Статистика ×
  • Авторынок РФ в апреле: спад на четверть, в ТОП бестселлеров вошёл кроссовер Belgee X50

Авторынок РФ в апреле: спад на четверть, в ТОП бестселлеров вошёл кроссовер Belgee X50

07.05.2025 147 0 0

В течение первой трети 2025 года на российском рынке было продано немногим более 349 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат на 25,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Согласно свежему отчёту Автостата, на авторынке РФ в апреле 2025-го было реализовано 102 107 новых «легковушек», что на 25,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Стоит отметить, что показатель апреля почти на 28% больше, чем мартовский (в прошлом месяце продажи составили 79 822 шт.). Напомним, что агентство для своих отчётов использует сведения о государственной регистрации новых машин в России, за счёт этого в статистике учитываются и автомобили, продаваемые официально, и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: актуальный модельный ряд Lada

Возглавляет список наиболее продаваемых в стране марок по-прежнему Lada, её доля по итогам минувшего апреля равна 27,9% (годом ранее – 30,8%). От российского бренда в ТОП-10 самых востребованных автомобилей вошли пять представителей, то есть весь актуальный модельный ряд Lada. Бестселлером в РФ по итогам прошлого месяца осталась Granta (доля на рынке – 12,7%), «серебро» у Vesta (7%), замыкает первую пятёрку Niva Travel (3,1%). Шестое место у классического внедорожника Niva Legend (2,9%), а первую десятку рейтинга замыкает Largus с долей, равной 2,2%.

МестоМаркаПродажи в апреле 2025 года, шт.Продажи в апреле 2024 года, шт.Разница, %
1Lada28 48642 270- 32,6
2Haval12 92514 586- 11,4
3Chery10 85512 866- 15,6
4Geely666411 479- 41,9
5Changan46218437- 45,2
6Belgee39023005+ 29,9
7Jetour31653131+ 1,1
8Exeed28814422- 34,8
9Omoda26194819- 45,7
10Solaris2298995+ 131,0

Далее в списке брендов следует китайский Haval, который продолжает удерживать звание «самой популярной иностранной марки». В апреле его продукция заняла 12,7% российского авторынка. В ТОП-10 автомобилей на третьем месте находится выпускаемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (его доля равна 5,4%), на девятом – паркетник M6 (2,6%), сборка которого налажена на площадке в Калуге (владелец – ООО «Автомобильные технологии»).

Первую тройку марок-лидеров замыкает поднебесная Chery, занимающая по итогам прошлого месяца 10,6% рынка новых легковых автомобилей в РФ. На этот раз бренд «отправил» в список бестселлеров только одну модель – расположившийся на четвёртой строке кроссовер Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 4%. При этом в списке по итогам апреля не числится уходящий Tiggo 4 Pro (напомним, в конце прошлого года в РФ стартовал новый Chery Tiggo 4).

На фото: Belgee X50

Четвёртое место среди брендов занимает китайский Geely с долей, равной 6,5%. Самой продаваемой моделью этой марки в РФ остаётся кроссовер Monjaro (доля – 2,7%), в ТОП-10 он располагается на седьмой позиции. 

Белорусская марка Belgee тоже входит в первую десятку востребованных в РФ брендов (в апреле 2025-го заняла шестое место), доля – 3,8%). От неё в рейтинг моделей вошёл кроссовер Belgee X50, который представляет собой Geely Coolray образца 2018 года с другими шильдиками и логотипом.

МестоМодельПродажи в апреле 2025 года, шт.Продажи в апреле 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 97019 425- 33,2
2Lada Vesta709913 276- 46,5
3Haval Jolion55226112- 9,7
4Chery Tiggo 7 Pro Max41294379- 5,7
5Lada Niva Travel31275044- 38,0
6Lada Niva Legend29414501- 34,7
7Geely Monjaro27103302- 17,9
8Belgee X5027053005- 10,0
9Haval M626073235- 19,4
10Lada Largus225915-

Замыкает первую пятёрку среди брендов китайский Changan (доля – 4,5%). Седьмое, восьмое и девятое места отданы маркам, которые принадлежат Chery: Jetour (занимает 3,1% авторынка РФ), Exeed (2,8%) и Omoda (2,6%) соответственно. На десятой строке второй месяц подряд удерживается марка Solaris, на её долю в апреле пришлось 2,3%.

Судя по подсчётам агентства «Автостат», по итогам первой трети 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано немногим более 349 тыс. экземпляров. Этот показатель на 25,4% меньше по сравнению с результатом, зафиксированным за январь-апрель 2024-го.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Lada Largus Haval Haval Jolion Haval M6 Geely Geely Monjaro Chery Chery Tiggo 7 Pro Max Belgee Belgee X50 Solaris Changan Jetour Exeed Omoda
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьеры Меньше, мягче и дешевле: первый обзор Voyah Courage На стенде Voyah в Шанхае нам удалось рассмотреть и собственными руками пощупать самого доступного представителя марки. Courage получился чуть компактнее популярного у нас кроссовера Free, но... 154 0 0 07.05.2025
Статьи / Мнение без фильтров Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок Один из самых популярных вопросов, который я слышу от знакомых в последнее время, звучит примерно так: а правда, что ушедшие из России марки уже готовы вернуться обратно? Понятно, откуда рас... 2394 18 1 05.05.2025
Статьи / История Сквозь тернии в тюрьму: история создания африканского народного автомобиля Africar Попытки разработать так называемый «региональный» автомобиль предпринимались неоднократно как целыми компаниями, так и частными лицами. Причем история знает множество примеров, когда ни комп... 1011 3 2 03.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26943 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26288 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12021 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
18 Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок
7 Китайский ответ Кибертраку: первый тест-драйв трансформера Changan E07
6 Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando
Новые комментарии
Change privacy settings