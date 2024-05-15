АВТОВАЗ запустил производство Lada Largus, стартовые цены уже известны

Российский производитель объявит о старте продаж универсалов и фургонов в течение ближайших недель. Рекомендуемая розничная стоимость пассажирской версии составит не менее 1,66 млн рублей, коммерческой – не менее 1,67 млн рублей.

В модельную линейку российской марки вернулся Lada Largus. Напомним, изначально, в 2012 году, производство этой модели, в основе которой лежит Dacia Logan MCV первого поколения, стартовало на предприятии в Тольятти. Ларгус, выпускаемый в вариантах фургона, пассажирского универсала и кросс-версии последнего, пережил рестайлинг в 2021-м. Но уже весной 2022 года выпуск всех моделей Lada был временно остановлен из-за нехватки комплектующих.

Фото: АВТОВАЗ, lada.ru

После этого АВТОВАЗ искал новых поставщиков и оптимизировал работу своих предприятий. В результате производство Lada Vesta было в полном объёме перенесено на тольяттинский завод, а выпуск Lada Largus было решено организовать на мощностях площадки в Ижевске. Выпуск опытной партии фургонов стартовал во второй половине февраля, несколькими днями позже к ним присоединились «пробные» пассажирские универсалы.



Фото: тг-канал Минпромторга России

Сегодня, 15 мая, на ижевском заводе стартовало серийное производство пассажирской и коммерческой версий Lada Largus. Как сообщили в пресс-центре компании, первыми с конвейера сошли универсал в комплектации Classic и фургон. По плану производителя, до конца текущего года будет выпущено до 50 тыс. экземпляров, в это количество входит и полностью «зелёная» версия, которая получила название e-Largus.



Пока что точная дата рестарта продаж Lada Largus не называется, известно лишь, что машины доберутся до дилеров в течение ближайших недель. Уже известна стартовая рекомендованная розничная цена универсала и фургона: покупка пассажирской версии обойдётся клиенту не менее чем в 1 660 000 рублей, коммерческий вариант – минимум в 1 670 000 рублей.

Фото: тг-канал Мипромторга России

В компании рассказали о том, что за период с сентября 2023-го по январь 2024 года успели переместить, смонтировать и запустить свыше 1200 единиц оборудования. Прессовое производство ижевского завода освоило тринадцать штампованных деталей: в списке крыша, двери, крылья, капот, боковины. В пресс-службе добавили, что до конца года будут освоены детали крупной и средней штамповки (в общей сложности более шестидесяти позиций). Помимо этого, в производстве сварки было смонтировано тринадцать роботов, а в производстве окраски – освоено пять основных цветов кузова модели; на линии сборки под Largus откалибровали стенды динамических испытаний.



Фото: АВТОВАЗ, lada.ru

Старт продаж Lada e-Largus намечен на третий квартал текущего года. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее отмечал, что количество выпущенных экземпляров «зелёной» версии будет зависеть от объёма спроса и наличия мер господдержки. По его словам, цена е-Largus будет сопоставима с нелокализованными китайскими электромобилями.



В компании рассказали о том, что мощности Линии №1 завода в Тольятти теперь будут использоваться для других моделей бренда. Так, здесь осенью текущего года планируется наладить выпуск «чиновничьих» седанов Lada Aura, а в начале 2026-го на конвейер встанет кроссовер на базе Vesta.