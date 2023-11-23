Новый Fiat Topolino расширяет географию: начались продажи за пределами Италии

Стильный электрический квадрицикл Topolino стал самой дешёвой моделью в европейской линейке Fiat, в Германии он стоит от 9890 евро.

Премьера нового Fiat Topolino состоялась в июле этого года, продажи в Италии начались в сентябре, причём к тому моменту «мышонок» (так с итальянского на русский переводится имя Topolino) уже собрал более 10 000 предзаказов. Теперь же Topolino выходит в большую Европу, на этой неделе открыт приём заказов в Германии, чуть позже его можно будет купить и в других странах.

Новый Fiat Topolino и его исторический предок

Исторический предок итальянской новинки назывался Fiat 500 Topolino и выпускался в период с 1936 по 1955 год на легендарном заводе Линготто в Турине (является памятником архитектуры). Fiat 500 Topolino при весьма скромных габаритах (габаритная длина — менее 3,3 м, колёсная база — 2 м) был полноценным автомобилем, имел рамную конструкцию и весьма необычную компоновку: 569-кубовый 4-цилиндровый бензиновый двигатель располагался перед передней осью, а радиатор водяного охлаждения устанавливался за ним со смещением вверх — такое решение позволило сделать капот покатым и добиться хороших аэродинамических характеристик кузова.



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Новый Topolino в свою очередь — не полноценный автомобиль, а электрический квадрицикл класса L6e, которому в силу скромных технических характеристик не требуются современные дорогостоящие системы пассивной и активной безопасности. В техническом плане новый Topolino — это клон уже хорошо известных на европейском рынке электромобильчиков Citroen Ami и Opel Rocks, вся троица производится в Марокко на заводе Stellantis в городе Кенитра, пред началом выпуска Topolino мощность этого завода была увеличена вдвое, до 40 000 машин в год.



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Единственный электромотор у Topolino сотоварищи установлен на передней оси и выдаёт скромные 6 кВт (8,2 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит максимум на 75 км пробега по циклу WLTP, максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.



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По части дизайна новый Fiat Topolino заметно отличается от родственных Citroen Ami и Opel Rocks, у «мышонка» собственное миловидно-лупоглазое выражение «лица», напоминающее классический заднемоторный Fiat 500, и в целом более круглые обводы — даже колёсные арки были переделаны специально для этой модели, зеркала и колпаки колёс имеют нарочито винтажный дизайн. На корму можно установить металлический держатель для чемодана — получается эдакий «мышонок с рюкзачком». Габаритная длина Topolino — 2535 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1530 мм.



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Для двухместного салона Topolino разработан собственный набор фирменных аксессуаров, в том числе большой тканевый пенал Dolcevita Box с фиксирующими его ремешками (устанавливается на переднюю панель), Bluetooth-колонка и вентилятор обдува на высокой ножке. Пляжная версия Dolcevita нового Topolino не имеет боковых дверей (их заменяют верёвочные ограждения) и жёсткой крыши — вместо неё установлена матерчатая, которую можно свернуть в рулон и наслаждаться солнечным светом.



Особая стилевая обработка привела к тому, что Fiat Topolino оказался дороже, чем братья-близнецы Citroen Ami и Opel Rocks, в Германии итальянский «мышонок» стоит от от 9890 евро, тогда как Opel Rocks можно купить за 7990 евро (к слову, Opel Rocks прежде назывался Rocks-e, но теперь букву «е» для обозначения электромобилей марка Opel не использует). Citroen Ami в Германии официально не представлен, во Франции его минимальная цена сейчас составляет те же 7990 евро.

