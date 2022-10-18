Электрический Rolls-Royce Spectre: 3 т веса, странные фары и 520 км на одной зарядке

Чарльз Роллс, один из двух основателей британской компании, напророчил электрическое будущее автопрома ещё в 1900 году, но потребовалось более 120 лет эволюции и жёсткая экологическая доктрина ведущих экономик мира, чтобы его прогноз сбылся. К 2030 году Rolls-Royce полностью переключится на электромобили, а Spectre — первый в череде грядущих батарейных новинок.

Почему купе, а не кроссовер? Помнится, прошлой зимой гендиректор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, рассказывая о планах о компании, сообщил, что 80% сегодняшних клиентов Rolls-Royce предпочитают сидеть за рулём сами и только 20% соглашаются на роль пассажира, так что купе представляется лучшим выбором в качестве дебютной электрической модели. При этом Spectre — не замена уходящей в нынешнем году двухдверке Wraith, а идейный наследник более статусного и дорого Rolls-Royce Phantom Coupe, снятого с производства ещё в 2016 году.



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Габаритная длина Rolls-Royce Spectre — 5453 мм, ширина — 2080 мм, высота — 1559 мм, колёсная база — 3210 мм. В основе электромобиля лежит та же алюминиевая платформа Architecture of Luxury, что дебютировала в 2017 году на флагманском седане Phantom, она изначальна была заточена под электрификацию. Интегрированная в пол батарея сделала Spectre самым жёстким и самым тяжёлым из современных автомобилей Rolls-Royce, снаряженная масса — 2975 кг, из них около 700 кг приходятся на батарею.



Кузов Spectre имеет классический пропорции, как у моделей с большим бензиновым V12, сохранилась радиаторная решётка, но исключительно как дань фирменному стилю, функциональной надобности в ней нет. На вершине решётки установлена обновлённая статуэтка «Дух экстаза». Сокращение числа и площади отверстий на передке внесло свой вклад в великолепную аэродинамику машины, с х = 0,25.



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Подсвеченные прутья решётки мы уже видели на других моделях Rolls-Royce, а вот «перевёрнутые» фары со светодиодными «бровями» в верхней части и основными секциями под ними у серийных машин британской марки появились впервые. Более того, основные секции фар утоплены внутрь и затемнены, как у свежепредставленного массового электрического кроссовера Jeep Avenger, и многие сетевые комментаторы уже обратили внимание на это не лучшее для имиджа Rolls-Royce сходство.



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Интерьер Spectre не удивит клиентов Rolls-Royce новизной, здесь всё примерно то же самое, что у бензиновых моделей, но Spectre имеет самую свежую версию фирменной мультимедийной системы Spirit, работающей в тандеме с мобильным приложением Whispers. Декоративные светодиоды-звёзды на потолке и передней панели тоже знакомы нам по другим моделям Rolls-Royce, но у Spectre этих звёзд больше, и только у него звёздную отделку можно заказать в том числе для дверных карт и боковых панелей задней части салона.



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Конфигурация силовой установки Spectre пока не раскрыта (количество моторов, редукторов и проч.), зато известна её пиковая отдача — 430 кВт (585 л.с.) и 900 Нм. До 100 км/ч электрическое купе сможет разогнаться за 4,5 с. Ёмкость батареи компания не разглашает, но по данным британского журнала Autocar она составляет 120 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — около 520 км по циклу WLTP. Точные характеристики будут объявлены ближе к началу производства, а пока Spectre продолжает проходить доводочные испытания, по итогам которых в конструкцию могут быть внесены изменения. Фирменная пневмоподвеска Planar адаптирована под возросшую массу и получила размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы плавность хода при езде по прямой была лучше.

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Rolls-Royce уже принимает заказы на Spectre. Точная цена пока не объявлена, ориентировочная — от 275 000 фунтов стерлингов, но никто Rolls-Royce «на минималках» сегодня не покупает, средняя цена с учётом опций составит около полумиллиона фунтов стерлингов.

