Новый кроссовер Lada на базе Весты: первые изображения

В середине лета этого года появилась первая информация о новой стратегии АВТОВАЗа, частью которой является разработка кроссовера на собственной платформе от Весты. И несколько дней назад эта информация была подтверждена главой российского автопроизводителя. О будущей новинке известно пока лишь то, что это будет современный паркетник, одна из самых популярных на сегодняшний день версий.
Мы пока можем ориентироваться только на дизайн самой свежей новинки российской компании – рестайлинговой Весты, премьера которой состоялась в начале этого года. Вполне вероятно, кроссовер получит схожую решётку радиатора и гранёный дизайн бампера. Что касается передней оптики, то мы изобразили автомобиль в двух вариантах – с традиционными и с модными ныне «двухэтажными» фарами, основные блоки которых встроены в бампер, а вдоль кромки капота расположены светодиодные ходовые огни. Неизвестно, будут ли на новых моделях характерные выштамповки на боковинах, но все новинки (кроме рестайлинговых старых моделей) и концепты компании последних лет ими обладают. Сзади представленный на рендерах кроссовер получил аналогичные рестайлинговой Весте светодиодные фонари и похожий по оформлению бампер.
О технике будущей новинки пока тоже рано говорить. Веста же построена на платформе B/C (платформа Lada B, являющаяся дальнейшей переработкой нереализованного проекта Lada С, существовавшего с 2004 по 2009 годы). Сейчас на ней производятся седан, универсал и их вседорожные версии.
Сегодня минимальный официальный ценник на дорестайлинговую Весту в кузове седан составляет 1 121 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Кросс-универсал в базовой версии с таким же мотором и «механикой» оценивается в 1 328 900 рублей. Самая дорогая Веста – 145-сильный седан с приставкой Sport, от 1 597 900 руб.
Кстати, Веста также могла выйти в кузове хэтчбек, и мы показали, как она могла бы выглядеть. Кроме того, в прошлом месяце мы подробно изучили рестайлинговую Vesta, в том числе и интерьер.
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