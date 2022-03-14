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Первый кроссовер Abarth: его сделали из бюджетного Fiat Pulse

14.03.2022 290 0 0

Как и положено, «спортсмен» отличился агрессивным дизайном. Двигатель же новинке, по предварительным данным, достался от более крупных моделей концерна Stellantis.

 

Под брендом Abarth выпускают «заряженные» Фиаты, и до сих пор в линейке не было кроссовера. Теперь есть. Правда, в «спортсмена» превратили не глобальный Fiat 500X, а недорогой паркетник Fiat Pulse длиной 4099 мм, который адресован в основном Южной Америке.

Полное имя «горячего» кросса – Fiat Pulse Abarth. Дебютным рынком для новинки станет Бразилия, ведь там и производят исходную «пятидверку». При этом объявлено, что спортивный SUV собираются продавать через специализированные дилерские центры «с уникальным визуальным оформлением» и обученным персоналом, однако все салоны будут внутри нынешней сети Fiat: судя по всему, речь идет о выделенных для Pulse Abarth отдельных площадках.

Fiat Pulse Abarth
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Fiat Pulse Abarth
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Южноамериканское подразделение Stellantis пока раскрыло лишь внешность «заряженного» кроссовера. Pulse Abarth достались более агрессивные бамперы, противотуманки перенесли ниже, у радиаторной решетки – более толстая окантовка и свой рисунок. Кроме того, «горячий» паркетник имеет сдвоенные патрубки выпускной системы и «плавник» вместо обычной антенны. Наконец, наружные зеркала сделали красными, плюс аналогичного цвета вставка красуется на переднем бампере. Внутри же, скорее всего, поменялась только отделка.

Fiat Pulse Abarth

Бразильские СМИ прочат Fiat Pulse Abarth турбомотор 1.3 с максимальной отдачей 185 л.с. – таким же двигателем оснащаются, например, местные пикап Fiat Toro и кроссовер Jeep Compass. Еще у спортивного компакта, вероятно, усиленная подвеска и мощные тормоза. Исходный Pulse, напомним, доступен с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.3 (на бензине мотор выдает 98 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 107 л.с.) и «турботройкой» 1.0 (на бензине – 125 л.с., на этаноле – 130 л.с.). Полного привода у Пульса нет, кроссовер Abarth тоже, видимо, будет исключительно переднеприводным.

Исходный Fiat Pulse
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Исходный Fiat Pulse
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Исходный Fiat Pulse
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В Бразилии старт продаж «горячего» кроссовера намечен на четвертый квартал текущего года. Позже Fiat Pulse Abarth наверняка появится и в других странах Южной Америки, а вот до Европы он вряд ли доберется.

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