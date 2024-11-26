Range Rover SV получил спецверсию с особым декором и роскошным салоном. Цена известна

История флагманского внедорожника Range Rover началась ещё в 1970 году, а модель актуального пятого поколения дебютировала в 2021-м, производство началось в 2022 году. На сегодняшний день этот SUV обзавёлся несколькими спецверсиями, в том числе Ranthambore, предназначенной для рынка Индии. Теперь список пополнил вариант Range Rover SV Orpheus Edition, который предложат только обеспеченным жителям Австралии.

На фото: Range Rover SV Orpheus Edition

Серия будет насчитывать всего шесть экземпляров. В компании рассказали, что создатели спецверсии британского внедорожника вдохновлялись островом Орфеус (Орфей), который расположен у побережья северной части австралийского штата Квинсленд, недалеко от города под названием Таунсвилл.

Экземпляры Range Rover SV Orpheus Edition получили кузов, окрашенный в насыщенный синий цвет (в глянце), сочетающийся с серебристой крышей, а также 23-дюймовые кованые колёсные диски. На кромке капота и багажной двери расположены надписи с названием модели, выполненные чёрным цветом с серебристым контуром.

Для салона особенного исполнения внедорожника предусмотрена обивка салона кожей кремового цвета Perlino, тот же оттенок получили ремни безопасности и отделка рулевого колеса. Ещё в списке особенностей интерьера числятся уникальная вышивка на сиденьях, белый керамический рычаг коробки передач, накладки на пороги с названием спецверсии, а также индивидуальные подушки, предусмотренные для пассажиров.

На фото: салон Range Rover SV Orpheus Edition

Вариант с прибавкой Orpheus оснастили работающим в составе мягкогибридной установки бензиновым битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра (разработки BMW), отдача которого составляет 615 л.с. (452 кВт), а максимальный крутящий момент – 750 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 261 км/ч.

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Цена каждого из шести экземпляров Range Rover SV Orpheus Edition в Австралии составит не менее 520 561 доллара (в этот ценник не включена плата за транспортировку), что эквивалентно примерно 35,5 млн рублей по текущему курсу. Стоит отметить, что этот автомобиль более чем на 120 тыс. местных долларов (то есть на 8,2 млн рублей) дороже, чем Range Rover SV P615 с V8.

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Напомним, сейчас к премьере готовится полностью «зелёная» версия внедорожника Range Rover Electric: фотографии предсерийного прототипа без камуфляжа были опубликованы ещё минувшей весной. Известно, что модель окажется полноприводной, а мощность её установки будет на уровне топовой бензиновой версии P615.