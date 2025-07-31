Бизнес ×
  • Успевший поработать в России Франсуа Прово назначен новым гендиректором Renault Group

Успевший поработать в России Франсуа Прово назначен новым гендиректором Renault Group

31.07.2025 59 1 0

Renault Group оперативно подобрала замену уволившемуся в прошлом месяце с поста гендиректора Луке де Мео, новым топ-менеджером стал Франсуа Прово, в ближайшие месяцы он представит новый план развития компании.

Уход Луки де Мео стал неожиданностью для Renault Group, объективных предпосылок к его отставке не было, никто де Мео не выгонял, но он решил завязать с автобизнесом и теперь будет реализовывать свои таланты в фэшн-индустрии, а именно управлять компанией Kering, владеющей модными брендами Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Лука де Мео

Внешние эксперты полагали, что преемником де Мео станет гендиректор Dacia Дени Ле Вот, но совет директоров во главе с Жаном-Домиником Сенаром в итоге выбрал Франсуа Прово, работающего в Renault Group с 2002 года. В должность гендиректора 57-летний Прово заступает сегодня — планируется, что он проработает на ней четыре года.

Франсуа Прово учился в высшей Политехнической школе Парижа и в высшей Горной школе Парижа, свою карьеру он начинал как госчиновник во французском Министерстве экономики и финансов, затем стал промышленным советником в Министерстве обороны. В процессе продвижения по карьерной лестнице в Renault Group Прово в начале 2010-х успел поработать заместителем гендиректора Renault Russia, затем занимал руководящие должности в подразделениях компании в Южной Корее и Китае. С 2023 года Прово работал директором по закупкам, партнёрским отношениям и связям с общественностью, в значительной степени под его началом формировалось гигантское моторное СП с Geely — Horse Powertrain.

Франсуа Прово

В минувшем феврале Лука де Мео объявил об успешной реализации запущенного в 2021 году плана Renaulution и переходе к стратегии Futurama, в которой основная ставка делается на диверсификацию бизнеса, но подробности новой стратегии пока не раскрыты. Предполагается, что теперь Франсуа Прово проработает все детали стратегии Futurama и ближайшей осенью представит её акционерам и широкой общественности.

Ключевым рынком для Renault Group остаётся Европа, а рынок этот сегодня очень проблемный, сильно зарегулированный левыми политиками, продолжающими настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением и полной электрификации легкового автопарка. Диверсификация бизнеса, видимо, должна повысить устойчивость Renault Group в этих непростых условиях.

Сегодня Renault Group также опубликовала финансовый отчёт о работе в первом полугодии: в нём фигурирует чистый убыток в размере 11,143 млрд евро, но это всё потери от «сгоревших» инвестиций в тонущий Nissan, а без учёта этих потерь Renault Group заработала 461 млн евро против 1,469 млрд евро в первом полугодии 2024 года. Короче говоря, финансовые показатели не очень хорошие. Между тем глобальные продажи Renault Group в первой половине текущего года выросли на 1,3% и составили 1 169 773 автомобиля.

бизнес Renault
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
31.07.2025 13:13
Кирилл

Даже если брать прибыль в ~500 млн € это уже хорошо по сравнению например с Stellantis и особенно с Nissan
Интересно на что ушли эти 10 млрд $ вложенные в nissan ? Это же огромные деньги
Но все равно у Renault все идёт получше они уже нового Ceo нашли и своего а в Nissan устроили не своего что бы он " разработал " стратегию как закрыть заводы что можно было сделать и без него и сэкономить деньги

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Exlantix ES и компания: выбираем премиальный седан на выгодных условиях Сегмент больших премиальных седанов в России в последние годы не слишком широк. Конечно, покупатели таких машин не ограничивают себя официальными поставками, но и модели из параллельного имп... 162 1 0 31.07.2025
Статьи / История Pontiac Fiero: как в попытках сэкономить сгорают мечты Если вынести за скобки безо всякого преувеличения культовый и успешный в каждом поколении Chevrolet Corvette, то дела с двухместными автомобилями у General Motors традиционно складывались к... 521 1 1 31.07.2025
Статьи / Практика С потолка вода: что ломается в механизме автомобильного люка и что с этим делать Люк в машине – это та опция, о которой наверняка мечтает огромное количество автолюбителей. Однако, получив это достижение цивилизации и вдоволь с ним наигравшись, многие про него благополуч... 296 0 0 30.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7953 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7419 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 6463 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
6 Честный знак: сколько на самом деле стоит и так ли эффективен
6 Падение по всем ключевым показателям: корпорация Stellantis стала убыт...
4 Социализм на экспорт: история о том, как автопром Югославии почти заво...
Новые комментарии
Change privacy settings