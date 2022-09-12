Новинки ×

Новый кроссовер Lada на базе Весты: первые изображения

12.09.2022 554 0 0

На днях было заявлено о том, что российский автопроизводитель намерен сделать новый паркетник, построенный на базе Lada Vesta. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

 

В середине лета этого года появилась первая информация о новой стратегии АВТОВАЗа, частью которой является разработка кроссовера на собственной платформе от Весты. И несколько дней назад эта информация была подтверждена главой российского автопроизводителя. О будущей новинке известно пока лишь то, что это будет современный паркетник, одна из самых популярных на сегодняшний день версий.

1 / 2
2 / 2

Мы пока можем ориентироваться только на дизайн самой свежей новинки российской компании – рестайлинговой Весты, премьера которой состоялась в начале этого года. Вполне вероятно, кроссовер получит схожую решётку радиатора и гранёный дизайн бампера. Что касается передней оптики, то мы изобразили автомобиль в двух вариантах – с традиционными и с модными ныне «двухэтажными» фарами, основные блоки которых встроены в бампер, а вдоль кромки капота расположены светодиодные ходовые огни. Неизвестно, будут ли на новых моделях характерные выштамповки на боковинах, но все новинки (кроме рестайлинговых старых моделей) и концепты компании последних лет ими обладают. Сзади представленный на рендерах кроссовер получил аналогичные рестайлинговой Весте светодиодные фонари и похожий по оформлению бампер.

Рендер кроссовера на базе Весты

О технике будущей новинки пока тоже рано говорить. Веста же построена на платформе B/C (платформа Lada B, являющаяся дальнейшей переработкой нереализованного проекта Lada С, существовавшего с 2004 по 2009 годы). Сейчас на ней производятся седан, универсал и их вседорожные версии.

Обновлённая Lada Vesta SW Cross
1 / 3
Обновлённая Lada Vesta SW Cross
2 / 3
Обновлённая Lada Vesta SW Cross
3 / 3

Сегодня минимальный официальный ценник на дорестайлинговую Весту в кузове седан составляет 1 121 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Кросс-универсал в базовой версии с таким же мотором и «механикой» оценивается в 1 328 900 рублей. Самая дорогая Веста – 145-сильный седан с приставкой Sport, от 1 597 900 руб.

Кстати, Веста также могла выйти в кузове хэтчбек, и мы показали, как она могла бы выглядеть. Кроме того, в прошлом месяце мы подробно изучили рестайлинговую Vesta, в том числе и интерьер.          

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lada Lada Vesta SW Cross Lada Vesta седан Lada Vesta Cross Lada Vesta SW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Infiniti FX II / Infiniti QX70 Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам в... 538 0 1 11.09.2022
Статьи / История Тюнинг суперкаров по-немецки: самые яркие проекты ателье Koenig Specials Не так давно мы вспоминали тюнинговые ателье, прославившиеся тюнингом автомобилей Mercedes. И если сейчас он превратился в мощную индустрию, в которой тон уже задают не только (и не столько... 1585 1 2 10.09.2022
Статьи / Путешествия Своим ходом на ралли-рейд: 3650 км на Jeep Wrangler Rubicon JL Почему-то иногда так получается, что я соглашаюсь на какие-то немного бредовые предложения. Последний пример – поездка на Рэнглере из Москвы в Томск. Это ж как надо себя ненавидеть, чтобы со... 1092 0 29 09.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17600 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12906 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9106 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings