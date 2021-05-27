Бросить якорь и откупорить бутылки: Rolls-Royce представил уникальный кабриолет Boat Tail

Boat Tail — детище возрождённого придворного кузовного ателье Coachbuild компании Rolls-Royce, которое в будущем явит миру немало интересных и эксплозивных моделей. Только надо стазу готовиться к тому, что это будет очень долго и очень дорого — например, создание Boat Tail заняло четыре года. Кабриолет выпущен всего в трёх экземплярах.

В компании Rolls-Royce уже есть подразделение индпошива Bespoke, но оно занимается только глубокой кастомизацией деталей отделки, а сами кузова не трогает. Собственное кузовное ателье Coachbuild в Rolls-Royce прекратило работу в середине 60-х годов прошлого века, когда спрос на уникальные кузова сошёл на нет. Сейчас спрос, наоборот, растёт на как дрожжах, и перекройкой кузовов Rolls-Royce занимаются в основном сторонние ателье: например, летом прошлого года бельгийская мастерская Carat Duchatelet представила трёхдверный универсал (он же Shooting Brake) на базе купе Wraith. Теперь компания Rolls-Royce хочет сама выполнять подобные заказы и хорошо на них зарабатывать.

Пробой пера в возрождённом искусстве индивидуального кузовостроения для компании Rolls-Royce стало купе Sweptail 2017 года, изготовленное в единственном экземпляре по просьбе одного очень уважаемого клиента. После презентации этой чудесной машины другие клиенты стали заваливать Rolls-Royce просьбами сделать и для них что-нибудь эдакое, уникальное — мол, мы за ценой не постоим. Так, родилась идея полноценного возрождения ателье Coachbuild, а представленный сегодня кабриолет Boat Tail стал его первым творением.



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Дизайн Boat Tail долго разрабатывался и согласовывался с тремя заказчиками (их имена, разумеется, не разглашаются), его патентные изображения утекли в Сеть ещё летом прошлого года, но они не могут передать очарования реальной машины. Дизайнеры черпали вдохновение в модели Rolls-Royce Boat Tail 1932 года (отреставрированный экземпляр находится в собственности одного из заказчиков), которая выглядит так, словно ей отрезали половину кузова и вставили вместо неё половину деревянной лодки. Современный Boat Tail интерпретирует морскую тему куда более изящно и вызывает ассоциации не с лодкой, а с компактной яхтой или скоростным катером.



По сути, для Boat Tail изготовлен полностью уникальный кузов длиной около 5,8 м, но в основе, судя по снимкам интерьера и рамке ветрового стекла, уже снятая с производства модель Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Специально для Boat Tail были разработаны 1813 уникальных деталей, в том числе новая светотехника, съёмный верх с парящими задними стойками и пол кузова, используемый в качестве резонатора динамиков аудиосистемы.



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Главной «фишкой» машины является корма-палуба со встроенным органайзером для пикника: два холодильника с фиксаторами для бутылок, набор посуды и бокалов, выдвижные сервировочные столики, большой зонт и два лёгких раскладных стула из углепластика.



О технической начинке официальный пресс-релиз ничего не сообщает, но по данным британского журнала Autocar, под градиентным капотом Boat Tail установлен тот же двигатель, что у нового Ghost, то есть 6,75-литровый бензиновый V12 c двумя турбокомпрессорами (571 л.с., 850 Нм).

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Цена тоже не названа. По мнению наших британских коллег каждый экземпляр обошёлся заказчикам не менее чем в 20 млн фунтов стерлингов, то есть в два с лишним миллиарда рублей! И поверьте, дальше будет только больше — ждём новых поразительных творений от Rolls-Royce Coachbuild.

