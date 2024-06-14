Кроссовер FangChengBao Leopard 3 от BYD показался в серийном виде: три образа на выбор

Запущенный в прошлом году компанией BYD премиальный бренд FangChengBao опубликовал первые фотографии серийной версии младшего SUV по имени Leopard 3 (в Китае — Bao 3), он оснащён двухмоторной электрической силовой установкой и выйдет на рынок до конца текущего года.

FangChengBao в переводе с латинизированного китайского на русский означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка позиционируется между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Бренд FangChengBao запускался как глобальный, но пока представлен только в Китае. FangChengBao будет производить только электрические и plug-in гибридные машины, его модельная линейка разделена на две ветви — Leopard/Bao (внедорожники, кроссоверы и пикапы) и Super (спорткары).

Фотографии FangChengBao Leopard 3, опубликованные Минпромом КНР

Дебютной моделью бренда FangChengBao стал среднеразмерный рамный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5, он вышел на китайский рынок в ноябре прошлого года. За первые четыре месяца 2024 года FangChengBao Leopard 5, по данным CAAM, разошёлся в Китае тиражом 13 173 шт., что совсем неплохо с учётом высокий цен: Leopard 5 стоит от 289 800 до 352 800 юаней (от 3,49 млн до 4,25 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Фотографии FangChengBao Leopard 3, опубликованные Минпромом КНР

Другие новинки FangChengBao на рынок пока не вышли, а их минувшей весной на Пекинском автосалоне было анонсировано три: двухместный родстер Super 9, компактный SUV Leopard 3 и большой SUV Leopard 8. Leopard 3 был представлен в Пекине в статусе концепта, на который была щедро навешана оффроудная амуниция, а вчера в электронной базе китайского Минпрома всплыли фотографии серийных версий Leopard 3, после чего компания BYD решила опубликовать более нарядные официальные фотографии.

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Из досье китайского Минпрома мы узнали, что габаритная длина Leopard 3 составляет 4605 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колёсная база — 2745 мм, угол въезда — 25 градусов, угол съезда — 28 градусов. Снаряженная масса — 2150 кг. Штатная размерность шин — 235/60 R 18 либо 245/50 R 19. Для Leopard 3 заявлена только электрическая двухмоторная силовая установка: мощность переднего электромотора — 110 кВт (150 л.с.), заднего — 200 кВт (272 л.с.). Ёмкость батареи и запас хода на одной зарядке пока не раскрыты. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,9 с, максимальная скорость — 201 км/ч.



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Кстати, считать Leopard 3 внедорожником или кроссовером — это дело вкуса: применительно к электромобилям чёткого критерия, который позволил бы отличить внедорожник от кроссовера, нет (на «углеводородных» моделях таким критерием многие считают наличие понижающей передачи в раздаточной коробке: если она есть и сочетается с хорошей геометрической проходимостью, то перед нами внедорожник). Машину зелёного цвета на фотографиях вполне можно принять за внедорожник: у неё наиболее массивные бамперы, имитация кенгурятника на передке, «зубастые» шины, экспедиционный багажник на крыше и полноценная запаска на багажной двери.



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Чёрная и белая машины на фотографиях представляют собой условно городской и вседорожный варианты Leopard 3, они имеют более цивильный декор, асфальтовые покрышки, менее дерзкие на вид бамперы, обычные рейлиги на крыше и кофр для зарядки вместо запаски на багажной двери. Интерьер Leopard 3 пока не рассекречен. Ожидается, что минимальная цена Leopard 3 в Китае будет в районе 220 000 юаней (2,65 млн рублей).



В России марка FangChengBao официально не представлена, но гибридный внедорожник Leopard 5 есть в наличии у серых дилеров.

