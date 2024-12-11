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  • Концепт Jaguar Type 00 в классическом стиле марки: каким он мог бы быть

Концепт Jaguar Type 00 в классическом стиле марки: каким он мог бы быть

11.12.2024 90 0 0

На прошлой неделе британская марка презентовала свой новый концепт, который получил очень необычный внешний вид, не имеющий ничего общего с предыдущими моделями компании. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть автомобиль, выполненный в наиболее актуальной стилистике последних новинок бренда.

Впервые о кардинальной смене концепции Jaguar было заявлено в 2021 году, тогда было решено перевести компанию из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодной конкуренции с автомобилями большой немецкой тройки (Audi, BMW и Mercedes-Benz). В прошлом месяце были опубликованы новые логотипы бренда, которые, кстати, вызвали весьма негативную реакцию пользователей соцсетей, а представителям компании пришлось даже отреагировать на это. Наконец, 2 декабря состоялась премьера первого за долгое время концепта (предыдущим приближенным к будущей серийной модели концептом был I-Pace Concept, продемонстрированный в 2016 году), который получил имя Type 00 и призван продемонстрировать новый стиль компании.

Концепт Jaguar Type 00
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Концепт Jaguar Type 00
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Можно сказать, что его внешность вызвала не менее противоречивую реакцию, чем новые логотипы компании. Его кузова сделан рубленым и максимально простым с точки зрения дизайна, а единственной ассоциацией с классическими моделями компании можно считать пропорции: длинный капот, большая колёсная база и покатая задняя часть крыши могут напомнить классический E-Type 1960-х годов. Мы решили преобразить этот концепт так, как если бы он был сделан в стиле последних моделей британской компании. Спереди появилась классическая решётка радиатора, ставшая чуть более угловатой, и горизонтальные фары с L-образными светодиодными ходовыми огнями. Форма бокового остекления стала более традиционной, задняя же часть обновилась за счёт горизонтальных фонарей и расположенной между ними ниши номерного знака (что также в некоторой степени является отсылкой к классическому E-Type), а на месте глухой заглушки появилось заднее окно.

Рендер концепта в классическом стиле марки

Помимо перехода в лакшери-сегмент, будущая история марки интересна также отказом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — теперь все новинки будут исключительно электромобилями. Как и показанный на днях концепт, новые модели будут сделаны на разработанной с нуля модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture). По имеющейся информации, силовая установка концепта Type 00 выдаёт порядка 1000 л.с., а запас хода на одной зарядке составляет 770 км по циклу WLTP.

Рендер концепта в классическом стиле марки

Что же касается серийной версии, то она появится до конца 2025 года и будет представлять собой 4-дверный GT, сделанный по мотивам концепта. За ним последуют большой роскошный седан и кроссовер, при этом серийной двухдверной (как концепт) модели не планируется.

Между тем полтора месяца назад подразделение Jaguar Classic продемонстрировало пару сделанных по заказу экземпляров кабриолета E-Type Series 1 с рядом технических доработок.

рендеры "Колёса.ру" новинки Jaguar
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