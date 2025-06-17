Новый Audi Q3: странности в эргономике, отделка из вторсырья и прежняя платформа

Компания Audi представила компактный кроссовер Q3 третьего поколения и надеется, что он повторит успех своих предшественников, но будущим покупателям придётся привыкать к его интерьерным особенностям. На европейский рынок новый Audi Q3 выйдет ближайшей осенью.

С момента дебюта в 2011 году Audi Q3 разошёлся по миру тиражом более двух миллионов экземпляров. Кроссовер первого поколения базировался на платформе PQ35, «второй» Audi Q3, что выпускается с 2018 года, получил более прогрессивную «тележку» MQB — она же в модернизированном виде досталась кроссоверу третьего поколения, так что никаких радикальных перемен по части техники не случилось. На момент выхода нашей заметки пресс-служба Audi не опубликовала ключевых размеров нового Audi Q3, но ясно, что если он и крупнее предшественника, то ненамного.

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Внешность Audi Q3 читатель может оценить по фотографиям. От себя заметим, что формы кроссовера стали чуть более округлыми, спереди и сзади появилась двухъярусная оптика с настраиваемым рисунком из крупных светодиодных пикселей в верхних секциях. Нижние секции фар заняты модулями с микросветодиодами, которые могут проецировать на дорогу световые подсказки и предупреждения. В задний бампер встроены огромная фальшивая решётка и диффузор. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,30. Штатные колёса — 17-, 18-, 19- и 20-дюймовые на выбор.

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В салоне нового Audi Q3 много спорных решений. Первое, что бросается в глаза — исчез отдельный блок климат-контроля, вся «погода» теперь настраивается через 12,8-дюймовый мультимедийный сенсорный экран с Android Automotive OS, объединённый в панорамное табло с непривычно узким 11,9-дюймовым приборным экраном. Центральные воздуховоды на передней панели съехали вниз и теперь дуют в пупок. На смену круглому рулю с физическими сервисными клавишами пришёл оквадраченный с сенсорными панелями. Селектор АКП переехал с центрального тоннеля на правую часть рулевой колонки, а управление светом и дворниками возложено на инновационный сдвоенный левый рычажок с физическими кнопками и вращающимся колёсиком. Если покупатели Q3 не отторгнут новую концепцию подрулевых переключателей, то мы увидим их и на других новых моделях Audi.

Владельцы Audi Q3 второго поколения жаловались на обилие жёсткого пластика в салоне. В «третьем» Audi Q3 больше мягких на ощупь поверхностей, а для тканевых вставок в виде опции доступна лазерная перфорация, через которую струится атмосферная светодиодная подсветка. Сами отделочные ткани изготовлены из вторсырья — переработанного полиэстера и нейлона. Штатная 420-ваттная аудиосистема Sonos насчитывает 12 динамиков, но часть настроек доступна только за доплату — такой теперь премиум. Наиболее продвинутые электронные ассистенты водителя тоже предлагаются в виде опций. Объём багажника — 488 л, но если сдвинуть вперёд задний диван, то он увеличится до 575 л, а если сложить спинки заднего дивана — до 1386 л.

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Спортивных версий у нового Audi Q3 на старте продаж не будет. Дизельный двигатель заявлен только один — 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями и передним приводом.

Младший бензиновый двигатель — 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм), он дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и состыкован с 7-ступенчатым «роботом» S tronic, привод — только передний.

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Старший бензиновый двигатель — 2.0 TFSI (265 л.с., 400 Нм) без гибридного довеска, он идёт в комплекте с 7-ступенчатым «роботом» S tronic и системой полного привода quattro с электрогидравлической муфтой отбора мощности на заднюю ось.

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Единственная на данный момент plug-in гибридная версия e-hybrid — переднеприводная, силовая установка здесь состоит из бензинового двигателя 1.5 TFSI (177 л.с., 250 Нм) и электромотора (116 л.с., 330 Нм), вживлённого в 6-ступенчатый «робот» S tronic. Тяговая батарея расположена под задним сиденьем, её полная ёмкость — 25,7 кВт·ч, из них потребителю доступны 19,7 кВт·ч. Максимальный запас хода на электротяге — 119 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 50 кВт.

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В «базе» у нового Audi Q3 — обычная пружинная подвеска, за доплату доступны более жёсткая спортивная подвеска и подвеска с адаптивными амортизаторами. Также за доплату доступно рулевое управление с переменным передаточным отношением. Для полноприводного кроссовера предусмотрен специальный ездовой режим для бездорожья. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2100 кг.

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Новый Audi Q3 будет производиться на двух заводах — в венгерском Дьёре и на головном заводе Audi в немецком Ингольштадте. Приём заказов в Европе начнётся летом, поставки — в октябре. Минимальная цена бензинового Audi Q3 третьего поколения составит 44 600 евро (+3300 евро по сравнению с предшественником), plug-in гибридного — 49 300 евро.