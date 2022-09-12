Новый кроссовер Lada на базе Весты: первые изображения

На днях было заявлено о том, что российский автопроизводитель намерен сделать новый паркетник, построенный на базе Lada Vesta. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

В середине лета этого года появилась первая информация о новой стратегии АВТОВАЗа, частью которой является разработка кроссовера на собственной платформе от Весты. И несколько дней назад эта информация была подтверждена главой российского автопроизводителя. О будущей новинке известно пока лишь то, что это будет современный паркетник, одна из самых популярных на сегодняшний день версий.

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Мы пока можем ориентироваться только на дизайн самой свежей новинки российской компании – рестайлинговой Весты, премьера которой состоялась в начале этого года. Вполне вероятно, кроссовер получит схожую решётку радиатора и гранёный дизайн бампера. Что касается передней оптики, то мы изобразили автомобиль в двух вариантах – с традиционными и с модными ныне «двухэтажными» фарами, основные блоки которых встроены в бампер, а вдоль кромки капота расположены светодиодные ходовые огни. Неизвестно, будут ли на новых моделях характерные выштамповки на боковинах, но все новинки (кроме рестайлинговых старых моделей) и концепты компании последних лет ими обладают. Сзади представленный на рендерах кроссовер получил аналогичные рестайлинговой Весте светодиодные фонари и похожий по оформлению бампер.

Рендер кроссовера на базе Весты

О технике будущей новинки пока тоже рано говорить. Веста же построена на платформе B/C (платформа Lada B, являющаяся дальнейшей переработкой нереализованного проекта Lada С, существовавшего с 2004 по 2009 годы). Сейчас на ней производятся седан, универсал и их вседорожные версии.

Обновлённая Lada Vesta SW Cross 1 / 3 Обновлённая Lada Vesta SW Cross 2 / 3 Обновлённая Lada Vesta SW Cross 3 / 3

Сегодня минимальный официальный ценник на дорестайлинговую Весту в кузове седан составляет 1 121 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Кросс-универсал в базовой версии с таким же мотором и «механикой» оценивается в 1 328 900 рублей. Самая дорогая Веста – 145-сильный седан с приставкой Sport, от 1 597 900 руб.

Кстати, Веста также могла выйти в кузове хэтчбек, и мы показали, как она могла бы выглядеть. Кроме того, в прошлом месяце мы подробно изучили рестайлинговую Vesta, в том числе и интерьер.