Авторынок РФ в апреле: спад на четверть, в ТОП бестселлеров вошёл кроссовер Belgee X50

Согласно свежему отчёту Автостата, на авторынке РФ в апреле 2025-го было реализовано 102 107 новых «легковушек», что на 25,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Стоит отметить, что показатель апреля почти на 28% больше, чем мартовский (в прошлом месяце продажи составили 79 822 шт.). Напомним, что агентство для своих отчётов использует сведения о государственной регистрации новых машин в России, за счёт этого в статистике учитываются и автомобили, продаваемые официально, и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.
Возглавляет список наиболее продаваемых в стране марок по-прежнему Lada, её доля по итогам минувшего апреля равна 27,9% (годом ранее – 30,8%). От российского бренда в ТОП-10 самых востребованных автомобилей вошли пять представителей, то есть весь актуальный модельный ряд Lada. Бестселлером в РФ по итогам прошлого месяца осталась Granta (доля на рынке – 12,7%), «серебро» у Vesta (7%), замыкает первую пятёрку Niva Travel (3,1%). Шестое место у классического внедорожника Niva Legend (2,9%), а первую десятку рейтинга замыкает Largus с долей, равной 2,2%.
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2025 года, шт.
|Продажи в апреле 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 486
|42 270
|- 32,6
|2
|Haval
|12 925
|14 586
|- 11,4
|3
|Chery
|10 855
|12 866
|- 15,6
|4
|Geely
|6664
|11 479
|- 41,9
|5
|Changan
|4621
|8437
|- 45,2
|6
|Belgee
|3902
|3005
|+ 29,9
|7
|Jetour
|3165
|3131
|+ 1,1
|8
|Exeed
|2881
|4422
|- 34,8
|9
|Omoda
|2619
|4819
|- 45,7
|10
|Solaris
|2298
|995
|+ 131,0
Далее в списке брендов следует китайский Haval, который продолжает удерживать звание «самой популярной иностранной марки». В апреле его продукция заняла 12,7% российского авторынка. В ТОП-10 автомобилей на третьем месте находится выпускаемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (его доля равна 5,4%), на девятом – паркетник M6 (2,6%), сборка которого налажена на площадке в Калуге (владелец – ООО «Автомобильные технологии»).
Первую тройку марок-лидеров замыкает поднебесная Chery, занимающая по итогам прошлого месяца 10,6% рынка новых легковых автомобилей в РФ. На этот раз бренд «отправил» в список бестселлеров только одну модель – расположившийся на четвёртой строке кроссовер Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 4%. При этом в списке по итогам апреля не числится уходящий Tiggo 4 Pro (напомним, в конце прошлого года в РФ стартовал новый Chery Tiggo 4).
Четвёртое место среди брендов занимает китайский Geely с долей, равной 6,5%. Самой продаваемой моделью этой марки в РФ остаётся кроссовер Monjaro (доля – 2,7%), в ТОП-10 он располагается на седьмой позиции.
Белорусская марка Belgee тоже входит в первую десятку востребованных в РФ брендов (в апреле 2025-го заняла шестое место), доля – 3,8%). От неё в рейтинг моделей вошёл кроссовер Belgee X50, который представляет собой Geely Coolray образца 2018 года с другими шильдиками и логотипом.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2025 года, шт.
|Продажи в апреле 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 970
|19 425
|- 33,2
|2
|Lada Vesta
|7099
|13 276
|- 46,5
|3
|Haval Jolion
|5522
|6112
|- 9,7
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4129
|4379
|- 5,7
|5
|Lada Niva Travel
|3127
|5044
|- 38,0
|6
|Lada Niva Legend
|2941
|4501
|- 34,7
|7
|Geely Monjaro
|2710
|3302
|- 17,9
|8
|Belgee X50
|2705
|3005
|- 10,0
|9
|Haval M6
|2607
|3235
|- 19,4
|10
|Lada Largus
|2259
|15
|-
Замыкает первую пятёрку среди брендов китайский Changan (доля – 4,5%). Седьмое, восьмое и девятое места отданы маркам, которые принадлежат Chery: Jetour (занимает 3,1% авторынка РФ), Exeed (2,8%) и Omoda (2,6%) соответственно. На десятой строке второй месяц подряд удерживается марка Solaris, на её долю в апреле пришлось 2,3%.
Судя по подсчётам агентства «Автостат», по итогам первой трети 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано немногим более 349 тыс. экземпляров. Этот показатель на 25,4% меньше по сравнению с результатом, зафиксированным за январь-апрель 2024-го.
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