Новинки ×

Новый флагманский седан Jaguar: первые изображения

11.02.2025 3329 2 0

Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипа нового большого седана Jaguar, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Последним флагманом британской марки был Jaguar XJ пятого поколения, который дебютировал в 2009 году и продержался на конвейере до лета 2019 года. Уже в то время проходили испытания прототипы следующего поколения, и мы не так давно показывали, каким должен был получиться автомобиль. Однако в итоге компания решила кардинально сменить концепцию не только дизайна, но и позиционирования: теперь Jaguar планирует составить конкуренцию таким маркам, как Bentley и Rolls-Royce. И первенцем нового стиля станет большой 4-дверный седан, тестовые образцы которого на днях были замечены фотошпионами.

Jaguar XJ последнего поколения
1 / 3
Jaguar XJ последнего поколения
2 / 3
Jaguar XJ последнего поколения
3 / 3

У нового флагмана нет ничего общего с другими моделями марки, что было видно уже на примере недавнего концепта Type 00, который продемонстрировал новое дизайнерское направление. От последнего серийный автомобиль отличает прежде всего тип кузова: если концепт был двухдверным купе с покатой задней частью, то прототипы представляют собой вполне классические трёхобъёмные седаны с четырьмя дверьми. Передняя часть во многом будет схожа с концептом, разве что блоки фар станут более крупными. Сохранится огромная колёсная база с длинным капотом, позволяющая разместить за передними колёсами весьма немаленькие лючки для подзарядки, относительно простой дизайн боковин, «скрытые» передние стойки, как у родственных моделей Range Rover. У последних, судя по всему, будут позаимствованы выдвижные дверные ручки. Боковое остекление очень узкое, а дверные окна сделаны безрамочными. Пока наиболее скрытой является задняя часть, здесь лишь частично проглядываются элементы задней светотехники: можно ожидать появление горизонтальных светодиодных полосок во всю ширину кормы. Мы изобразили вариант как с обычным задним стеклом, так и с заглушкой подобно концепту (на прототипах этот элемент пока под толстым слоем маскировки).

Рендер нового флагмана Jaguar

Новый флагманский седан, как и другие будущие новинки Jaguar, будет полностью электрическим и сделанными на разработанной с нуля модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture). Другие технические особенности пока не раскрыты, известно лишь, что ориентировочный запас хода может составить порядка 770 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит за 15 минут увеличить километраж на 320 км. Мощность силовой установки при этом ожидается в районе 1000 л.с.

Рендер флагмана Jaguar с заглушкой вместо заднего стекла
1 / 2
Рендер флагмана Jaguar с обычным задним стеклом
2 / 2

Премьера новинки ожидается в следующем году, а её цена будет существенно выше, чем у других моделей Jaguar.

Между тем в конце прошлого года дебютировал рестомод TWR Supercat, сделанный на базе купе Jaguar XJS.

электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Jaguar Jaguar XJ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
11.02.2025 14:19
Петя Иванов

Из Крайслера 300С уже и РР Фантом делали, так что сделать из него же Ягуар не так и позорно, тем более, если вспомнить исходник W210

11.02.2025 15:57
Papirus

Кибертрак после рихтовки?

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Баха «Россия – Северный лес» завершена Пилоты команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов и Александр Семенов забрали золото и серебро в зачете рейд-спорт. 165 0 0 10.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает... 460 0 0 10.02.2025
Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 3911 0 0 07.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67988 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23365 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14927 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
35 Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные
15 Кроссовер Новая Lada Niva: первые изображения
3 Кроссовер Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу
Новые комментарии
Change privacy settings