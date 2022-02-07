Rolls-Royce изменил дизайн статуэтки «Дух экстаза»: её получат грядущие новинки

Переработанный символ люксового бренда стал более обтекаемым и уменьшился в размерах: высота сократилась почти на два сантиметра.

Статуэтка «Дух экстаза» (Spirit of ecstasy) представляет собой символическое изображение Ники (богини победы в Древней Греции). Фигурка является постоянным украшением капота автомобилей марки Rolls-Royce с 1923 года. Однако появилась на свет она несколько раньше – днём рождения принято считать 6 февраля 1911 года. За прошедшее время образ Ники менялся не раз, очередное обновление приурочили к 111-летию знаменитого символа.



На фото: обновлённая статуэтка «Дух экстаза»

Поклонникам бренда будет приятно узнать, что само исполнение узнаваемой фигурки останется примерно прежним: так, у девушки будут «крылья», созданные из элементов её развивающейся от порывов ветра одежды, а взгляд Ники, как и прежде, устремлён вперёд. Однако само положение тела изменилось: если раньше фигурка стояла почти ровно, слегка согнув колени, то теперь она выглядит так, как будто готовится к прыжку с разбега – одна нога выставлена слегка вперёд, а корпус ощутимо наклонён.



Как отметили в Rolls-Royce, изначально скульптор Чарльз Сайкс в начале XX века предполагал, что фигурка будет выглядеть именно так. Помимо положения тела Ники, изменилась высота статуэтки: теперь она равна 82,73 мм, что на 18 мм меньше по сравнению с тем символом, который устанавливается на автомобили марки сейчас. Ещё дизайнеры поработали над причёской и выражением лица, предполагается, что теперь оно выражает «сосредоточенность и безмятежность».



Если проследить за изменениями символа Rolls-Royce с 1911 года, станет ясно, что размеры статуэтки «Дух экстаза» сократились более чем вдвое. Изменения должны помочь улучшить аэродинамику автомобилей люксового бренда (стоит напомнить, что скульптуру можно полностью спрятать под капот, так что на аэродинамику она и вовсе влиять не сможет). Сообщается, что устанавливать их будут на электромобили, с которыми связано будущее британской марки. Это значит, что обновлённая Ника дебютирует не ранее 2023 года, когда, по плану выйдет первая «зелёная» модель Rolls-Royce.



На фото: прототип Rolls-Royce Spectre в камуфляже

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первым серийным электромобилем бренда окажется Spectre: у модели будут солидные пропорции, длинный капот, а также массивная заглушка, стилизованная под решётку радиатора. Не исключено, что новинка получит кузов купе с широкими дверями, которые открываются против основного хода (как и у бензинового купе Wraith). Осенью прошлого года в компании рассказали о начале цикла ездовых испытаний, протяжённость которых составит 2,5 млн км.



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Официальной информации о технике Rolls-Royce Spectre пока нет. Можно предположить, что модель разделит «начинку» с электромобилями BMW, в частности, с кроссовером iX M60. Напомним, он оснащается двухмоторной электрической установкой, совокупная отдача которой превышает 600 л.с. Вероятно, купе Spectre получит батарею ёмкостью не менее 100 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составит не менее 500 км (по циклу WLTP).

Отметим, британский лакшери-бренд намерен в полном объёме перейти на разработку и выпуск электромобилей к концу текущего десятилетия, при этом Rolls-Royce минует стадию гибридов.

