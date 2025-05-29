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Суперкар Alpine появится в 2028 году с 1000-сильной гибридной силовой установкой

29.05.2025 114 0 0

Гендиректор Alpine Филипп Криф поделился подробностями о грядущем флагманском суперкаре французской марки: это будет очень впечатляющая полноприводная машина массой менее 1,6 т с мощной гибридной силовой установкой на базе нового бензинового V6.

Марка Alpine, принадлежащая Renault Group, официально анонсировала флагманский суперкар осенью прошлого года, но тогда о нём было мало что известно — сообщалось лишь, что разработкой занимается новый инжиниринговый центр Hypertech Alpine во французской коммуне Вири-Шатийон, созданный на базе формульной команды Alpine F1 Team.

Alpine Alpenglow Hy6 на Парижском автосалоне
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Alpine Alpenglow Hy6 на Парижском автосалоне
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Alpine Alpenglow Hy6 на Парижском автосалоне
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Предтечей серийного суперкара стала серия концептов Alpine Alpenglow с водородными силовыми установками, последний такой концепт был представлен в октябре прошлого года на Парижском автосалоне — он называется Alpenglow Hy6 и оснащён 3,5-литровым водородным битурбомотором V6 собственной разработки, выдающим 740 л.с.

Водородный V6 концептуального суперкара Alpine Alpenglow Hy6

К сожалению или к счастью, но широкое распространение водородных силовых установок любого типа тормозят высокие требования к безопасности и слабо развитая инфраструктура водородных заправок, поэтому серийный суперкар Alpine получит куда более традиционный, бензиновый V6, который, впрочем, в перспективе можно будет перевести на питание водородом — от этом в интервью британским журналам Autocar и Auto Express рассказал француз Филипп Криф, работающий на посту генерального директора Alpine с лета 2023 года.

Alpine Alpenglow Hy6
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Alpine Alpenglow Hy6
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Alpine Alpenglow Hy6
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До прихода в Alpine Филипп Криф занимал различные руководящие должности в Michelin, Fiat, Ferrari, Maserati и Alfa Romeo. В Alfa Romeo Криф курировал разработку 2,9-литрового бензинового битурбомотора V6 с заводским индексом 690T, что ставится на топ-версии Quadrifoglio седана Giulia и кроссовера Stelvio, а в Ferrari работал над гибридным суперкаром SF90 Stradale.

Свой богатый опыт Филипп Криф аккумулирует в грядущем флагманском суперкаре Alpine: он получит гибридную силовую установку на базе размещённого в районе задней оси бензинового V6, характеристики которого пока на разглашаются, максимальная совокупная отдача силовой установки составит порядка 1000 л.с. Суперкар Alpine будет полноприводным, с двумя индивидуальными электромоторами на передней оси, а в целом компоновка будет близка к таковой у Lamborghini Revuelto. Итальянский гибридный суперкар весит почти 1,8 т, а Alpine рассчитывает уложиться в 1,6 т, что примерно соответствует массе Ferrari SF90 Stradale.

Ожидается, что серийная версия суперкара Alpine появится в 2028 году и будет стоить в базовой комплектации порядка 200 000 евро — это очень смелая заявка, основные конкуренты стоят намного дороже.

Ещё один интересный анонс от Филипп Крифа — мотор-колёса для грядущего нового младшего электрического купе Alpine A110, которое заменит одноимённую бензиновую модель в следующем году. Вместе с тем уже ясно, что Alpine не будет сугубо электромобильным брендом: помимо флагманского суперкара в модельном ряду Alpine могут появиться и другие гибридные автомобили.

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