengBao Leopard 5 от китайской компании BYD получил слегка подретушированную внешность и новейшие системы автономного вождения.

Бренд FangChengBao был запущен в 2023 году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Дебютной моделью FangChengBao стал среднеразмерный рамный внедорожник Leopard 5 с plug-in гибридной силовой установкой, в прошлом году он разошёлся в Китае тиражом 48 913 шт. — это очень хороший результат с учётом того, что Leopard 5 отнюдь не дешёв. Правда, после выхода на рынок начальная цена была снижена, сейчас Leopard 5 стоит в Китае от 239 800 юаней (2,91 млн рублей в переводе по текущему курсу), в том числе в обновлённой версии Smart Driving Edition, относящейся к 2025 модельному году.

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Обновление принесло Leopard 5 более лаконичные на вид бамперы (передний лишился выпирающих клыков), большинство пластиковых деталей теперь окрашены в цвет кузова. Главное техническое приобретение — системы автономного вождения: в комплектациях попроще это доморощенный комплекс God's Eye C от BYD, в комплектациях подороже — Qiankun ADS 3.0 от Huawei (такие машины имеют выступ с лидаром над лобовым стеклом).

В Китае по-прежнему разрешены автопилоты максимум второго уровня по классификации SAE, при котором водитель должен постоянно следить за дорогой, что однако не мешает производителям нашпиговывать свои машины оборудованием, способным обеспечить работу автопилота третьего и даже четвёртого уровней — это фактор престижа, чем дороже автомобиль, тем более умная и дорогая ездовая электроника положена ему по статусу. Объективная польза от дорогостоящих электронных ассистентов тоже есть: они повышают уровень активной безопасности, сводя к минимуму риск попадания в ДТП.

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Силовая установка у FangChengBao Leopard 5 прежняя, она состоит из установленного спереди продольно 1,5-литрового бензинового турбомотора (194 л.с., 273 Нм), электромеханического вариатора и двух электромоторов: передний выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 388 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 505 кВт (687 л.с.) и 760 Нм. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки. Ёмкость тяговой батареи — 31,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 125 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полным баком (83 л) — 1200 км. До 100 км/ч Leopard 5 разгоняется за 4,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

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В ноябре прошлого года бренд FangChengBao вывел на рынок вторую модель — большой флагманский внедорожник Leopard 8. Третьей моделью, скорее всего, станет компактный Leopard 3 с двухмоторной электрической силовой установкой.

В России ни один из дочерних брендов BYD официально не представлен, но стараниями серых дилеров внедорожники FangChengBao уже бегают по нашим дорогам.

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