Авторынок РФ в ноябре: заметное падение к октябрю, Lada Largus вошёл в первую десятку

За первые 11 месяцев 2024-го на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 1 447 841 шт., что на 54,1% больше, чем в январе-ноябре прошлого года.

По итогам минувшего месяца, согласно сегодняшнему отчёту «Автостата», на российском авторынке было продано 121 884 новых легковых автомобиля. Стоит отметить, что этот показатель на 11,1% больше, чем в ноябре 2023-го, однако сразу на 29% меньше по сравнению с результатом октября этого года. Судя по всему, большинство тех, кто хотел успеть купить машину до повышения цен из-за увеличения утильсбора, сделали это в предыдущие месяцы. Традиционно напомним, что для отчёта о ситуации на авторынке РФ агентство использует информацию о постановке новых автомобилей на госучёт: это позволяет аналитикам учитывать транспорт, который был официально продан дилерами, а также те машины, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Список самых востребованных марок по итогам ноября, как и ранее, возглавляет российская Lada, её доля на рынке на этот раз составила 31,1%. Бестселлером как бренда, так и всего авторынка РФ в целом является так называемый «народный автомобиль» Granta, на его долю приходится 13,1%. Vesta в прошлом месяце снова получила «серебро» в ТОП-10 моделей, её доля на рынке составила 7,3%. На этот раз в первую десятку самых продаваемых машин вошёл и вернувшийся на конвейер Largus (доля – 4,1%), занявший сразу четвёртое место. На седьмой и восьмой строках рейтинга располагаются внедорожники Niva Legend (доля – 3,3%) и Niva Travel (доля – 3,25%) соответственно.

Место Марка Продажи в ноябре 2024 года, шт. Продажи в ноябре 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada 37 854 32 649 + 15,9 2 Haval 15 427 14 400 + 7,1 3 Chery 11 063 11 316 - 2,2 4 Geely 10 151 10 551 - 3,8 5 Changan 6261 6610 - 5,3 6 Belgee 3166 246 + 1187,0 7 Omoda 2860 4129 - 30,7 8 Москвич 2620 1910 + 37,2 9 Jetour 2598 1707 + 52,2 10 Jaecoo 2144 1054 + 103,4

Наиболее популярной иностранной маркой всё так же остаётся китайский Haval (производство ряда моделей местной линейки налажено на заводе под Тулой). Кстати, ранее сообщалось о том, что производственные мощности этого предприятия планируется нарастить. Бестселлером бренда остаётся кроссовер Jolion, снова замыкающий тройку лидеров в ТОП-10 моделей, его доля по итогам ноября равна 4,6%. Также в рейтинге на девятом месте находится кроссовер M6 (доля – 2,5%).

«Бронза» среди марок теперь досталась Chery с долей на рынке 9,1%. От неё в первую десятку наиболее востребованных моделей вошли прежние «представители» – пара кроссоверов Tiggo 4 Pro (доля на авторынке РФ – 3,8%) и Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,5%). Они расположились на пятом и шестом местах соответственно.

На фото: уходящий Chery Tiggo 4 Pro

Четвёртое место в списке популярных марок занимает китайская Geely, на российском рынке в ноябре её продукция в целом заняла 8,3%. В ТОП-10 самых продаваемых моделей вошёл только один кроссовер этого бренда – Monjaro, доля которого в РФ по итогам прошлого месяца составила 2,5%. Присутствовший в предыдущем месяце Coolray на этот раз из списка выбыл. Кстати, в рейтинге марок на шестой строчке числится также белорусский бренд Belgee (доля – 2,6%), занимающийся выпуском бейдж-инжиниринговых моделей Джили.

Место Модель Продажи в ноябре 2024 года, шт. Продажи в ноябре 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 995 16 204 - 1,3 2 Lada Vesta 8884 6548 + 35,7 3 Haval Jolion 5603 7226 - 22,5 4 Lada Largus 4992 145 + 3342,8 5 Chery Tiggo 4 Pro 4675 3632 + 28,7 6 Chery Tiggo 7 Pro Max 4243 3750 + 13,1 7 Lada Niva Legend 4020 4739 - 15,2 8 Lada Niva Travel 3962 5008 - 20,9 9 Haval M6 3041 2261 + 34,5 10 Geely Monjaro 3036 3166 - 4,1

Первую пятёрку брендов замыкает поднебесный Changan (доля на российском рынке – 5,1%). На седьмой строке находится Omoda (2,4%). Далее расположился вернувшийся в первую десятку российский бренд Москвич (доля на рынке – 2,2%), на девятом месте обретается Jetour (2,1%), а замыкает ТОП-10 Jaecoo (1,8%). По сравнению с октябрём, рейтинг марок покинула японская Toyota.

Согласно подсчётам аналитиков, за первые 11 месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано в общей сложности 1 447 841 шт., что на 54,1% больше, чем в январе-ноябре 2023-го.