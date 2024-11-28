Range Rover Electric готовится к премьере: внедорожник сняли в ходе летних дорожных тестов

История полноразмерного внедорожника Range Rover началась в 1970-м, актуальное пятое поколение на новой модульной платформе MLA дебютировало в 2021-м, а производство этих машин стартовало в 2022 году. Сейчас британская компания JLR продолжает готовиться к презентации полностью электрической модификации флагмана Range Rover.

На фото: прототип Range Rover Electric 1 / 2 На фото: прототип Range Rover Electric 2 / 2

Первые тизеры «зелёной» новинки ещё в декабре прошлого года, тогда сообщалось, что эта модификация не уступит флагманской версии с V8. Стоит напомнить, что топовой в актуальной линейке является исполнение P615, отдача у него равна 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Этому автомобилю на разгон с места до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 261 км/ч.

Минувшей весной компания JLR опубликовала первые официальные фотографии будущей новинки: на них был запечатлён прототип, который проходит зимние дорожные тесты в Швеции, за Полярным кругом. Теперь производитель опубликовал новую порцию снимков: на этот раз с летних тестов, которые было решено провести в Объединенных Арабских Эмиратах, где температура достигает 50 градусов по Цельсию при влажности до 90%.

Судя по фото, у полностью электрической версии Range Rover будет иначе оформленная заглушка на месте радиаторной решётки – с прорезями меньшего размера. Корма, по сути, отличается только за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы. У прототипа на снимках боковые панели окрашены в медный цвет, правда, пока не ясно, станет ли такой декор особенностью электроверсии или же в дальнейшем будет доступен всем модификациям флагмана.

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Известно, что у «зелёной» новинки порт для зарядки будет прятаться за дверцей с электроприводом, которая скользит вбок справа налево для открытия. В салоне Range Rover Electric не ожидается каких-либо значительных отличий от нынешних «обычных» модификаций. Официальной информации о технике пока практически нет. Как сообщалось ранее, «зелёный» Range Rover сможет преодолевать глубину брода до 850 мм, что аналогично актуальному Defender (у нынешнего Range Rover с ДВС – 900 мм).

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В основу полностью электрической версии внедорожника ляжет та же модульная платформа MLA, что и у нынешних бензиновых, дизельных и подключаемых гибридных модификаций. Как сообщалось ранее, производство новинки будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания), с этого же конвейера сейчас сходят все актуальные варианты Range Rover.

Напомним, сейчас Range Rover продолжает обрастать спецверсиями, которые компания выпускает лимитированным тиражом. Так, в сентябре этого года была представлена версия SV Ranthambore, предназначенная для рынка Индии, а в этом месяце – вариант SV Orpheus, предложенный жителям Австралии.