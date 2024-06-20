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Универсалы и фургоны Lada Largus вернулись на российский рынок

20.06.2024 121 0 0

Автомобили, производство которых стартовало в середине прошлого месяца, добрались до дилеров. Цены пятиместных универсалов и фургона известны.

Производство Lada Largus на тольяттинском предприятии АВТОВАЗа было прекращено весной 2022 года из-за нехватки комплектующих. Позже руководство компании приняло решение перенести выпуск этой модели на завод, расположенный в Ижевске. Первые серийные экземпляры вернувшегося Ларгуса сошли с этого конвейера в середине мая текущего года, а теперь в компании рассказали о старте продаж.

На фото: универсал Lada Largus

Пока что в продажу поступили пятиместные универсалы с двумя вариантами «начинки» и фургон с «младшим» мотором. Стартовые версии оснащаются 90-сильным бензиновым восьмиклапанным двигателем объёмом 1,6 литра. Ещё для универсала доступен 106-сильный шестнадцатиклапанный мотор такого же объёма. В обеих версиях в пару предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач.

На фото: фургон Lada Largus

Рекомендованная розничная цена базового универсала в исполнении Classic составляет 1 660 000 рублей, за вариант с более мощным мотором просят не менее 1 735 000 рублей. Покупка фургона, доступного на данный момент только в начальной версии, обойдётся минимум в 1 670 000 рублей. Отметим, позже семейство Lada Largus пополнится за счёт семиместных универсалов и «приподнятого» варианта с прибавкой Cross: их производство начнётся на ижевской площадке грядущей осенью.

Список базового оснащения включает в себя АБС, кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъёмники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением, а также подушку безопасности водителя. Для фургона предусмотрены ещё кронштейны крепления груза и подсветка в грузовом отсеке. Опционально (за доплату в размере 45 тыс. рублей) доступны 15-дюймовые легкосплавные диски и раздельная складная спинка заднего сиденья.

Напомним, согласно плану производителя, до конца текущего года с конвейера завода в Ижевске сойдет около 50 тыс. экземпляров. Стоит отметить, что в указанное количество входит и полностью «зелёная» версия, которой дали собственное название e-Largus. Известно, что с такой техникой будут продаваться как фургоны, так и универсалы. Ценник этой «электрички» станет известен позже. Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов отмечал, что стоимость будет сопоставима с нелокализованными китайскими электромобилями. Старт продаж Lada e-Largus намечен на третий квартал этого года.

На фото: прототип Lada e-Largus

На заводе компании в Тольятти освободившиеся мощности Линии №1 в скором будущем начнут использовать для производства других моделей бренда. Осенью здесь планируется наладить выпуск «чиновничьих» седанов Lada Aura, а в начале 2026 года на конвейер встанет кроссовер на базе Vesta (его имя официально пока не называется).

В начале текущего месяца дебютировала новинка АВТОВАЗа – седан Lada Iskra. Ранее сообщалось, что в это семейство войдут также универсал и «приподнятый» универсал с прибавкой Cross к названию.

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