Самая мощная модель в линейке А6 ведёт свою историю с 2002 года, когда дебютировали RS6 кузовах седан и универсал. Четырёхдверный вариант выпускался только в первых двух генерациях, в дальнейшем же спорткар стал доступен только с пятидверным кузовом. Не станет исключением и следующее поколение RS6, сделанное на базе официально представленного прошедшей весной универсала A6 Avant шестой генерации.

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Опубликованные недавно фотографии прототипов демонстрируют новые особенности внешнего вида будущего спортивного универсала. Например, виден новый бампер с иначе оформленными воздухозаборниками по краям, в которых будет только решётка и не будет горизонтальных перекладин (возможно, различия объясняются разными исполнениями модели, которые есть и у нынешнего универсала RS6). Уже гораздо лучше прослеживаются очертания нового заднего бампера с внушительной контрастной вставкой, в нижней части которой расположатся диффузор и непривычно узко расположенные для моделей RS овальные патрубки выхлопной системы. Как и полагается, универсал получит заметно расширенные колёсные арки, а в передних крыльях сделают дополнительные вертикальные воздуховоды.

Рендер нового Audi RS6 Avant

Кардинальные изменения ожидаются под капотом, так как новый RS6 может получить гибридную силовую установку с турбированным мотором V6 в её основе, в то время как все предыдущие поколения модели оснащались двигателями с не менее чем восемью цилиндрами. Совокупная мощность этой системы может составить порядка 725 л.с. (для сравнения, мощность гибридной силовой установки основного конкурента BMW M5 Touring - 727 л.с.). Кроме того, может появиться и полностью электрическая версия модели с более высокой мощностью. Нынешний же универсал RS6 с 4,0-литровым битурбированным V8 располагает 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Рендер нового Audi RS6 Avant

Премьера нового Audi RS6 Avant может состояться уже в ближайшие месяцы, и он явно станет одной из самых дорогих моделей компании. Между тем, в прошлом месяце показали самую дешёвую версию нового кроссовера Q3.