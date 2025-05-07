Авторынок РФ в апреле: спад на четверть, в ТОП бестселлеров вошёл кроссовер Belgee X50

В течение первой трети 2025 года на российском рынке было продано немногим более 349 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат на 25,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Согласно свежему отчёту Автостата, на авторынке РФ в апреле 2025-го было реализовано 102 107 новых «легковушек», что на 25,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Стоит отметить, что показатель апреля почти на 28% больше, чем мартовский (в прошлом месяце продажи составили 79 822 шт.). Напомним, что агентство для своих отчётов использует сведения о государственной регистрации новых машин в России, за счёт этого в статистике учитываются и автомобили, продаваемые официально, и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: актуальный модельный ряд Lada

Возглавляет список наиболее продаваемых в стране марок по-прежнему Lada, её доля по итогам минувшего апреля равна 27,9% (годом ранее – 30,8%). От российского бренда в ТОП-10 самых востребованных автомобилей вошли пять представителей, то есть весь актуальный модельный ряд Lada. Бестселлером в РФ по итогам прошлого месяца осталась Granta (доля на рынке – 12,7%), «серебро» у Vesta (7%), замыкает первую пятёрку Niva Travel (3,1%). Шестое место у классического внедорожника Niva Legend (2,9%), а первую десятку рейтинга замыкает Largus с долей, равной 2,2%.

Место Марка Продажи в апреле 2025 года, шт. Продажи в апреле 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 486 42 270 - 32,6 2 Haval 12 925 14 586 - 11,4 3 Chery 10 855 12 866 - 15,6 4 Geely 6664 11 479 - 41,9 5 Changan 4621 8437 - 45,2 6 Belgee 3902 3005 + 29,9 7 Jetour 3165 3131 + 1,1 8 Exeed 2881 4422 - 34,8 9 Omoda 2619 4819 - 45,7 10 Solaris 2298 995 + 131,0

Далее в списке брендов следует китайский Haval, который продолжает удерживать звание «самой популярной иностранной марки». В апреле его продукция заняла 12,7% российского авторынка. В ТОП-10 автомобилей на третьем месте находится выпускаемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (его доля равна 5,4%), на девятом – паркетник M6 (2,6%), сборка которого налажена на площадке в Калуге (владелец – ООО «Автомобильные технологии»).

Первую тройку марок-лидеров замыкает поднебесная Chery, занимающая по итогам прошлого месяца 10,6% рынка новых легковых автомобилей в РФ. На этот раз бренд «отправил» в список бестселлеров только одну модель – расположившийся на четвёртой строке кроссовер Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 4%. При этом в списке по итогам апреля не числится уходящий Tiggo 4 Pro (напомним, в конце прошлого года в РФ стартовал новый Chery Tiggo 4).

На фото: Belgee X50

Четвёртое место среди брендов занимает китайский Geely с долей, равной 6,5%. Самой продаваемой моделью этой марки в РФ остаётся кроссовер Monjaro (доля – 2,7%), в ТОП-10 он располагается на седьмой позиции.

Белорусская марка Belgee тоже входит в первую десятку востребованных в РФ брендов (в апреле 2025-го заняла шестое место), доля – 3,8%). От неё в рейтинг моделей вошёл кроссовер Belgee X50, который представляет собой Geely Coolray образца 2018 года с другими шильдиками и логотипом.

Место Модель Продажи в апреле 2025 года, шт. Продажи в апреле 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 970 19 425 - 33,2 2 Lada Vesta 7099 13 276 - 46,5 3 Haval Jolion 5522 6112 - 9,7 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 4129 4379 - 5,7 5 Lada Niva Travel 3127 5044 - 38,0 6 Lada Niva Legend 2941 4501 - 34,7 7 Geely Monjaro 2710 3302 - 17,9 8 Belgee X50 2705 3005 - 10,0 9 Haval M6 2607 3235 - 19,4 10 Lada Largus 2259 15 -

Замыкает первую пятёрку среди брендов китайский Changan (доля – 4,5%). Седьмое, восьмое и девятое места отданы маркам, которые принадлежат Chery: Jetour (занимает 3,1% авторынка РФ), Exeed (2,8%) и Omoda (2,6%) соответственно. На десятой строке второй месяц подряд удерживается марка Solaris, на её долю в апреле пришлось 2,3%.

Судя по подсчётам агентства «Автостат», по итогам первой трети 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано немногим более 349 тыс. экземпляров. Этот показатель на 25,4% меньше по сравнению с результатом, зафиксированным за январь-апрель 2024-го.