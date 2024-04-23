Range Rover Electric показался во весь рост: вес под три тонны и динамика спорткара

Британская компания JLR готовится к премьере полностью электрической версии своего флагманского внедорожника, она состоится в этом году, а сегодня опубликованы фотографии предсерийного прототипа без камуфляжа.

Первыми тизерами электрического Range Rover компания JLR поделилась ещё в декабре прошлого года и тогда же начала формировать так называемый лист ожидания на эту новинку, то есть составлять список желающих оформить заказ на Range Rover Electric, когда он станет доступным. Сейчас в этом списке уже десятки тысяч человек — это, конечно, не гарантирует, что все они в итоге выложат кругленькую сумму за флагманский электрический внедорожник, но количество желающих воодушевляет компанию. «Углеводородный» Range Rover, к слову, в прошлом году разошёлся по миру тиражом 69 722 шт., что на 74,4% больше продаж в 2022 году. Лучше из модельного ряда JLR продаётся только внедорожник Defender: в 2023 году реализовано 113 348 шт. (+51,4%).

Напомним, что 2023-й стал годом больших перемен для марки Land Rover: руководство компании Jaguar Land Rover приняло решение разделить её на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, потому что так бизнес будет более эффективным. Название самой компании Jaguar Land Rover в свете такого решения было редуцировано до JLR и у неё впервые появился собственный логотип.



Также в 2023 году на глобальном авторынке началось замедление спроса на электромобили, что спутало карты многим автопроизводителям, им пришлось резко пессимизировать электромобильные планы. Land Rover пока не спешит к полной электрификации, но появление электрического флагмана — важный имиджевый шаг для легендарной британской марки, ведь прежде электрических моделей у неё не было. Электрические SUV позже появятся также в линейках Defender и Discovery, но они будут скорее дополнять, чем замещать «углеводородные» модели.



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Как видно по опубликованным сегодня фотографиям прототипа Range Rover Electric чёрного цвета, электрический внедорожник снаружи мало чем отличается от «углеводородного» Range Rover пятого поколения, справившего мировую премьеру в 2021 году. У электрической версии будет свой особый цветовой декор и решётка между фарами с уменьшенными прорезями. В корме, конечно, не будет выхлопных труб, а в остальном это обычный Range Rover. Принципиальных изменений в салоне электрического внедорожника по сравнению с «углеводородными» версиями также не ожидается.



На данный момент мало что известно о технической начинке Range Rover Electric: она будет иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру, а индивидуальное управление тягой на каждом колесе обеспечит электрическому внедорожнику маневренность спорткара, притом что весить он будет под три тонны из-за большой батареи. Разумеется, Range Rover Electric будет полноприводным и обладать мощностью на уровне топововой бензиновой версии P615, у которой 4,4-литровый битурбомотор BMW выдаёт 615 л.с. и 750 Нм. По крутящему моменту электрический Range Rover наверняка превзойдёт любой аналог с ДВС.



Собирать Range Rover Electric будут на заводе JLR в Солихалле (Великобритания, графство Уэст-Мидлендс) вместе с «углеводородными» версиями модели. Батарея у электрического внедорожника первые пару лет будет от внешнего поставщика, имя которого пока не раскрывается, а после 2026 года снабжать батареями все электрические модели Land Rover будет строящаяся Гигафабрика Tata Sons Agratas в графстве Сомерсет.

