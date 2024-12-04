Авторынок РФ в ноябре: заметное падение к октябрю, Lada Largus вошёл в первую десятку

По итогам минувшего месяца, согласно сегодняшнему отчёту «Автостата», на российском авторынке было продано 121 884 новых легковых автомобиля. Стоит отметить, что этот показатель на 11,1% больше, чем в ноябре 2023-го, однако сразу на 29% меньше по сравнению с результатом октября этого года. Судя по всему, большинство тех, кто хотел успеть купить машину до повышения цен из-за увеличения утильсбора, сделали это в предыдущие месяцы. Традиционно напомним, что для отчёта о ситуации на авторынке РФ агентство использует информацию о постановке новых автомобилей на госучёт: это позволяет аналитикам учитывать транспорт, который был официально продан дилерами, а также те машины, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта.
Список самых востребованных марок по итогам ноября, как и ранее, возглавляет российская Lada, её доля на рынке на этот раз составила 31,1%. Бестселлером как бренда, так и всего авторынка РФ в целом является так называемый «народный автомобиль» Granta, на его долю приходится 13,1%. Vesta в прошлом месяце снова получила «серебро» в ТОП-10 моделей, её доля на рынке составила 7,3%. На этот раз в первую десятку самых продаваемых машин вошёл и вернувшийся на конвейер Largus (доля – 4,1%), занявший сразу четвёртое место. На седьмой и восьмой строках рейтинга располагаются внедорожники Niva Legend (доля – 3,3%) и Niva Travel (доля – 3,25%) соответственно.
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2024 года, шт.
|Продажи в ноябре 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|37 854
|32 649
|+ 15,9
|2
|Haval
|15 427
|14 400
|+ 7,1
|3
|Chery
|11 063
|11 316
|- 2,2
|4
|Geely
|10 151
|10 551
|- 3,8
|5
|Changan
|6261
|6610
|- 5,3
|6
|Belgee
|3166
|246
|+ 1187,0
|7
|Omoda
|2860
|4129
|- 30,7
|8
|Москвич
|2620
|1910
|+ 37,2
|9
|Jetour
|2598
|1707
|+ 52,2
|10
|Jaecoo
|2144
|1054
|+ 103,4
Наиболее популярной иностранной маркой всё так же остаётся китайский Haval (производство ряда моделей местной линейки налажено на заводе под Тулой). Кстати, ранее сообщалось о том, что производственные мощности этого предприятия планируется нарастить. Бестселлером бренда остаётся кроссовер Jolion, снова замыкающий тройку лидеров в ТОП-10 моделей, его доля по итогам ноября равна 4,6%. Также в рейтинге на девятом месте находится кроссовер M6 (доля – 2,5%).
«Бронза» среди марок теперь досталась Chery с долей на рынке 9,1%. От неё в первую десятку наиболее востребованных моделей вошли прежние «представители» – пара кроссоверов Tiggo 4 Pro (доля на авторынке РФ – 3,8%) и Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,5%). Они расположились на пятом и шестом местах соответственно.
Четвёртое место в списке популярных марок занимает китайская Geely, на российском рынке в ноябре её продукция в целом заняла 8,3%. В ТОП-10 самых продаваемых моделей вошёл только один кроссовер этого бренда – Monjaro, доля которого в РФ по итогам прошлого месяца составила 2,5%. Присутствовший в предыдущем месяце Coolray на этот раз из списка выбыл. Кстати, в рейтинге марок на шестой строчке числится также белорусский бренд Belgee (доля – 2,6%), занимающийся выпуском бейдж-инжиниринговых моделей Джили.
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2024 года, шт.
|Продажи в ноябре 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 995
|16 204
|- 1,3
|2
|Lada Vesta
|8884
|6548
|+ 35,7
|3
|Haval Jolion
|5603
|7226
|- 22,5
|4
|Lada Largus
|4992
|145
|+ 3342,8
|5
|Chery Tiggo 4 Pro
|4675
|3632
|+ 28,7
|6
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4243
|3750
|+ 13,1
|7
|Lada Niva Legend
|4020
|4739
|- 15,2
|8
|Lada Niva Travel
|3962
|5008
|- 20,9
|9
|Haval M6
|3041
|2261
|+ 34,5
|10
|Geely Monjaro
|3036
|3166
|- 4,1
Первую пятёрку брендов замыкает поднебесный Changan (доля на российском рынке – 5,1%). На седьмой строке находится Omoda (2,4%). Далее расположился вернувшийся в первую десятку российский бренд Москвич (доля на рынке – 2,2%), на девятом месте обретается Jetour (2,1%), а замыкает ТОП-10 Jaecoo (1,8%). По сравнению с октябрём, рейтинг марок покинула японская Toyota.
Согласно подсчётам аналитиков, за первые 11 месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано в общей сложности 1 447 841 шт., что на 54,1% больше, чем в январе-ноябре 2023-го.
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