Range Rover Electric показался во весь рост: вес под три тонны и динамика спорткара

Первыми тизерами электрического Range Rover компания JLR поделилась ещё в декабре прошлого года и тогда же начала формировать так называемый лист ожидания на эту новинку, то есть составлять список желающих оформить заказ на Range Rover Electric, когда он станет доступным. Сейчас в этом списке уже десятки тысяч человек — это, конечно, не гарантирует, что все они в итоге выложат кругленькую сумму за флагманский электрический внедорожник, но количество желающих воодушевляет компанию. «Углеводородный» Range Rover, к слову, в прошлом году разошёлся по миру тиражом 69 722 шт., что на 74,4% больше продаж в 2022 году. Лучше из модельного ряда JLR продаётся только внедорожник Defender: в 2023 году реализовано 113 348 шт. (+51,4%).
Напомним, что 2023-й стал годом больших перемен для марки Land Rover: руководство компании Jaguar Land Rover приняло решение разделить её на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, потому что так бизнес будет более эффективным. Название самой компании Jaguar Land Rover в свете такого решения было редуцировано до JLR и у неё впервые появился собственный логотип.
Также в 2023 году на глобальном авторынке началось замедление спроса на электромобили, что спутало карты многим автопроизводителям, им пришлось резко пессимизировать электромобильные планы. Land Rover пока не спешит к полной электрификации, но появление электрического флагмана — важный имиджевый шаг для легендарной британской марки, ведь прежде электрических моделей у неё не было. Электрические SUV позже появятся также в линейках Defender и Discovery, но они будут скорее дополнять, чем замещать «углеводородные» модели.
Как видно по опубликованным сегодня фотографиям прототипа Range Rover Electric чёрного цвета, электрический внедорожник снаружи мало чем отличается от «углеводородного» Range Rover пятого поколения, справившего мировую премьеру в 2021 году. У электрической версии будет свой особый цветовой декор и решётка между фарами с уменьшенными прорезями. В корме, конечно, не будет выхлопных труб, а в остальном это обычный Range Rover. Принципиальных изменений в салоне электрического внедорожника по сравнению с «углеводородными» версиями также не ожидается.
На данный момент мало что известно о технической начинке Range Rover Electric: она будет иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру, а индивидуальное управление тягой на каждом колесе обеспечит электрическому внедорожнику маневренность спорткара, притом что весить он будет под три тонны из-за большой батареи. Разумеется, Range Rover Electric будет полноприводным и обладать мощностью на уровне топововой бензиновой версии P615, у которой 4,4-литровый битурбомотор BMW выдаёт 615 л.с. и 750 Нм. По крутящему моменту электрический Range Rover наверняка превзойдёт любой аналог с ДВС.
Собирать Range Rover Electric будут на заводе JLR в Солихалле (Великобритания, графство Уэст-Мидлендс) вместе с «углеводородными» версиями модели. Батарея у электрического внедорожника первые пару лет будет от внешнего поставщика, имя которого пока не раскрывается, а после 2026 года снабжать батареями все электрические модели Land Rover будет строящаяся Гигафабрика Tata Sons Agratas в графстве Сомерсет.
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