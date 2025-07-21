Land Rover и Jaguar отложили выход новых моделей: компания ждёт повышения спроса

По предварительным данным, это решение может затронуть Range Rover EV, Range Rover Velar EV и два электромобиля Jaguar.

Полноразмерный внедорожник Range Rover появился в 1970 году, актуальное пятое поколение на новой модульной платформе MLA было представлено в 2021-м, а производство этих машин началось в 2022-м. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на сегодняшний день британская компания JLR (Jaguar Land Rover) продолжает работать над проектом полностью электрической модификации Range Rover.

На фото: прототип электрической версии Range Rover на зимних тестах 1 / 2 На фото: прототип электрической версии Range Rover на зимних тестах 2 / 2

Как мы отмечали ранее, прототипы такой «зелёной» новинки уже прошли этап как зимних, так и летних дорожных тестов, при этом в Land Rover публиковали официальные снимки с этих испытаний. Известно, что серийное производство новинки будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания). Изначально предполагалось, что первые покупатели получат свои экземпляры Range Rover EV в конце 2025 года.

Однако теперь издание The Guardian со ссылкой на письмо компании, адресованное клиентам, оформившим предзаказ на «розеточный» внедорожник, сообщает о том, что выход Range Rover EV на рынок откладывается. Точный срок производитель не назвал, но отметил, что поставки Range Rover EV начнутся не раньше следующего года.

На фото: прототип электрической версии Range Rover на летних тестах 1 / 3 На фото: прототип электрической версии Range Rover на летних тестах 2 / 3 На фото: прототип электрической версии Range Rover на летних тестах 3 / 3

Изначально в компании рассказали, что по отдаче «зелёная» модификация не уступит флагманской версии Range Rover с V8. Отметим, в актуальной линейке топовым является исполнение P615, мощность мотора у этого варианта равна 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 261 км/ч. Информация об электрической «начинке» будущей новинки появится позже.

Помимо этого, по данным издания, Land Rover может отложить в том числе и старт производства электрической версии Range Rover Velar, который изначально был запланирован на апрель 2026 года. Ещё в The Guardian рассказали о том, что выпуск «зелёной» модели под суббрендом Defender может начаться в первом квартале 2027-го.

На фото: концепт Jaguar Type 00 1 / 3 На фото: концепт Jaguar Type 00 2 / 3 На фото: концепт Jaguar Type 00 3 / 3

Издание со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, отметили, что изменился также срок выхода двух будущих «электричек» британской марки Jaguar. Напомним, ранее бренд решил стать полностью «зелёным», а в качестве целевой аудитории были выбраны «молодые и состоятельные покупатели». Сообщается, что первенец появится не раньше августа 2026 года, а вторую модель придётся подождать как минимум до декабря 2027-го.

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Как Kolesa.ru сообщал ранее, первой серийной моделью новой линейки Jaguar станет четырёхдверный GT, его предвестником является представленный в конце прошлого года концепт Type 00. По уточнённым данным, средняя цена серийного электромобиля превысит 100 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 10,6 млн рублей по текущему курсу). Далее в линейке, согласно плану, должны появиться полноразмерные роскошные седан и кроссовер.

По информации издания, Jaguar Land Rover принял решение отложить старт своих новых электрических моделей, чтобы потратить больше времени на дополнительные испытания и дождаться повышения спроса.