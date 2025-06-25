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Audi Q3 нового поколения: показана самая дешёвая версия

25.06.2025 168 0 0

Марка Audi открыла прием заказов на кроссовер Q3 новой генерации. Старт «живых» продаж намечен на осень.

Мировая премьера паркетника Audi Q3 третьего поколения состоялась на прошлой неделе. А теперь на немецком потребительском сайте бренда заработал конфигуратор, благодаря которому мы можем рассмотреть базовую модель, ведь в рамках презентации все внимание было уделено топ-версии с пакетом S Line. Отличий оказалось немало.

Базовый Audi Q3

Как и было обещано, самый дешевый Audi Q3 в Германии обойдется в 44 600 евро (примерно 4,06 млн рублей по текущему курсу). За эту сумму покупатель получит переднеприводный паркетник с бензиновым турбомотором 1.5 TFSI (150 л.с.), который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic.

Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовому кроссоверу досталась радиаторная решетка с «чешуйками», тогда у Audi Q3 S Line решетка в крупную сетку. У начальной версии также более «спокойные» бамперы. Расположенные сверху дневные ходовые огни лишены «пиксельного» узора, вместо него – две довольно крупные диодные секции и одна поменьше. Также самый дешевый паркетник имеет стандартные светодиодные задние фонари (на презентации показывали Q3 с OLED-фонарями), вдобавок установленная под ними полоска не светится. Такому паркетнику положены 17-дюймовые колеса. За любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить 790 евро (72 000 рублей).

Базовый Audi Q3

В салоне самого простого Audi Q3 – тканевая обивка, полностью черная передняя панель (у кроссовера с пакетом S Line на панели есть серебристые вставки), обычные, а не спортивные передние кресла и стандартный руль вместо усеченного. Зато даже базовый кроссовер имеет виртуальную приборку на 11,9 дюйма, мультимедиа с экраном диагональю 12,8 дюйма и простенькую беспроводную зарядку для смартфона.

Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Базовый Audi Q3
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Тут важно отметить, что почти все перечисленные выше фишки (пиксельные ДХО, OLED-фонари, спортивные сиденья, сплющенный руль и т.д.) все же предусмотрены и для базового паркетника, как и многие другие опции – только за доплату.

Audi Q3 S Line
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Audi Q3 S Line
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Audi Q3 S Line
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Также напомним, что в гамму нового Q3 помимо 1.5 TFSI еще входят турбомотор 2.0 TFSI (265 л.с.) и турбодизель 2.0 TDI (150 л.с.). Есть и подзаряжаемая гибридная версия – с установкой на базе 1.5 TFSI (177 л.с.), суммарная отдача такого кроссовера составляет 272 л.с. Полный привод quattro имеет только Audi Q3 с 2.0 TFSI. «Живые» продажи кроссовера нового поколения стартуют в Европе осенью.

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