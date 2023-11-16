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  • Такси не везёт: Renault сняла с продаж провалившийся на рынке электроседан Mobilize Limo

Такси не везёт: Renault сняла с продаж провалившийся на рынке электроседан Mobilize Limo

16.11.2023 72 0 0

Предполагалось, что среднеразмерный седан Limo китайского производства станет популярным у таксистов и обеспечит бодрый старт бренду Mobilize в Европе, но стратеги Renault Group просчитались, первый блин оказался комом.

Renault Group запустила дочерний бренд Mobilize в 2021 году, он нацелен на альтернативные формы владения автомобилем — подписки, каршеринг, такси и лизинг. На момент запуска Mobilize гендиректор Renault Group Лука де Мео полагал, что это новое направление бизнеса к 2030 году будет генерировать 20% выручки французской компании. Дебютным рынком для Mobilize стала Европа, дебютной моделью с собственной эмблемой Mobilize (перечёркнутый кружочек) — электрический седан Limo, он вышел на рынок летом прошлого года. В будущем планировалось вывести Mobilize на рынки Марокко, России, Турции и Китая — неизвестно, сохранили актуальность эти планы или нет, ясно лишь, что России в них уже точно нет.

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В 2020 году марка Renault ушла с китайского рынка из-за слишком скромных продаж, но электромобильный бизнес сохранила — бюджетные электрические кросс-хэтчбеки Dacia Spring приходят в Европу из Китая, а седан Mobilize Limo был разработан в рамках совместного предприятия с Jiangling Motors Corporation Group, в Китае он известен как JMEV Yi, его логотип стилизован под ромбик Renault.

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Габаритная длина Mobilize Limo — 4670 мм, колёсная база — 2750 мм. Объём багажника небольшой — 411 л, зато во втором ряду очень просторно, пассажиры чувствуют себя комфортно. Limo приводится в движение единственным электромотором на передней оси (150 л.с., 220 Нм) и питается от батареи ёмкостью 60 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP, до 100 км/ч электроседан разгоняется за 9,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.

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В общем, для такси Mobilize Limo вроде как неплохой вариант, но для рядовых таксистов он оказался неподъёмным, а для VIP-такси — простоват. Французская газета Largus со ссылкой на представителя Mobilize сообщает, что Limo уже снят с продаж, на потребительском сайте Mobilize мы его не обнаружили. В официальном отчёте Renault Group на конец сентября указано, что в прошлом году было реализовано всего 67 экземпляров Mobilize Limo, в этом году 7 — это, конечно, крохи с учётом того, сколь огромен европейский рынок такси и альтернативных извозчичьих сервисов.

Mobilize предлагал брать Limo в аренду за 1499 евро в месяц на полтора года с ограничением пробега в 150 000 км за весь период. Largus приводит слова французского таксиста: он говорит, чтобы окупить аренду, нужно вкалывать за баранкой Limo более 12 часов в сутки и ещё находить время и место для зарядки батареи. Короче говоря, на рынке извоза Limo провалился, а для частной аренды (в личное пользование) в Европе нужны совершенно другие машины, и они у Mobilize будут.

Mobilize Duo и Mobilize Bento

Весной следующего года Mobilize выведет на рынок электрические квадрициклы Duo и Bento с куда более доступными тарифами. Эти «малыши», понятное дело, адресованы не таксистам, а паркам каршеринга и малому бизнесу, но конкуренция в этом сегменте высокая, альтернативных моделей много, так что не факт, что Mobilize Duo и Bento выстрелят. Если не выстрелят, то в пору будет говорить о провале бизнес-модели Mobilize и тогда это будет первая крупная неудача Луки де Мео на посту главы Renault Group.

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