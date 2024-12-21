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Новый Jaguar XJ: каким он должен был стать

21.12.2024 12 0 0

Недавно в Сети была опубликована фотография прототипа отменённого представительского седана Jaguar XJ нового поколения, благодаря которой у нас появилась возможность представить, от чего отказалась британская марка в пользу совершенно другого стиля.

Седан XJ является одной из самых старых моделей британской компании, его первое поколение дебютировало в 1968 году. Оно оказалось долгожителем, продержавшись на конвейере 24 года. Жизненный цикл последующих генераций представительского седана был уже гораздо меньше и составлял 6-9 лет. Дольше всего выпускался XJ последнего поколения с заводским индексом X351, его премьера состоялась летом 2009 года, а в 2019 году он был снят с производства. Тогда же руководством английской марки было анонсировано новое поколение флагманской модели, которая должна была стать полностью электрической. Однако год спустя в Jaguar заявили об отказе от планов по выпуску нового XJ. А каким он мог бы получиться? У нас в распоряжении есть многочисленные старые шпионские фотографии замаскированных тестовых образцов, а также свежее фото, на котором частично изображён прототип и можно разглядеть многие детали внешнего вида.

Jaguar XJ последнего поколения
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Jaguar XJ последнего поколения
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Jaguar XJ последнего поколения
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Представительская модель нового поколения должна была быть сделана в стиле других моделей Jaguar того времени. Она получила фирменную решётку радиатора (точнее, её имитацию), которая была чуть крупнее, чем у других Ягуаров. Наиболее интересным элементом спереди являются фары, которые делают автомобиль «четырёхглазым». В гамме того времени подобных моделей у Jaguar не было, однако это можно считать отсылкой к более старым моделям с четырьмя круглыми фарами. У нового XJ должна была быть оригинальная форма бокового остекления с восходящей в районе задних дверей подоконной линией, зеркала установлены на ножки, а дверные ручки сделаны выдвижными, как у новых моделей Range Rover. У них же позаимствована оригинальная двойная антенна на крыше. Ещё одна интересная деталь — молдинг в нижней части дверей, заходящий также на передний и задний бампера. Что же касается кормы, то здесь стоит отметить фонари — единственную деталь, которая была засвечена на официальном тизере 2019 года. Они растянулись во всю ширину задней части, а светодионые габаритные огни имеют ступенчатую форму. Прямо под фонарями расположилась ниша номерного знака, также интересен тип кузова: судя по шпионским фотографиям, новинка должна была стать не седаном, как все предыдущие поколения, а лифтбеком с поднимающейся задней дверью.

Рендер отменённого Jaguar XJ нового поколения

Как мы уже знаем, компания Jaguar решила сменить стратегию и теперь будет ориентироваться на люксовый сегмент, то есть конкурировать с такими брендами, как Bentley и Rolls-Royce. Есть уже и первый образец нового стиля — концепт Jaguar Type 00, продемонстрированный в начале этого месяца и получивший совершенно нехарактерную для марки внешность. Кстати, мы также представили, как этот концепт мог бы выглядеть в традиционном стиле компании.

Рендер отменённого Jaguar XJ нового поколения

Кстати, если вам интересны более старые модели XJ, предлагаем ознакомиться с большими статьями, посвящёнными седанам второго и третьего поколения с пробегом.        

рендеры "Колёса.ру" новинки Jaguar Jaguar XJ

 

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