Новинки ×

Audi RS6 Avant следующего поколения: новые изображения

23.07.2025 499 0 0

Немецкий автопроизводитель продолжает тестировать новый универсал RS6 Avant, на свежих шпионских фотографиях можно разглядеть новые детали его внешнего вида.

Самая мощная модель в линейке А6 ведёт свою историю с 2002 года, когда дебютировали RS6 кузовах седан и универсал. Четырёхдверный вариант выпускался только в первых двух генерациях, в дальнейшем же спорткар стал доступен только с пятидверным кузовом. Не станет исключением и следующее поколение RS6, сделанное на базе официально представленного прошедшей весной универсала A6 Avant шестой генерации.

Нынешний Audi RS6 Avant
1 / 3
Нынешний Audi RS6 Avant
2 / 3
Нынешний Audi RS6 Avant
3 / 3

Опубликованные недавно фотографии прототипов демонстрируют новые особенности внешнего вида будущего спортивного универсала. Например, виден новый бампер с иначе оформленными воздухозаборниками по краям, в которых будет только решётка и не будет горизонтальных перекладин (возможно, различия объясняются разными исполнениями модели, которые есть и у нынешнего универсала RS6). Уже гораздо лучше прослеживаются очертания нового заднего бампера с внушительной контрастной вставкой, в нижней части которой расположатся диффузор и непривычно узко расположенные для моделей RS овальные патрубки выхлопной системы. Как и полагается, универсал получит заметно расширенные колёсные арки, а в передних крыльях сделают дополнительные вертикальные воздуховоды.

Рендер нового Audi RS6 Avant

Кардинальные изменения ожидаются под капотом, так как новый RS6 может получить гибридную силовую установку с турбированным мотором V6 в её основе, в то время как все предыдущие поколения модели оснащались двигателями с не менее чем восемью цилиндрами. Совокупная мощность этой системы может составить порядка 725 л.с. (для сравнения, мощность гибридной силовой установки основного конкурента BMW M5 Touring - 727 л.с.). Кроме того, может появиться и полностью электрическая версия модели с более высокой мощностью. Нынешний же универсал RS6 с 4,0-литровым битурбированным V8 располагает 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.  

Рендер нового Audi RS6 Avant

Премьера нового Audi RS6 Avant может состояться уже в ближайшие месяцы, и он явно станет одной из самых дорогих моделей компании. Между тем, в прошлом месяце показали самую дешёвую версию нового кроссовера Q3.

универсал спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Audi Audi RS6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 1460 13 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 1170 22 0 20.07.2025
Статьи / Авто с пробегом 30 тысяч километров на Газель Next с дизелем G 2,5: доверяй, но проверяй Прошло чуть больше года с начала нашего длительного теста Газели Next. За это время машина по меркам коммерческого транспорта пробежала совсем немного – всего чуть больше тридцати тысяч кило... 2438 4 2 19.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27974 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7699 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7018 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
22 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
13 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
13 Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings