Успевший поработать в России Франсуа Прово назначен новым гендиректором Renault Group

Уход Луки де Мео стал неожиданностью для Renault Group, объективных предпосылок к его отставке не было, никто де Мео не выгонял, но он решил завязать с автобизнесом и теперь будет реализовывать свои таланты в фэшн-индустрии, а именно управлять компанией Kering, владеющей модными брендами Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Лука де Мео

Внешние эксперты полагали, что преемником де Мео станет гендиректор Dacia Дени Ле Вот, но совет директоров во главе с Жаном-Домиником Сенаром в итоге выбрал Франсуа Прово, работающего в Renault Group с 2002 года. В должность гендиректора 57-летний Прово заступает сегодня — планируется, что он проработает на ней четыре года.

Франсуа Прово учился в высшей Политехнической школе Парижа и в высшей Горной школе Парижа, свою карьеру он начинал как госчиновник во французском Министерстве экономики и финансов, затем стал промышленным советником в Министерстве обороны. В процессе продвижения по карьерной лестнице в Renault Group Прово в начале 2010-х успел поработать заместителем гендиректора Renault Russia, затем занимал руководящие должности в подразделениях компании в Южной Корее и Китае. С 2023 года Прово работал директором по закупкам, партнёрским отношениям и связям с общественностью, в значительной степени под его началом формировалось гигантское моторное СП с Geely — Horse Powertrain.

Франсуа Прово

В минувшем феврале Лука де Мео объявил об успешной реализации запущенного в 2021 году плана Renaulution и переходе к стратегии Futurama, в которой основная ставка делается на диверсификацию бизнеса, но подробности новой стратегии пока не раскрыты. Предполагается, что теперь Франсуа Прово проработает все детали стратегии Futurama и ближайшей осенью представит её акционерам и широкой общественности.

Ключевым рынком для Renault Group остаётся Европа, а рынок этот сегодня очень проблемный, сильно зарегулированный левыми политиками, продолжающими настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением и полной электрификации легкового автопарка. Диверсификация бизнеса, видимо, должна повысить устойчивость Renault Group в этих непростых условиях.

Сегодня Renault Group также опубликовала финансовый отчёт о работе в первом полугодии: в нём фигурирует чистый убыток в размере 11,143 млрд евро, но это всё потери от «сгоревших» инвестиций в тонущий Nissan, а без учёта этих потерь Renault Group заработала 461 млн евро против 1,469 млрд евро в первом полугодии 2024 года. Короче говоря, финансовые показатели не очень хорошие. Между тем глобальные продажи Renault Group в первой половине текущего года выросли на 1,3% и составили 1 169 773 автомобиля.

