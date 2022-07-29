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  • Rolls-Royce продолжает разработку электрокара: Spectre появится в следующем году

Rolls-Royce продолжает разработку электрокара: Spectre появится в следующем году

29.07.2022 73 0 0

Согласно планам британского производителя, первая «зелёная» модель марки выйдет на рынок в четвёртом квартале 2023 года.

 

Компания Rolls-Royce занимается выпуском люксовых автомобилей, которые продаются небольшими тиражами (к «массовости» производитель и не стремится). Так, по итогам прошлого года дилеры бренда в Европе реализовали 613 единиц, что на 3% больше, чем годом ранее. По данным сайта Carsalesbase, за первую треть текущего года клиенты купили 286 экземпляров (на 20% больше, чем в январе-апреле 2021-го). Однако даже производителю эксклюзивных автомобилей приходится идти в ногу со временем и учитывать актуальные тенденции: компания готовит свой первый электрокар.

На фото: прототип Rolls-Royce Spectre
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На фото: прототип Rolls-Royce Spectre
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На фото: прототип Rolls-Royce Spectre
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О разработке «зелёной» модели в Rolls-Royce рассказали ещё в сентябре прошлого года, тогда же были опубликованы первые кадры замаскированного прототипа новинки. Она получит имя Spectre и получит весьма традиционную внешность, сложно отличимую от таковой у машин с ДВС: как отмечалось ранее, серийная модель сохранит длинный капот, солидные пропорции, массивную заглушку на месте радиаторной решётки, а также получит изменённую фирменную статуэтку «Дух Экстаза». Вероятно, у Spectre будет кузов купе с широкими дверями, которые открываются против основного хода (как и у бензинового Wraith).

Сейчас проект разработки Rolls-Royce Spectre идёт полным ходом: прототип электрокара находится на дорожных испытаниях. Компания опубликовала официальные «шпионские снимки» большого купе, спрятанного за узнаваемой маскировочной плёнкой. Фотографии были сделаны во Французской Ривьере, здесь находится современный автомобильный испытательный центр Мирамас.

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В целом глобальная тестовая программа Spectre включает в себя 2,5 млн км, из них 625 тыс. км по плану придутся на Францию. Ранее будущий электрокар уже испытывали в Арьеплуге, на севере Швеции. В компании отметили, что к настоящему времени проект разработки новой модели Rolls-Royce завершён примерно на 40%.

В ходе летних испытаний в Европе прототип будущего «зелёного» купе заметили также и «неофициальные» фотошпионы: снимками с нами поделились коллеги из испанского издания motor.es. На них автомобиль всё в том же камуфляже с заветом основателя компании Чарльза Роллса. Ранее мы сообщали, что цитату можно перевести так: «Достигай совершенства во всём, что делаешь. Бери лучшее из того, что есть, и сделай ещё лучше. Если лучшего нет, сделай его сам».

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В компании отметили, что Spectre окажется самым эффективным автомобилем Rolls-Royce по аэродинамике. После испытаний автомобиля (с новой статуэткой) в аэродинамической трубе в компании выяснили, что коэффициент лобового сопротивления новинки составляет 0,25 (предполагалось, что он будет равен 0,26).

Известно, что по жёсткости кузова Rolls-Royce Spectre будет превосходить бензиновые модели бренда на 30%. Это стало возможным за счёт установки дополнительных стальных пластин, а также интеграции в конструкцию тяговой батареи (её ёмкость по-прежнему не сообщается). Официальных подробностей о технике пока нет, не исключено, что в плане «начинки» у Spectre будет родство с электромобилями BMW.

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