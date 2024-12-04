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  • Авторынок РФ в ноябре: заметное падение к октябрю, Lada Largus вошёл в первую десятку

Авторынок РФ в ноябре: заметное падение к октябрю, Lada Largus вошёл в первую десятку

04.12.2024 117 0 0

За первые 11 месяцев 2024-го на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 1 447 841 шт., что на 54,1% больше, чем в январе-ноябре прошлого года.

По итогам минувшего месяца, согласно сегодняшнему отчёту «Автостата», на российском авторынке было продано 121 884 новых легковых автомобиля. Стоит отметить, что этот показатель на 11,1% больше, чем в ноябре 2023-го, однако сразу на 29% меньше по сравнению с результатом октября этого года. Судя по всему, большинство тех, кто хотел успеть купить машину до повышения цен из-за увеличения утильсбора, сделали это в предыдущие месяцы. Традиционно напомним, что для отчёта о ситуации на авторынке РФ агентство использует информацию о постановке новых автомобилей на госучёт: это позволяет аналитикам учитывать транспорт, который был официально продан дилерами, а также те машины, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Список самых востребованных марок по итогам ноября, как и ранее, возглавляет российская Lada, её доля на рынке на этот раз составила 31,1%. Бестселлером как бренда, так и всего авторынка РФ в целом является так называемый «народный автомобиль» Granta, на его долю приходится 13,1%. Vesta в прошлом месяце снова получила «серебро» в ТОП-10 моделей, её доля на рынке составила 7,3%. На этот раз в первую десятку самых продаваемых машин вошёл и вернувшийся на конвейер Largus (доля – 4,1%), занявший сразу четвёртое место. На седьмой и восьмой строках рейтинга располагаются внедорожники Niva Legend (доля – 3,3%) и Niva Travel (доля – 3,25%) соответственно.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2024 года, шт.Продажи в ноябре 2023 года, шт.Разница, %
1Lada37 85432 649+ 15,9
2Haval15 42714 400+ 7,1
3Chery11 06311 316- 2,2
4Geely10 15110 551- 3,8
5Changan62616610- 5,3
6Belgee3166246+ 1187,0
7Omoda28604129- 30,7
8Москвич26201910+ 37,2
9Jetour25981707+ 52,2
10Jaecoo21441054+ 103,4

Наиболее популярной иностранной маркой всё так же остаётся китайский Haval (производство ряда моделей местной линейки налажено на заводе под Тулой). Кстати, ранее сообщалось о том, что производственные мощности этого предприятия планируется нарастить. Бестселлером бренда остаётся кроссовер Jolion, снова замыкающий тройку лидеров в ТОП-10 моделей, его доля по итогам ноября равна 4,6%. Также в рейтинге на девятом месте находится кроссовер M6 (доля – 2,5%).

«Бронза» среди марок теперь досталась Chery с долей на рынке 9,1%. От неё в первую десятку наиболее востребованных моделей вошли прежние «представители» – пара кроссоверов Tiggo 4 Pro (доля на авторынке РФ – 3,8%) и Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,5%). Они расположились на пятом и шестом местах соответственно.

На фото: уходящий Chery Tiggo 4 Pro

Четвёртое место в списке популярных марок занимает китайская Geely, на российском рынке в ноябре её продукция в целом заняла 8,3%. В ТОП-10 самых продаваемых моделей вошёл только один кроссовер этого бренда – Monjaro, доля которого в РФ по итогам прошлого месяца составила 2,5%. Присутствовший в предыдущем месяце Coolray на этот раз из списка выбыл. Кстати, в рейтинге марок на шестой строчке числится также белорусский бренд Belgee (доля – 2,6%), занимающийся выпуском бейдж-инжиниринговых моделей Джили.

МестоМодельПродажи в ноябре 2024 года, шт.Продажи в ноябре 2023 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 99516 204- 1,3
2Lada Vesta88846548+ 35,7
3Haval Jolion56037226- 22,5
4Lada Largus4992145+ 3342,8
5Chery Tiggo 4 Pro46753632+ 28,7
6Chery Tiggo 7 Pro Max42433750+ 13,1
7Lada Niva Legend40204739- 15,2
8Lada Niva Travel39625008- 20,9
9Haval M630412261+ 34,5
10Geely Monjaro30363166- 4,1

Первую пятёрку брендов замыкает поднебесный Changan (доля на российском рынке – 5,1%). На седьмой строке находится Omoda (2,4%). Далее расположился вернувшийся в первую десятку российский бренд Москвич (доля на рынке – 2,2%), на девятом месте обретается Jetour (2,1%), а замыкает ТОП-10 Jaecoo (1,8%). По сравнению с октябрём, рейтинг марок покинула японская Toyota.

Согласно подсчётам аналитиков, за первые 11 месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано в общей сложности 1 447 841 шт., что на 54,1% больше, чем в январе-ноябре 2023-го.

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