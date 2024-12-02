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  • «Идеальная машина для Гослинга из Барби»: в Сети обсуждают новый Jaguar

«Идеальная машина для Гослинга из Барби»: в Сети обсуждают новый Jaguar

02.12.2024 628 2 0

В Сеть утекли фотографии концептакара Jaguar, который предвещает полностью новый модельный ряд, состоящий исключительно из электромобилей лакшери-сегмента.

Две недели назад британская марка Jaguar представила свой новый логотип, точнее, группу логотипов, которые стали интернет-мемами — новое позиционирование Jaguar как лакшери-бренда с очень специфическим дресс-кодом вызвало непонимание, отторжение и раздражение у значительной части поклонников и клиентов Jaguar.

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Напомним, что перезагрузка Jaguar началась в 2021 году с подачи тогдашнего гендиректора компании JLR Тьерри Боллоре, он решил перевести марку Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Новые лакшери-модели Jaguar будут только электрическими, они получат собственную, разработанную с нуля модульную платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture).

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Сегодня вечером в рамках Недели искусств в Майами состоится премьера концепта, который предвосхитит первую лакшери-модель Jaguar, — это будет 4-дверный GT стоимостью свыше 100 000 фунтов стерлингов. Как это нередко бывает, фотографии новинки утекли в интернет досрочно, все сейчас обсуждают дизайн нового Ягуара. Как и ожидалось, новый дизайн пришёлся по вкусу далеко не всем, комментаторы справедливо указывают на то, что концепт с наследием Jaguar связывает только название.

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У концепта очень длинный капот и покатая корма без заднего стекла, а одним из доминирующих мотивов дизайна стала решётка с параллельными планками — такую решётку можно увидеть на передке, капоте, крыше, корме, колёсах и в минималистично оформленном салоне. За передними колёсными арками в кузове есть открывающиеся ниши, назначение которых пока непонятно.

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В целом пропорциями концепт Jaguar слегка напоминает электрическое купе Rolls-Royce Spectre (особенно при взгляде спереди), что, безусловно, приближает Jaguar к лакшери-сегменту. Возможно, если бы не кричащий розовый цвет и предшествующая рекламная кампания с ярко наряженными фриковатыми людьми, концепт Jaguar был бы встречен публикой благодушно, но пока — такой же разнос, что был с логотипами. Очень интересно, как с таким негативным хайпом будет справляться руководство JLR и сделает ли из него какие-либо выводы.

Официальные подробности о концепте мы опубликуем позже, когда они у нас будут.

концепты электромобиль новинки концепткар Jaguar

 

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2 комментария
02.12.2024 16:11
Rider

Я даже не знаю, что тут написать... У него сзади кондиционер установлен, что-ли?

2
02.12.2024 16:22
Петя Иванов

Ягуляр лудшый
ps. У ХК 40-50 годов там лючок, где у этого дыра

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