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  • Land Rover готовит «самый тихий» Range Rover, который не уступит флагманской версии с V8

Land Rover готовит «самый тихий» Range Rover, который не уступит флагманской версии с V8

13.12.2023 223 0 0

Сегодня британская марка открыла «список ожидания» для клиентов на полностью электрическую модификацию SUV. Модель появится в продаже в 2024 году.

История внедорожника Range Rover стартовала в 1969 году, за прошедшее время он несколько раз сменил генерацию. Модель актуального пятого поколения была представлена осенью 2021 года, в её основу легла новая модульная платформа MLA-Flex. Сейчас британский производитель готовит полностью «зелёную» версию этого SUV, известно, что она получит красноречивую прибавку Electric к названию.

Тизер Range Rover Electric

При создании розеточной модификации Range Rover в компании снова использовали виртуальное моделирование. Сейчас производитель продолжает серию тестов так называемых «физических прототипов»: они проходят в разных точках планеты, к примеру, испытание холодом проводится в Швеции, а летним зноем – в Дубае. Известно, что «зелёный» Range Rover сможет преодолевать глубину брода до 850 мм, аналогично актуальному Defender (у Range Rover с ДВС — 900 мм).

Пока что компания не готова рассекретить внешность «зелёного» Range Rover, так что нам остаётся довольствоваться порцией свежих тизеров. На снимках видна часть заглушки с серебристыми горизонтальными элементами, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. Судя по фотографиям боковины, детали кузова новинки получат медный оттенок.

Ещё на тизерах видны легкосплавные диски с указанием на модификацию внедорожника, а также часть багажной двери и блок задних фонарей. Стоит отметить, что изменений в оформлении кормы, судя по всему, не будет; их, очевидно, получится заметить лишь в отсутствии патрубков выхлопной системы. Кроме того, на тизере виден порт для зарядки, который прячется за дверцей с электроприводом (она скользит вбок справа налево).

В компании отметили, что разрабатываемая модификация Range Rover Electric станет «самой тихой» в истории внедорожника. При этом производитель пообещал, что «зелёный» вариант ни в чём не уступит флагманской версии с двигателем V8. Напомним, топовой в нынешней линейке является версия P615, оснащаемая V8 в комплекте со стартер-генератором, его отдача составляет 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю требуется 4,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

На фото: Range Rover SV
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На фото: Range Rover SV
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На фото: Range Rover SV
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На фото: Range Rover SV
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Подробностей о «начинке» полностью электрического Range Rover пока нет. Известно, что в его основе тоже лежит модульная платформа MLA, как и у актуальных версий модели с ДВС, а также, что у внедорожника будет 800-вольтовая электрическая архитектура, как у Porsche Taycan. Ёмкость тяговых батарей и отдача силовой установки пока не раскрыты. Известно, что производство компонентов наладят в новом производственном центре JLR в Вулверхэмптоне (Англия). Выпускать электромобили будет тот же завод в Солихалле, где налажен выпуск нынешних модификаций Range Rover.

Продажи новинки начнутся в 2024 году, однако уже сейчас Land Rover открыл так называемый «список ожидания» (официальный старт приёму предзаказов в компании дадут позже). Цены также будут раскрыты ближе к презентации Range Rover Electric.

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