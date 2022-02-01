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  • Rolls-Royce рассказал о грядущих новинках: с ориентацией на водителя, но без спорта

Rolls-Royce рассказал о грядущих новинках: с ориентацией на водителя, но без спорта

01.02.2022 256 0 0

Компания Rolls-Royce Motor Cars вслед за главным конкурентом Bentley Motors готовится к 2030 году полностью переключиться на электромобили, но пути к «озеленению» у двух британских марок будут разными. Некоторыми любопытными подробностями о будущих моделях поделился гендиректор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

 

На фоне пандемии COVID-19 социальное неравенство в мире усилилось, бедные стали беднее, а богаты богаче, в связи с чем спрос на предметы роскоши растёт как на дрожжах. В прошлом году Rolls-Royce и Bentley зафиксировали рекордные продажи в своей истории: компания Rolls-Royce реализовала 5586 автомобилей, на 49% больше, чем в 2020 году, продажи Bentley составили 14 659 машин (+31%). На прошлой неделе Bentley заявила о том, что инвестирует 2,5 млрд фунтов стерлингов в строительство электромобильной «фабрики грёз» в Крю и анонсировала сразу пять батарейных новинок, а на этой неделе глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос в интервью британскому журналу Autocar изложил своё видение «зелёной» повестки.

Тизер электрического купе Rolls-Royce Spectre

В сентябре прошлого года компания Rolls-Royce анонсировала первую электрическую модель по имени Spectre, которая должна поступить в продажу в четвёртом квартале 2023 года. Теперь ясно, что это будет купе, которое придёт на смену бензиновой двухдверке Wraith. Вслед за Spectre Мюллер-Отвос пообещал вывести на рынок электрических преемников седанов Ghost, Phantom и кроссовера Cullinan, но не раскрыл точных сроков — ясно лишь, что трансформация Rolls-Royce в «зелёный» лакшери-бренд полностью завершится к 2030 году. Гибридных моделей у Rolls-Royce в отличие от Bentley не будет, равно как и новых моделей с двигателем V12, который для Rolls-Royce делает материнская компания BMW, причём на самих моделях BMW этот год станет для V12 последним.

Для своих электромобилей Rolls-Royce конечно же будет использовать топовые комплектующие BMW, но кузова будут полностью уникальными (опять-таки в отличие от Bentley, у которых кузовное родство с массовыми моделями концерна Volkswagen всё-таки пока сохраняется).

Гендиректор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос

Мюллер-Отвос утверждает, что в последние годы средний возраст клиентов Rolls-Royce заметно снизился и сейчас составляет 43 года, при этом если в 2010 году 80% клиентов ездили на своих Rolls-Royce с наёмным водителем, то теперь 80% предпочитают сидеть за рулём сами и только 20% предпочитают роль пассажира. В связи с этим компания Rolls-Royce пока не будет активно внедрять в свои модели системы автономного вождения, тем более что такие системы пока ещё довольно сырые и имеют массу ограничений (эти ограничения мы подробно разбирали недавно на примере автопилота 3 уровня компании Mercedes-Benz). Если людям нравится водить Rolls-Royce, не надо лишать их такой возможности.

Rolls-Royce Black Badge Ghost

Вместе с тем Rolls-Royce не собирается разворачиваться в сторону спортивных моделей, и главной ценностью для марки был и остаётся комфорт. Лёгкий заводской тюнинг в духе представленного прошлой осенью Rolls-Royce Black Badge Ghost, конечно, возможен, но не более того. То есть модели Rolls-Royce будут в лучшем случае физкультурниками, но никак не профессиональными спортсменами, что дополнительно дистанцирует их от моделей Bentley. Ну а вершиной эксклюзивности Rolls-Royce станут штучные модели от придворного кузовного ателье Coachbuild, которое в прошлом году сделало невероятно элегантный кабриолет Boat Tail.

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