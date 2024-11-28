Новинки ×
  • Range Rover Electric готовится к премьере: внедорожник сняли в ходе летних дорожных тестов

Range Rover Electric готовится к премьере: внедорожник сняли в ходе летних дорожных тестов

28.11.2024 364 0 0

Премьера полностью «зелёной» новинки британской марки намечена на следующий год, более точная дата будет определена позднее.

История полноразмерного внедорожника Range Rover началась в 1970-м, актуальное пятое поколение на новой модульной платформе MLA дебютировало в 2021-м, а производство этих машин стартовало в 2022 году. Сейчас британская компания JLR продолжает готовиться к презентации полностью электрической модификации флагмана Range Rover.

На фото: прототип Range Rover Electric
1 / 2
На фото: прототип Range Rover Electric
2 / 2

Первые тизеры «зелёной» новинки ещё в декабре прошлого года, тогда сообщалось, что эта модификация не уступит флагманской версии с V8. Стоит напомнить, что топовой в актуальной линейке является исполнение P615, отдача у него равна 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Этому автомобилю на разгон с места до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 261 км/ч.

Минувшей весной компания JLR опубликовала первые официальные фотографии будущей новинки: на них был запечатлён прототип, который проходит зимние дорожные тесты в Швеции, за Полярным кругом. Теперь производитель опубликовал новую порцию снимков: на этот раз с летних тестов, которые было решено провести в Объединенных Арабских Эмиратах, где температура достигает 50 градусов по Цельсию при влажности до 90%.

Судя по фото, у полностью электрической версии Range Rover будет иначе оформленная заглушка на месте радиаторной решётки – с прорезями меньшего размера. Корма, по сути, отличается только за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы. У прототипа на снимках боковые панели окрашены в медный цвет, правда, пока не ясно, станет ли такой декор особенностью электроверсии или же в дальнейшем будет доступен всем модификациям флагмана.

1 / 2
2 / 2

Известно, что у «зелёной» новинки порт для зарядки будет прятаться за дверцей с электроприводом, которая скользит вбок справа налево для открытия. В салоне Range Rover Electric не ожидается каких-либо значительных отличий от нынешних «обычных» модификаций. Официальной информации о технике пока практически нет. Как сообщалось ранее, «зелёный» Range Rover сможет преодолевать глубину брода до 850 мм, что аналогично актуальному Defender (у нынешнего Range Rover с ДВС – 900 мм).

1 / 2
2 / 2

В основу полностью электрической версии внедорожника ляжет та же модульная платформа MLA, что и у нынешних бензиновых, дизельных и подключаемых гибридных модификаций. Как сообщалось ранее, производство новинки будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания), с этого же конвейера сейчас сходят все актуальные варианты Range Rover.

Напомним, сейчас Range Rover продолжает обрастать спецверсиями, которые компания выпускает лимитированным тиражом. Так, в сентябре этого года была представлена версия SV Ranthambore, предназначенная для рынка Индии, а в этом месяце – вариант SV Orpheus, предложенный жителям Австралии.

внедорожник Великобритания электромобиль новинки Land Rover Land Rover Range Rover
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Аэрография: от больших авто к миниатюрным моделям В современном мире самовыражение обретает всё более смелые и творческие формы, а автомобиль уже стал не только средством передвижения, но и отражением индивидуальности его владельца. Конечно... 361 0 4 28.11.2024
Статьи / Кроссовер EXEED LX: Премиум-компакт, который влюбляет в себя с первого взгляда Для тех, кто ценит стиль, комфорт и передовые технологии, новый EXEED LX – это именно тот автомобиль, который объединяет все эти качества. Этот компактный городской кроссовер, созданный для... 1461 2 0 27.11.2024
Статьи / Универсал Выбираем универсал Е-класса с пробегом за миллион рублей: тормоза по цене машины, а счастья нет Популярность универсалов никогда не была в России высокой, и по продажам они всегда уступали кроссоверам и седанам. И это немного грустно, потому что такой тип кузова полностью оправдывает с... 1865 9 1 27.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65887 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52561 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21218 11 9 30.07.2024
Change privacy settings