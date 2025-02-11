Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипа нового большого седана Jaguar, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Последним флагманом британской марки был Jaguar XJ пятого поколения, который дебютировал в 2009 году и продержался на конвейере до лета 2019 года. Уже в то время проходили испытания прототипы следующего поколения, и мы не так давно показывали, каким должен был получиться автомобиль. Однако в итоге компания решила кардинально сменить концепцию не только дизайна, но и позиционирования: теперь Jaguar планирует составить конкуренцию таким маркам, как Bentley и Rolls-Royce. И первенцем нового стиля станет большой 4-дверный седан, тестовые образцы которого на днях были замечены фотошпионами.

Jaguar XJ последнего поколения 1 / 3 Jaguar XJ последнего поколения 2 / 3 Jaguar XJ последнего поколения 3 / 3

У нового флагмана нет ничего общего с другими моделями марки, что было видно уже на примере недавнего концепта Type 00, который продемонстрировал новое дизайнерское направление. От последнего серийный автомобиль отличает прежде всего тип кузова: если концепт был двухдверным купе с покатой задней частью, то прототипы представляют собой вполне классические трёхобъёмные седаны с четырьмя дверьми. Передняя часть во многом будет схожа с концептом, разве что блоки фар станут более крупными. Сохранится огромная колёсная база с длинным капотом, позволяющая разместить за передними колёсами весьма немаленькие лючки для подзарядки, относительно простой дизайн боковин, «скрытые» передние стойки, как у родственных моделей Range Rover. У последних, судя по всему, будут позаимствованы выдвижные дверные ручки. Боковое остекление очень узкое, а дверные окна сделаны безрамочными. Пока наиболее скрытой является задняя часть, здесь лишь частично проглядываются элементы задней светотехники: можно ожидать появление горизонтальных светодиодных полосок во всю ширину кормы. Мы изобразили вариант как с обычным задним стеклом, так и с заглушкой подобно концепту (на прототипах этот элемент пока под толстым слоем маскировки).

Рендер нового флагмана Jaguar

Новый флагманский седан, как и другие будущие новинки Jaguar, будет полностью электрическим и сделанными на разработанной с нуля модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture). Другие технические особенности пока не раскрыты, известно лишь, что ориентировочный запас хода может составить порядка 770 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит за 15 минут увеличить километраж на 320 км. Мощность силовой установки при этом ожидается в районе 1000 л.с.

Рендер флагмана Jaguar с заглушкой вместо заднего стекла 1 / 2 Рендер флагмана Jaguar с обычным задним стеклом 2 / 2

Премьера новинки ожидается в следующем году, а её цена будет существенно выше, чем у других моделей Jaguar.

Между тем в конце прошлого года дебютировал рестомод TWR Supercat, сделанный на базе купе Jaguar XJS.