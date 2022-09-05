Каким мог бы стать хетчбэк Vesta, почему проект не был реализован и ждать ли нам новую модель Lada?

Сегодня в семейство автомобилей Lada Vesta входит седан, универсал, их кросс-версии, а также модификация Sport и метановый вариант CNG. А ведь линейка флагманской модели АВТОВАЗа могла развиваться по традиционному пути.



В бытность президентства на АВТОВАЗе Бу Андерссона, под руководством которого были запущены принципиально новые модели Vesta и XRAY, планировалось, что сначала на конвейер встанет седан, затем хэтчбек и только потом – универсал.

И действительно Lada Vesta седан так и пошла в серию первой в 2015 году. Однако затем планы по расширению семейства скорректировали. Так, в 2017 стартовало производство универсала, а хэтчбек и вовсе убрали из программы. Или оставили до лучших времён?

Необычный кросс



На Московском автосалоне 2016 года новый глава АВТОВАЗа Николя Мор заявлял: компания отказалась от планов по выпуску хэтчбека, так как «универсал, включая исполнение Кросс, удовлетворит большую часть спроса». Вероятно, такое решение связано с потенциально низким спросом на кузов хэтчбек. Ведь в нашей стране обожают седаны и кроссоверы. Ещё одна вероятная причина – внутренняя конкуренция с моделью XRAY, которая появилась в продаже в 2016 году. Спустя два года дебютировал и XRAY Cross.

В 2018 году АВТОВАЗ подтвердил, что Lada действительно не собирается расширять семейство Vesta хэтчбеком и купе. «Веста СВ и СВ Кросс всем понравилась, поэтому необходимости в выпуске дополнительных типов кузова мы сейчас не видим», – говорил тогда начальник управления развития продуктового портфеля АВТОВАЗа Сергей Корниенко.

Однако российский авторынок расставил всё по местам. Жители страны гораздо охотнее голосовали рублем за семейство Vesta, нежели за XRAY. Если Vesta до сих пор удерживает лидирующие позиции по продажам, то вторая модель в течение жизненного цикла продается ни шатко, ни валко. По слухам ситуация дошла до того, что АВТОВАЗ фактически закрыл проект XRAY и возобновлять работу над ним не планирует.

Масла в огонь подливает французское происхождение модели – высокий хэтчбек базируется на платформе Renault В0. А как известно, в мае Renault продала АВТОВАЗ государственному ФГУП НАМИ (разработчик Aurus). На АВТОВАЗе усилился дефицит компонентов, которые поставляли из других стран по линии Renault, из-за нарушения логистических цепочек поставщиков. Так что теперь разговоры о работе АВТОВАЗа над кроссовером под условным названием «XRAY второго поколения» можно считать сомнительными.

Зато Vesta, построенная на собственной платформе Lada B/C, получила продолжение в виде рестайлингового New Generation. Модель будут выпускать на АВТОВАЗе как минимум до 2028 года. Поэтому помимо технических улучшений вазовцы вполне могут задуматься о расширении семейства Lada Vesta. Уже ожидается пополнение «заряженной» линейки силами Vesta SW Sport. Так почему бы не вспомнить о проекте Vesta Hatchback? Вопрос конкуренции с XRAY закрыт, а рынок моделей стал скуднее из-за ухода иностранных автопроизводителей.

Секретные материалы



В своё время АВТОВАЗ представлял замаскированные полноразмерные макеты Весты в трёх типах кузова. Кроме того, в 2015 году на закрытой презентации в дизайн-центре Lada журналистам показывали реальные прототипы как хэтчбека, так и универсала. Хотя мероприятие и проходило в атмосфере секретности, и было запрещено фотографировать и снимать видео, в распоряжении автопортала RCI News имеется несколько снимков и роликов для той презентации. Причем одни материалы появились ещё пять лет назад, а другие – совсем недавно. Kolesa.ru и RCI News не могли не воспользоваться фортуной, чтобы не воссоздать облик дорестайлинговой Весты в кузове хэтчбек.

В отличие от ранних изображений модели, которые публиковали в Сети другие СМИ и дизайнеры, наши рендеры максимально близки к заводским задумкам. К слову, помог и кадр 3D-модели хэтчбека Весты с испытаний в аэродинамической трубе, рассекреченный (случайно ли?) на видео о цифровой валидации свойств автомобиля в мае 2021-го. И «вишенка на торте» – в дорестайлинговой Весте мы постарались передать не вышедшую заводскую эмаль «Мистери». Модель в таком оригинальном сочно-голубом цвете была замечена на заводе Lada Ижевск в июне 2015-го – за три месяца до серийного запуска.

Итак, Vesta Sedan и Vesta SW по задней части унифицированы с поправкой на тип кузова. Vesta Hatchback, наоборот, обладает полностью новой кормой. Модель получила более покатую линию крыши со спойлером, новую пятую дверь с четко выраженной выштамповкой «под спойлер», а также фонари, заходящие на боковины. Главное – машину отличает укороченный задний свес, как и почти у любого хэтчбека в любом семействе. Известно, что длина «пятидверки» 4260 мм, и она на 150 мм короче седана.

Удалось ли вазовским дизайнерам наделить модель купеобразным, в стилистике Opel Astra GTC, силуэтом, который должен был привлечь молодую аудиторию – судить вам. А как машина будет смотреться в формате New Generation? Наши изображения дают представление о том, каким будет дизайн экстерьера модели после рестайлинга, который уже стал актуальным.

У Весты NG появились светодиодные фары и фонари, новая бамперная группа, изменённая решётка радиатора, измененная пятая дверь. Оригинальный и компактный хэтчбек может составить интересную компанию классическому и строгому седану, стильному и практичному универсалу. К слову, ранее Kolesa.ru уже представляли, каким может быть и Веста-лифтбек. В наши дни этот тип кузова весьма популярен благодаря большому и удобному проему пятой двери, так что как знать – быть может, АВТОВАЗ предложит нам что-то похожее?

Редакция благодарит руководителя автопортала RCI News Валерия Карташова за предоставленный материал.